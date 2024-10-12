Січеславські десантники відбили ворожий штурм та знищили кілька одиниць важкої техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зірвали плани ворога по штурму наших позицій на Покровському напрямку.

Російська піхота пересувалась на чотирьох БМП-3, танку, а також на баггі та "Газелі". Влучно відпрацювавши, десантники знищили техніку та розбили піхоту.

Тож ворожий штурм закінчився, навіть не почавшись, інформує Цензор.НЕТ.

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