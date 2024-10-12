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Прикордонники взяли в полон окупанта, який кричав про допомогу: "Меня кинули!". ВIДЕО

Під час бою з противником бійці наткнулися на загарбника, який кричав про допомогу. Скориставшись шансом, військовослужбовець РФ вийшов з піднятими руками та був взяти в полон, після чого його згодом передали компетентним органам для поповнення обмінного фонду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться також: Сили оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом з ворожим розрахунком. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) полон (1578)


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Топ коментарі
+12
Надо було добити суку
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12.10.2024 14:13
+7
Навіщо? Він здався... Думаєш, ми за доллари своїх полонених викуповуємо?
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12.10.2024 15:35
+4
добре, хай тоді буде катала.
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12.10.2024 16:19
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Надо було добити суку
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12.10.2024 14:13 Відповісти
Навіщо? Він здався... Думаєш, ми за доллари своїх полонених викуповуємо?
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12.10.2024 15:35 Відповісти
викуповуємо у зсу отаких, щоб не вбивали
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12.10.2024 19:29 Відповісти
Це ти про що?
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13.10.2024 05:45 Відповісти
Сама придумала? Чи підказали?...
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13.10.2024 05:50 Відповісти
Ясно... "Брехать - не мішки вергать...".
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13.10.2024 05:54 Відповісти
Що саме мені "хочеться"? У тебе є докази викуповування у ЗСУ російських полонених? То приведи приклади! А не бреши!
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13.10.2024 06:00 Відповісти
Блогер-мільйонник Володимир Золкін в інтерв'ю Василю Голованову розповів, що полонених кадирівців обмінюють зразу на фронті, а от бойовики з Донбасу жодної користі для обміну не несуть. У середньому за полон двох російських солдатів українським захисникам платять біля 600 доларів.
https://www.youtube.com/watch?v=cR-CVdyOFdA
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13.10.2024 08:39 Відповісти
За словами Карпенка, був період, коли обмінний фонд полонених перестав поповнюватися. «Ми придумали платити гроші українським військовим, щоб вони не вбивали російських полонених. За моїми підрахунками, було виплачено за 500 полонених у середньому по $300 за людину. Всього $150 тис.», - зазначив блогер.
https://glavcom.ua/country/society/apostol-dmitro-karpenko-rozpoviv-skilki-koshtuje-polonenij-rosijskij-ofitser-973935.html
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13.10.2024 08:44 Відповісти
це вставка в діалоги з плінними в кожному ролику. гугл тобі в сраку, триндичиха обмежена
https://www.youtube.com/watch?v=VrMF1ycfarY
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13.10.2024 08:48 Відповісти
Так платять за те, щоб "НЕ ВБИВАЛИ полонених" - чи "ЗА ПОЛОНЕНИХ"? Це ж різні речі...
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13.10.2024 08:54 Відповісти
а я тобі за це з самого початку говорю. що ти там собі в твоїй мактрі намалювала, то твої психологічні проблеми
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13.10.2024 08:57 Відповісти


Надо було добити суку



викуповуємо у зсу отаких, , щоб їх не вбивали

у ЗСУ Карл, у ЗСУ!

ти букви прочитав, а твій засраний мозок не окучив!
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13.10.2024 09:00 Відповісти
тобі скільки платять за розповсюдження наклепницької інформації?
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13.10.2024 10:36 Відповісти
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13.10.2024 14:32 Відповісти
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13.10.2024 14:38 Відповісти
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13.10.2024 15:20 Відповісти
Хоч раз можу тебе лайкнути
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13.10.2024 20:51 Відповісти
По программе «Деньги от Апостола» выплачено уже больше 2 млн рублей!
У программы хорошие результаты, и мы решили её расширить.
https://t.me/s/ApostleDmytro?before=36
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13.10.2024 08:53 Відповісти
Куди, кому та за що оті 2 мільйони ржублів виплачені?
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13.10.2024 14:51 Відповісти
тим, хто зливає Апостолу інфу. хочеш знати більше, питай у нього. по його розповіді і ти можеш слити нерадивих в сбу наприклад.
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13.10.2024 15:18 Відповісти
Що таке - "слити"?
Хто такі - "нерадиві"?
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13.10.2024 15:23 Відповісти
гугл в поміч! і да, по дорозі спитай ще що таке хибодрук і суржик.
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13.10.2024 15:37 Відповісти
до цього приєпися, він теж хибодрук має. нижче глянь. активіст як ти, ви з одного контенера випали, але його ти не чіпаєш. чого так?


