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Січеславські десантники відбили ворожий штурм та знищили кілька одиниць важкої техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зірвали плани ворога по штурму наших позицій на Покровському напрямку.

Російська піхота пересувалась на чотирьох БМП-3, танку, а також на баггі та "Газелі". Влучно відпрацювавши, десантники знищили техніку та розбили піхоту.

Тож ворожий штурм закінчився, навіть не почавшись, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Бійці 41 ОМБр на Курщині знищили мінометні позиції ворога разом зі складом БК. ВIДЕО

Автор: 

штурм (244) 25 окрема повітряно-десантна бригада (158)


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Вся кацапська гопота відправилась до пекла ,
завдяки нашим мужнім Воінам !!
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️
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12.10.2024 16:07 Відповісти
родненькие наши так этим ******* и давать, пусть вас бережёт каждого ваш ангел хранитель.
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12.10.2024 16:13 Відповісти
Дніпро-Січеслав!
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12.10.2024 16:47 Відповісти
 
 