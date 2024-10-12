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Пограничники взяли в плен оккупанта, кричавшего о помощи: "Меня кинули!". ВИДЕО

Во время боя с противником бойцы наткнулись на захватчика, который кричал о помощи. Воспользовавшись шансом, военнослужащий РФ вышел с поднятыми руками и был взять в плен, после чего его впоследствии передали компетентным органам для пополнения обменного фонда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град" вместе с вражеским расчетом. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) плен (2626)


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Топ комментарии
+12
Надо було добити суку
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12.10.2024 14:13
+7
Навіщо? Він здався... Думаєш, ми за доллари своїх полонених викуповуємо?
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12.10.2024 15:35
+4
добре, хай тоді буде катала.
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12.10.2024 16:19
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Надо було добити суку
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12.10.2024 14:13 Ответить
Навіщо? Він здався... Думаєш, ми за доллари своїх полонених викуповуємо?
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12.10.2024 15:35 Ответить
викуповуємо у зсу отаких, щоб не вбивали
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12.10.2024 19:29 Ответить
Це ти про що?
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13.10.2024 05:45 Ответить
Сама придумала? Чи підказали?...
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13.10.2024 05:50 Ответить
Ясно... "Брехать - не мішки вергать...".
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13.10.2024 05:54 Ответить
Що саме мені "хочеться"? У тебе є докази викуповування у ЗСУ російських полонених? То приведи приклади! А не бреши!
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13.10.2024 06:00 Ответить
Блогер-мільйонник Володимир Золкін в інтерв'ю Василю Голованову розповів, що полонених кадирівців обмінюють зразу на фронті, а от бойовики з Донбасу жодної користі для обміну не несуть. У середньому за полон двох російських солдатів українським захисникам платять біля 600 доларів.
https://www.youtube.com/watch?v=cR-CVdyOFdA
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13.10.2024 08:39 Ответить
За словами Карпенка, був період, коли обмінний фонд полонених перестав поповнюватися. «Ми придумали платити гроші українським військовим, щоб вони не вбивали російських полонених. За моїми підрахунками, було виплачено за 500 полонених у середньому по $300 за людину. Всього $150 тис.», - зазначив блогер.
https://glavcom.ua/country/society/apostol-dmitro-karpenko-rozpoviv-skilki-koshtuje-polonenij-rosijskij-ofitser-973935.html
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13.10.2024 08:44 Ответить
це вставка в діалоги з плінними в кожному ролику. гугл тобі в сраку, триндичиха обмежена
https://www.youtube.com/watch?v=VrMF1ycfarY
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13.10.2024 08:48 Ответить
Так платять за те, щоб "НЕ ВБИВАЛИ полонених" - чи "ЗА ПОЛОНЕНИХ"? Це ж різні речі...
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13.10.2024 08:54 Ответить
а я тобі за це з самого початку говорю. що ти там собі в твоїй мактрі намалювала, то твої психологічні проблеми
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13.10.2024 08:57 Ответить


Надо було добити суку



викуповуємо у зсу отаких, , щоб їх не вбивали

у ЗСУ Карл, у ЗСУ!

ти букви прочитав, а твій засраний мозок не окучив!
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13.10.2024 09:00 Ответить
тобі скільки платять за розповсюдження наклепницької інформації?
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13.10.2024 10:36 Ответить
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13.10.2024 14:32 Ответить
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13.10.2024 14:38 Ответить
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13.10.2024 15:20 Ответить
Хоч раз можу тебе лайкнути
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13.10.2024 20:51 Ответить
По программе «Деньги от Апостола» выплачено уже больше 2 млн рублей!
У программы хорошие результаты, и мы решили её расширить.
https://t.me/s/ApostleDmytro?before=36
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13.10.2024 08:53 Ответить
Куди, кому та за що оті 2 мільйони ржублів виплачені?
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13.10.2024 14:51 Ответить
тим, хто зливає Апостолу інфу. хочеш знати більше, питай у нього. по його розповіді і ти можеш слити нерадивих в сбу наприклад.
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13.10.2024 15:18 Ответить
Що таке - "слити"?
Хто такі - "нерадиві"?
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13.10.2024 15:23 Ответить
гугл в поміч! і да, по дорозі спитай ще що таке хибодрук і суржик.
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13.10.2024 15:37 Ответить
до цього приєпися, він теж хибодрук має. нижче глянь. активіст як ти, ви з одного контенера випали, але його ти не чіпаєш. чого так?


Не обов"язково... Щоб "чмтать карту" не треба буть геодезистом...
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13.10.2024 15:41 Ответить
ОК.
Я на кацапів та ідіотів свій час витрачати не збираюся.
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13.10.2024 16:06 Ответить
так ти вже це робиш. чого ти сам себе обманюєш?
у людей твого рівня розвитку завжди так: якщо тобі не подобаються відповіді опонента, то він одразу кацап і ідіот. класика жанру. а відповідь проста - у тебе звичайний Даннінг-Крюгер ефект: тобі не вистачє знань окучити написане.
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13.10.2024 16:09 Ответить
Ну поспілкувався трохи чи то з кацапом чи то з дебілом, що є еталонним зразком одного з трактувань ефекту Данінга-Крюгера, буває й таке. Просто вирішив уточнити - кацап, чи дебіл, чи - кацаподебіл.
Питання так й не вирішено. Подальше - це марна втрата часу.
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13.10.2024 16:17 Ответить
мені нічого уточнювати не треба, мені вже давно ясно, що ти триндюк з малою кількістю знань. але тобі полєзно- у дискусії ти можеш добрати ізвілін.
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15.10.2024 10:14 Ответить
полєзно... ізвілін... слити... плінними... гугл тобі в сраку окучити написане.

