Прикордонники взяли в полон окупанта, який кричав про допомогу: "Меня кинули!". ВIДЕО
Під час бою з противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав про допомогу. Скориставшись шансом, військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон, після чого його згодом передали компетентним органам для поповнення обмінного фонду.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
Топ коментарі
+12 Serhiy Talatynnik
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+7 Яр Холодний
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https://www.youtube.com/watch?v=cR-CVdyOFdA
https://glavcom.ua/country/society/apostol-dmitro-karpenko-rozpoviv-skilki-koshtuje-polonenij-rosijskij-ofitser-973935.html
https://www.youtube.com/watch?v=VrMF1ycfarY
Надо було добити суку
викуповуємо у зсу отаких, , щоб їх не вбивали
у ЗСУ Карл, у ЗСУ!
ти букви прочитав, а твій засраний мозок не окучив!
У программы хорошие результаты, и мы решили её расширить.
https://t.me/s/ApostleDmytro?before=36
Хто такі - "нерадиві"?
Не обов"язково... Щоб "чмтать карту" не треба буть геодезистом...
Я на кацапів та ідіотів свій час витрачати не збираюся.
у людей твого рівня розвитку завжди так: якщо тобі не подобаються відповіді опонента, то він одразу кацап і ідіот. класика жанру. а відповідь проста - у тебе звичайний Даннінг-Крюгер ефект: тобі не вистачє знань окучити написане.
Питання так й не вирішено. Подальше - це марна втрата часу.
Кукурікало, з вилупленням тебе!
Отак і діють провокатори... Деніц у Нюрнберзі саме таким чином врятував свою шию від петлі - він у трибуналі провів паралель між своїми підводниками і підводниками союзників, і довів, що союзники також розстрілювали екіпажі німецьких кораблів, що рятувалися з потопаючих суден... І тут - та сама історія...
українці вбивають полонених". Просто як у відео від Бутусова про те що " американці вбивали полонених кацапів", тобто - це відбувається системно. Кацапи як й завжди брехливо звинувачують інших у тому що роблять сами.
Ще мені "сподобалося" оце: "Блогер-мільйонник Володимир Золкін в інтерв'ю Василю Голованову розповів..."
Золкін - мент-вбивця що відсидів (більшу) частину строку, вийшов та згодом раптом якимось чином отримав доступ до полонених кацапів.
Вася Голованов - прокацапська медіашльондра Фірташа.
Той "Апостол" - чи то медведчуківське, чи то ще якесь.
Користь від цієї блогерської діяльності як на мене - сумнівна. Мені "інтерв'ю" (що викладаються на загал) з полоненими не цікаві. Користі від них - у межах похибки. Хіба що - для хайпу цих "блогерів"...
Розповіді цих "блогерів-мільйонників" про те що українські воїни не хочуть брати полонених і їх бачиш треба стимулювати матеріально - злочин. А з яких грошей це "робиться" - є якійсь фонд?
Якась маячня про "цілих два мільйони ржублів", яки нібито заробили кацапські командири обмінами напряму з тим "Апьоздалом". То лише - мільйон гривен (і це ж типу не один випадок). Хто буде ризикувати за якогось ваньку, якого той командир і в обличчя не знає...?
Полонені зокрема корисні - за для вербування їхніх родичів (у різний спосіб). Але виклавши у мережу інтерв'ю з полоненим кацапом ти втрачаєш цю можливість і допомагаєш ФСБ.
ти зарплатне-всеношне?
Єто безценно, єто спасет жизни нашим.
А добить после того как сказал, ну можно конечно, но лучше зафільмувать шо нічого з ним не станеться, здавайтеся и все будет норм...
Ті хоть труп видел ? Кусок галимого мяса. И он то точно ничего полезного из себя не представляет.
бросаюь,кидают)=
(Чьто ґаваріть в плєнє. Памятка краснаармейца.)
По душить по тихому и прикапать...что бы пропало говно без вести и самка орка не получит белую ладу....