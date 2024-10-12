Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе ліквідували російського піхотинця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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