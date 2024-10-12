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Бійці 41 ОМБр на Курщині знищили мінометні позиції ворога разом зі складом БК. ВIДЕО

Бійці 41-ої окремої механізованої бригади на Курському напрямку знищили мінометні позиції ворога разом з російським складом БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Прикордонники взяли в полон окупанта, який кричав про допомогу: "Меня кинули!". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7477) Курськ (1147)


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Ізба сгАрьєла...
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12.10.2024 14:26 Відповісти
Добротний хутір був.
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12.10.2024 15:05 Відповісти
На Курщині є такий маленький хутірок з трьох хат - "зелений путь" здається.
Про його "дєокупацию" вчора радісно рапортували всі пропагандони расеі - а ось тобі прілєтєло
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12.10.2024 15:19 Відповісти
ЗеленьІй шлях, саме шлях !!))
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12.10.2024 17:52 Відповісти
Кацапи, за звичкою, прикривалися житловими будинками... Тепер "рассєянє" повинні дякувать Путіну за "СВО" - "Хахлоф пабедил - нас защитил!...".
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12.10.2024 15:31 Відповісти
 
 