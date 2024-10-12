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Бойцы 41 ОМБр на Курщине уничтожили минометные позиции врага вместе со складом БК. ВИДЕО

Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады на Курском направлении уничтожили минометные позиции врага вместе с российским складом БК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Белорусские добровольцы уничтожили замаскированное вражеское орудие 2А36 "Гиацинт-Б". ВИДЕО

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уничтожение (7156) Курск (1136)


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Ізба сгАрьєла...
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12.10.2024 14:26 Ответить
Добротний хутір був.
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12.10.2024 15:05 Ответить
На Курщині є такий маленький хутірок з трьох хат - "зелений путь" здається.
Про його "дєокупацию" вчора радісно рапортували всі пропагандони расеі - а ось тобі прілєтєло
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12.10.2024 15:19 Ответить
ЗеленьІй шлях, саме шлях !!))
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12.10.2024 17:52 Ответить
Кацапи, за звичкою, прикривалися житловими будинками... Тепер "рассєянє" повинні дякувать Путіну за "СВО" - "Хахлоф пабедил - нас защитил!...".
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12.10.2024 15:31 Ответить
 
 