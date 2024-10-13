Общие боевые потери РФ с начала войны – около 668 930 человек (+1300 за сутки), 8971 танк, 19 410 артсистем, 17 876 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 668 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 668930 (+1300) человек,

танков - 8971 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17876 (+49) ед,

артиллерийских систем - 19410 (+29) ед,

РСЗО - 1231 (+1) ед,

средства ППО - 978 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16992 (+45),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,

специальная техника - 3435 (+1)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.