Не обов"язково... Щоб "чмтать карту" не треба буть геодезистом...
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13.10.2024 15:41 Відповісти
ОК.
Я на кацапів та ідіотів свій час витрачати не збираюся.
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13.10.2024 16:06 Відповісти
так ти вже це робиш. чого ти сам себе обманюєш?
у людей твого рівня розвитку завжди так: якщо тобі не подобаються відповіді опонента, то він одразу кацап і ідіот. класика жанру. а відповідь проста - у тебе звичайний Даннінг-Крюгер ефект: тобі не вистачє знань окучити написане.
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13.10.2024 16:09 Відповісти
Ну поспілкувався трохи чи то з кацапом чи то з дебілом, що є еталонним зразком одного з трактувань ефекту Данінга-Крюгера, буває й таке. Просто вирішив уточнити - кацап, чи дебіл, чи - кацаподебіл.
Питання так й не вирішено. Подальше - це марна втрата часу.
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13.10.2024 16:17 Відповісти
мені нічого уточнювати не треба, мені вже давно ясно, що ти триндюк з малою кількістю знань. але тобі полєзно- у дискусії ти можеш добрати ізвілін.
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15.10.2024 10:14 Відповісти
полєзно... ізвілін... слити... плінними... гугл тобі в сраку окучити написане.

Кукурікало, з вилупленням тебе!
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15.10.2024 12:53 Відповісти
Ти помітив - як ця "макака" під німецьким прапорцем "перекручує" інформацію? Пишуть наші та говорять про зменшення обмінного фонду і зацікавлюють хлопців на фронті, щоб вони старалися брать ворога саме в полон, а не спішили його вбивать у бою... А це провокаторське чмо пише вже про пряме вбивство тих ворогів, що "уже здалися в полон"!!! Тобто воно проводить паралель між кацапами та нашими бійцями... Але ж брать у полон - важче, ніж кинуть гранату, чи дать автоматну чергу... Це - зволікання! А воно може нашим погану службу служить: і демаскує, і дає час та можливість вистрелить у відповідь... . ТОму вони йдуть на ризик, щоб збільшить обмінний фонд... А наші "піарщики" їх ще й в цьому матеріально зацікавлюють...
Отак і діють провокатори... Деніц у Нюрнберзі саме таким чином врятував свою шию від петлі - він у трибуналі провів паралель між своїми підводниками і підводниками союзників, і довів, що союзники також розстрілювали екіпажі німецьких кораблів, що рятувалися з потопаючих суден... І тут - та сама історія...
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14.10.2024 08:02 Відповісти
Так, ключова теза тут: "українці вбивають полонених". Просто як у відео від Бутусова про те що "американці вбивали полонених кацапів", тобто - це відбувається системно. Кацапи як й завжди брехливо звинувачують інших у тому що роблять сами.

