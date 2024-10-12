Силы обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град" вместе с вражеским расчетом. ВИДЕО
Пилоты подразделения "Muramasa" 109-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". В результате удара весь вражеский расчет РСЗО был также ликвидирован.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Нащадки...
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За відсік рила...
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Московського...
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