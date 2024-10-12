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Силы обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град" вместе с вражеским расчетом. ВИДЕО

Пилоты подразделения "Muramasa" 109-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". В результате удара весь вражеский расчет РСЗО был также ликвидирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись слаженной работы воинов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Белорусские добровольцы уничтожили замаскированное вражеское орудие 2А36 "Гиацинт-Б". ВИДЕО

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армия РФ (19562) уничтожение (7156) РСЗО (200)


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Молодці наші воіни ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.10.2024 13:17 Ответить
Чудова робота! Слава воїнам ЗСУ!
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12.10.2024 13:21 Ответить
https://www.unian.ua/war/su-34-rosiyani-mogli-vtratiti-na-fronti-chergoviy-litak-12785250.html Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
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12.10.2024 13:38 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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12.10.2024 13:38 Ответить
Боги!
Віни...
Наче в вісні...
Просипаючисть....

З могил ..

Ворога... бачать!

По горлу полосни...
Спершу...

Нащадки...
Потім віддячать...

За відсік рила...
Свинячого п'ятака...

Московського...

І будуть вдячні...
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12.10.2024 13:42 Ответить
Вже навіть Притула себе не піарить а Стернено досі.
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12.10.2024 13:57 Ответить
Як красиво розлетілась . БРАВО.
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12.10.2024 14:59 Ответить
 
 