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Бойцы 68 ОЕБр ликвидировали российского захватчика дроном-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша дроном-камикадзе ликвидировали российского пехотинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 68 отдельная егерская бригада (80)


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Сувора дійсність...

Що дістає до ворога...

Надійно... з Пристрасттю...
Даюча по рогам...

Смерть ворогам!
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12.10.2024 16:52 Ответить
Всим ворогам нашим - смерть, все житя в них тепер шкереберть...
За ладу-калину - смерть...Верть-круть, чи й круть-верть - всерiвно смерть.
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12.10.2024 21:29 Ответить
Я професфйно читаю-
І бачу справжню пристрасть...

Я бачу Тебе... Розхристанним......

Невгамовним...
Але беззахистним...
(стисло)

Як спраглий -
Покорювач дюн...

Ти береш два відра на коромисло...
А віддаєш тільки пісюн...

Юний Ти....

Я Тобі заздрю!
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27.10.2024 13:56 Ответить
Прийшов.
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12.10.2024 17:29 Ответить
Бг-ггг... теперь в раскарячку чекае ахматовцев...ХЕХ...
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12.10.2024 21:15 Ответить
9 травня на палку треба щоб натягнули. Сподіваюся, що подихало воно довго та в муках.
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13.10.2024 12:00 Ответить
 
 