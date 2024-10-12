Бойцы 68 ОЕБр ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дроном-камикадзе ликвидировали российского пехотинца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Що дістає до ворога...
Надійно... з Пристрасттю...
Даюча по рогам...
Смерть ворогам!
За ладу-калину - смерть...Верть-круть, чи й круть-верть - всерiвно смерть.
І бачу справжню пристрасть...
Я бачу Тебе... Розхристанним......
Невгамовним...
Але беззахистним...
(стисло)
Як спраглий -
Покорювач дюн...
Ти береш два відра на коромисло...
А віддаєш тільки пісюн...
Юний Ти....
Я Тобі заздрю!