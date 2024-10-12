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Сичеславские десантники отразили вражеский штурм и уничтожили несколько единиц тяжелой техники на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сорвали планы врага по штурму наших позиций на Покровском направлении.

Российская пехота передвигалась на четырех БМП-3, танке, а также на багги и "Газели". Метко отработав, десантники уничтожили технику и разбили пехоту.

Поэтому вражеский штурм закончился, даже не начавшись, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Спецназовцы уничтожили российскую БМП-3 на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

штурм (533) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (158)


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Вся кацапська гопота відправилась до пекла ,
завдяки нашим мужнім Воінам !!
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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12.10.2024 16:07 Ответить
родненькие наши так этим ******* и давать, пусть вас бережёт каждого ваш ангел хранитель.
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12.10.2024 16:13 Ответить
Дніпро-Січеслав!
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12.10.2024 16:47 Ответить
 
 