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Сили оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом з ворожим розрахунком. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Muramasa" 109-ої окремої бригади територіальної оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Внаслідок удару весь ворожий розрахунок РСЗВ було також ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Білоруські добровольці знищили замасковану ворожу гармату 2А36 "Гіацинт-Б". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) РСЗВ (213)


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Молодці наші воіни ,
молимось за Вас 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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12.10.2024 13:17 Відповісти
Чудова робота! Слава воїнам ЗСУ!
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12.10.2024 13:21 Відповісти
https://www.unian.ua/war/su-34-rosiyani-mogli-vtratiti-na-fronti-chergoviy-litak-12785250.html Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34
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12.10.2024 13:38 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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12.10.2024 13:38 Відповісти
Боги!
Віни...
Наче в вісні...
Просипаючисть....

З могил ..

Ворога... бачать!

По горлу полосни...
Спершу...

Нащадки...
Потім віддячать...

За відсік рила...
Свинячого п'ятака...

Московського...

І будуть вдячні...
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12.10.2024 13:42 Відповісти
Вже навіть Притула себе не піарить а Стернено досі.
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12.10.2024 13:57 Відповісти
Як красиво розлетілась . БРАВО.
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12.10.2024 14:59 Відповісти
 
 