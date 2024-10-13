Общие боевые потери РФ с начала войны – около 668 930 человек (+1300 за сутки), 8971 танк, 19 410 артсистем, 17 876 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 668 930 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 668930 (+1300) человек,
танков - 8971 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 17876 (+49) ед,
артиллерийских систем - 19410 (+29) ед,
РСЗО - 1231 (+1) ед,
средства ППО - 978 (+2) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 16992 (+45),
крылатые ракеты - 2619 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,
специальная техника - 3435 (+1)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
Наземка з початку місяця перевалила за дві тисячі.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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