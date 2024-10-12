Сили оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" разом з ворожим розрахунком. ВIДЕО

Пілоти підрозділу "Muramasa" 109-ої окремої бригади територіальної оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". Внаслідок удару весь ворожий розрахунок РСЗВ було також ліквідовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис злагодженої роботи воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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