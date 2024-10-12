Прикордонники взяли в полон окупанта, який кричав про допомогу: "Меня кинули!". ВIДЕО

Під час бою з противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав про допомогу. Скориставшись шансом, військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон, після чого його згодом передали компетентним органам для поповнення обмінного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться також: Сили оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом з ворожим розрахунком. ВIДЕО