Січеславські десантники відбили ворожий штурм та знищили кілька одиниць важкої техніки на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади зірвали плани ворога по штурму наших позицій на Покровському напрямку.
Російська піхота пересувалась на чотирьох БМП-3, танку, а також на баггі та "Газелі". Влучно відпрацювавши, десантники знищили техніку та розбили піхоту.
Тож ворожий штурм закінчився, навіть не почавшись, інформує Цензор.НЕТ.
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завдяки нашим мужнім Воінам !!
Молодці 👍🏼🙏🏼❤️