Ще мені "сподобалося" оце: "Блогер-мільйонник Володимир Золкін в інтерв'ю Василю Голованову розповів..."
Золкін - мент-вбивця що відсидів (більшу) частину строку, вийшов та згодом раптом якимось чином отримав доступ до полонених кацапів.
Вася Голованов - прокацапська медіашльондра Фірташа.
Той "Апостол" - чи то медведчуківське, чи то ще якесь.
Користь від цієї блогерської діяльності як на мене - сумнівна. Мені "інтерв'ю" (що викладаються на загал) з полоненими не цікаві. Користі від них - у межах похибки. Хіба що - для хайпу цих "блогерів"...
Розповіді цих "блогерів-мільйонників" про те що українські воїни не хочуть брати полонених і їх бачиш треба стимулювати матеріально - злочин. А з яких грошей це "робиться" - є якійсь фонд?
Якась маячня про "цілих два мільйони ржублів", яки нібито заробили кацапські командири обмінами напряму з тим "Апьоздалом". То лише - мільйон гривен (і це ж типу не один випадок). Хто буде ризикувати за якогось ваньку, якого той командир і в обличчя не знає...?

Полонені зокрема корисні - за для вербування їхніх родичів (у різний спосіб). Але виклавши у мережу інтерв'ю з полоненим кацапом ти втрачаєш цю можливість і допомагаєш ФСБ.
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14.10.2024 10:31 Відповісти
"Колхоз" (та ще й кацапський) - саме у тебе... Бо тільки кацап може припертися до когось у гості і критикувать господаря (адміністратора) - тому що йому не подобаються порядки в чужому домі...
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15.10.2024 11:31 Відповісти
Дмитро апостол сам казав.
ти зарплатне-всеношне?
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13.10.2024 05:53 Відповісти
Видно что делек от армии, главное узнать сколько их біло, сколько осталось, на каких позициях, какие укрепления...
Єто безценно, єто спасет жизни нашим.
А добить после того как сказал, ну можно конечно, но лучше зафільмувать шо нічого з ним не станеться, здавайтеся и все будет норм...
Ті хоть труп видел ? Кусок галимого мяса. И он то точно ничего полезного из себя не представляет.
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12.10.2024 19:29 Відповісти
Сам себе кинув, придурок.
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12.10.2024 14:13 Відповісти
Мєня кінулі как лоха ...
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12.10.2024 14:18 Відповісти
ага, і задовго до цієї ситуйовини. зараз закономірна розв"язка
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12.10.2024 19:31 Відповісти
Кадировець? Мабудь таки ДА!!!@@@.
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12.10.2024 14:41 Відповісти
«Я магу па картє паказать, тут нєдалєко»
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12.10.2024 15:03 Відповісти
Узкие своих не бросаюь, кидают)=
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12.10.2024 14:47 Відповісти
Якись кадирівець
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12.10.2024 15:02 Відповісти
мабуть геодезіст, в картах розбирається.
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12.10.2024 15:03 Відповісти
Не обов"язково... Щоб "чмтать карту" не треба буть геодезистом...
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12.10.2024 15:38 Відповісти
добре, хай тоді буде катала.
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12.10.2024 16:19 Відповісти
типо, каро-спец
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12.10.2024 21:09 Відповісти
Або картяр, в дурня !
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12.10.2024 15:41 Відповісти
Або Фукс з "...бєди"...
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12.10.2024 16:55 Відповісти
Бульбофюрера взяли!
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13.10.2024 12:41 Відповісти
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил"
(Чьто ґаваріть в плєнє. Памятка краснаармейца.)
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12.10.2024 16:22 Відповісти
такого полоненого не обміняєш, нікому він не потрібен, тільки одягай та годуй. таке враження що у кацапів така тактика, побільше полонених в Україні, більше коштів на їх утримання.
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12.10.2024 19:08 Відповісти
дивлячись яка його сім"я жде. ти ще нічого не знаєш, а вже вердик виніс. чим ти краще кацапа?
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13.10.2024 15:43 Відповісти
Це часом не постанова кіностудії пана Дейнеко "прикордонпікчерз"?
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12.10.2024 19:54 Відповісти
Орк добровольно пошел убивать хохлов заработать мильён рублей а теперь ..его кинули..
По душить по тихому и прикапать...что бы пропало говно без вести и самка орка не получит белую ладу....
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12.10.2024 22:59 Відповісти
 
 