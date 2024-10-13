На Купянщине отражены 23 атаки, наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 12 октября 2024 года, на фронте было зафиксировано 186 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением восьми ракет, а также 90 авиаударов, в частности, сбросил 158 КАБ. Кроме этого, совершил 4243 обстрела, из них 156 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Речки, Екатериновка, Бунякино, Волфино, Будки, Шалыгино и Гудово Сумской области; Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Кругляковка и Первомайское Харьковской области; Торское, Юрьевка, Торецк, Петровка, Мирноград, Селидово, Ровнополь, Богоявленка и Зеленое Поле Донецкой области; город Запорожье и Малая Токмачка Запорожской области; Львов, Понятовка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили средство ПВО, шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и один полевой склад боеприпасов российских захватчиков.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1300 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, одну РСЗО, два средства ПВО, 45 БпЛА оперативно-тактического уровня, 71 автомобиль и единицу специальной техники оккупантов.

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Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Калиновки, Часова Яра и Ступочек.

Генштаб также информирует, что на Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак в районах Торецка и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районе Богоявленки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении отбита одна вражеская атака неподалеку Работино.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.