Пограничники взяли в плен оккупанта, кричавшего о помощи: "Меня кинули!". ВИДЕО

Во время боя с противником бойцы наткнулись на захватчика, который кричал о помощи. Воспользовавшись шансом, военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взять в плен, после чего его впоследствии передали компетентным органам для пополнения обменного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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