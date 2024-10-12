Сичеславские десантники отразили вражеский штурм и уничтожили несколько единиц тяжелой техники на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сорвали планы врага по штурму наших позиций на Покровском направлении.
Российская пехота передвигалась на четырех БМП-3, танке, а также на багги и "Газели". Метко отработав, десантники уничтожили технику и разбили пехоту.
Поэтому вражеский штурм закончился, даже не начавшись, информирует Цензор.НЕТ.
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завдяки нашим мужнім Воінам !!
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️