Бойцы 41 ОМБр на Курщине уничтожили минометные позиции врага вместе со складом БК. ВИДЕО
Бойцы 41-й отдельной механизированной бригады на Курском направлении уничтожили минометные позиции врага вместе с российским складом БК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Оперативный ВСУ.
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Про його "дєокупацию" вчора радісно рапортували всі пропагандони расеі - а ось тобі прілєтєло