Бійці 41 ОМБр на Курщині знищили мінометні позиції ворога разом зі складом БК. ВIДЕО
Бійці 41-ої окремої механізованої бригади на Курському напрямку знищили мінометні позиції ворога разом з російським складом БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Про його "дєокупацию" вчора радісно рапортували всі пропагандони расеі - а ось тобі прілєтєло