Кукурікало, з вилупленням тебе!
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15.10.2024 12:53 Ответить
Ти помітив - як ця "макака" під німецьким прапорцем "перекручує" інформацію? Пишуть наші та говорять про зменшення обмінного фонду і зацікавлюють хлопців на фронті, щоб вони старалися брать ворога саме в полон, а не спішили його вбивать у бою... А це провокаторське чмо пише вже про пряме вбивство тих ворогів, що "уже здалися в полон"!!! Тобто воно проводить паралель між кацапами та нашими бійцями... Але ж брать у полон - важче, ніж кинуть гранату, чи дать автоматну чергу... Це - зволікання! А воно може нашим погану службу служить: і демаскує, і дає час та можливість вистрелить у відповідь... . ТОму вони йдуть на ризик, щоб збільшить обмінний фонд... А наші "піарщики" їх ще й в цьому матеріально зацікавлюють...
Отак і діють провокатори... Деніц у Нюрнберзі саме таким чином врятував свою шию від петлі - він у трибуналі провів паралель між своїми підводниками і підводниками союзників, і довів, що союзники також розстрілювали екіпажі німецьких кораблів, що рятувалися з потопаючих суден... І тут - та сама історія...
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14.10.2024 08:02 Ответить
Так, ключова теза тут: "українці вбивають полонених". Просто як у відео від Бутусова про те що "американці вбивали полонених кацапів", тобто - це відбувається системно. Кацапи як й завжди брехливо звинувачують інших у тому що роблять сами.

Ще мені "сподобалося" оце: "Блогер-мільйонник Володимир Золкін в інтерв'ю Василю Голованову розповів..."
Золкін - мент-вбивця що відсидів (більшу) частину строку, вийшов та згодом раптом якимось чином отримав доступ до полонених кацапів.
Вася Голованов - прокацапська медіашльондра Фірташа.
Той "Апостол" - чи то медведчуківське, чи то ще якесь.
Користь від цієї блогерської діяльності як на мене - сумнівна. Мені "інтерв'ю" (що викладаються на загал) з полоненими не цікаві. Користі від них - у межах похибки. Хіба що - для хайпу цих "блогерів"...
Розповіді цих "блогерів-мільйонників" про те що українські воїни не хочуть брати полонених і їх бачиш треба стимулювати матеріально - злочин. А з яких грошей це "робиться" - є якійсь фонд?
Якась маячня про "цілих два мільйони ржублів", яки нібито заробили кацапські командири обмінами напряму з тим "Апьоздалом". То лише - мільйон гривен (і це ж типу не один випадок). Хто буде ризикувати за якогось ваньку, якого той командир і в обличчя не знає...?

Полонені зокрема корисні - за для вербування їхніх родичів (у різний спосіб). Але виклавши у мережу інтерв'ю з полоненим кацапом ти втрачаєш цю можливість і допомагаєш ФСБ.
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14.10.2024 10:31 Ответить
"Колхоз" (та ще й кацапський) - саме у тебе... Бо тільки кацап може припертися до когось у гості і критикувать господаря (адміністратора) - тому що йому не подобаються порядки в чужому домі...
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15.10.2024 11:31 Ответить
Дмитро апостол сам казав.
ти зарплатне-всеношне?
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13.10.2024 05:53 Ответить
Видно что делек от армии, главное узнать сколько их біло, сколько осталось, на каких позициях, какие укрепления...
Єто безценно, єто спасет жизни нашим.
А добить после того как сказал, ну можно конечно, но лучше зафільмувать шо нічого з ним не станеться, здавайтеся и все будет норм...
Ті хоть труп видел ? Кусок галимого мяса. И он то точно ничего полезного из себя не представляет.
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12.10.2024 19:29 Ответить
Сам себе кинув, придурок.
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12.10.2024 14:13 Ответить
Мєня кінулі как лоха ...
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12.10.2024 14:18 Ответить
ага, і задовго до цієї ситуйовини. зараз закономірна розв"язка
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12.10.2024 19:31 Ответить
Кадировець? Мабудь таки ДА!!!@@@.
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12.10.2024 14:41 Ответить
«Я магу па картє паказать, тут нєдалєко»
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12.10.2024 15:03 Ответить
Узкие своих не бросаюь, кидают)=
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12.10.2024 14:47 Ответить
Якись кадирівець
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12.10.2024 15:02 Ответить
мабуть геодезіст, в картах розбирається.
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12.10.2024 15:03 Ответить
Не обов"язково... Щоб "чмтать карту" не треба буть геодезистом...
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12.10.2024 15:38 Ответить
добре, хай тоді буде катала.
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12.10.2024 16:19 Ответить
типо, каро-спец
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12.10.2024 21:09 Ответить
Або картяр, в дурня !
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12.10.2024 15:41 Ответить
Або Фукс з "...бєди"...
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12.10.2024 16:55 Ответить
Бульбофюрера взяли!
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13.10.2024 12:41 Ответить
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил"
(Чьто ґаваріть в плєнє. Памятка краснаармейца.)
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12.10.2024 16:22 Ответить
такого полоненого не обміняєш, нікому він не потрібен, тільки одягай та годуй. таке враження що у кацапів така тактика, побільше полонених в Україні, більше коштів на їх утримання.
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12.10.2024 19:08 Ответить
дивлячись яка його сім"я жде. ти ще нічого не знаєш, а вже вердик виніс. чим ти краще кацапа?
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13.10.2024 15:43 Ответить
Це часом не постанова кіностудії пана Дейнеко "прикордонпікчерз"?
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12.10.2024 19:54 Ответить
Орк добровольно пошел убивать хохлов заработать мильён рублей а теперь ..его кинули..
По душить по тихому и прикапать...что бы пропало говно без вести и самка орка не получит белую ладу....
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12.10.2024 22:59 Ответить
 
 