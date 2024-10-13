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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 668 930 человек (+1300 за сутки), 8971 танк, 19 410 артсистем, 17 876 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 668 930 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 668930 (+1300) человек,

танков - 8971 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17876 (+49) ед,

артиллерийских систем - 19410 (+29) ед,

РСЗО - 1231 (+1) ед,

средства ППО - 978 (+2) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16992 (+45),

крылатые ракеты - 2619 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26584 (+71) ед,

специальная техника - 3435 (+1)

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втрати рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) уничтожение (7165) техника (1746)


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Топ комментарии
+19
https://x.com/i/status/1845166382784057694 Глава Дагестана Сергей Меликов публично поддержал сенатора Сулеймана Керимова после того, как Рамзан Кадыров объявил тому «кровную месть».
Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
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13.10.2024 08:33
+16
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.10.2024 08:38
+10
Минув 3889 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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13.10.2024 10:13
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Кацапомолка працює
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13.10.2024 08:10 Ответить
Щось Сучки збитої Ф16 в звіті не видно. Брехня?
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13.10.2024 08:20 Ответить
просто ГШ намагається інцидент перекласти на США.
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13.10.2024 08:26 Ответить
завтра появится
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13.10.2024 08:39 Ответить
Якщо брехня, то какцапська.. Гш вичікує. Суб"єктивно, але вчора пообід на Харків кабів майже не було. Вночі теж. Мабуть таки іде "разбор польотів".
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13.10.2024 09:19 Ответить
На Запоріжжі так само.
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13.10.2024 14:54 Ответить
Хай си репи чухають " А що це було?"
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13.10.2024 10:35 Ответить
https://x.com/i/status/1845115956713967864 є чемпіонський стрибок!
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13.10.2024 08:28 Ответить
Цей кацап пробив не дно, а дах - Гагарiн-2.
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13.10.2024 09:26 Ответить
https://x.com/i/status/1845166382784057694 Глава Дагестана Сергей Меликов публично поддержал сенатора Сулеймана Керимова после того, как Рамзан Кадыров объявил тому «кровную месть».
Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
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13.10.2024 08:33 Ответить
Кавказька війна ,це споконвічна історія,яка триває вже не перше сторіччя !! І московити там отримують звіздюлей !!))
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13.10.2024 08:41 Ответить
Об Путина, все трое публично, вытерли свои ичиги
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13.10.2024 15:02 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.10.2024 08:38 Ответить
Знову броньовичків нашльопали чимало.
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13.10.2024 08:39 Ответить
Металобрухт справно здають на утилізацію !!))
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13.10.2024 08:42 Ответить
Наші пишуть шо могли - не могли збити СУ- 34 Ф -16 тим на відстані 50 км від фронту - кацапи пишуть шо міг і сам гепнутисть від старості
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13.10.2024 08:50 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.10.2024 08:52 Ответить
Цікаво, що всілякі там еуропсько-америкоїдні аналітичні видання при підрахунку дохлих орків називають жалюгідні, в рази менші цифри. Зрозуміло, що важко підрахувати точну цифру утилізованих раштстів, проте штучно замершені втрати мацкальні виглядають як підігравання нашому ворогу з боку глобалістів (бо саме вони фінансують всілякі там політіко, інститути вивчення війни і т.д.)
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13.10.2024 09:06 Ответить
так орки сами подтверждают порядок цифр 600к - 700к
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13.10.2024 09:10 Ответить
Називають такі цифри, не намагаючись применшити втрати? Тоді це не орки. Бо варто орку відкрити рота і сказати "здрастє" - вже збреше
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13.10.2024 09:28 Ответить
С пыней будет (601-701)к - в сетях вкиды появились.
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13.10.2024 09:30 Ответить
Вони так рахують,бо в їхній толерантній уяві цифра неуявима)от коли якийсь неадекват з ножем вб'є пару і ще десять поранить,то про це говорять тиждень.
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13.10.2024 09:15 Ответить
Не знаю, кого ви читаєте, але американські і англійські видання називають майже точні цифри - десь коло 600 тисяч безповоротних втрат, тобто дохлих та "самоварів".
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13.10.2024 09:31 Ответить
Тольяті здрасьтє.
Наземка з початку місяця перевалила за дві тисячі.
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13.10.2024 10:03 Ответить
Минув 3889 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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13.10.2024 10:13 Ответить
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13.10.2024 10:17 Ответить
Та це ще занижені цифри. більш вірогідні це від інсайдерів з боліт, тобто не від какашенкова, які йдуть на публіку, а реальні, які йдуть для звітності вищому кремлівському керівництву:

Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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13.10.2024 11:29 Ответить
а де сушка в кондуїті?
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13.10.2024 11:43 Ответить
Результат танкової засідки ЗСУ на шосе Кореньово - Івановка в КурНР зі знищення бронегрупи рашистів зафільмував ворожий дрон і прокоментував Z-міліблогер:

https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg
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13.10.2024 15:03 Ответить
 
 