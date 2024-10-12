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Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе. ВIДЕО

Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе ліквідували російського піхотинця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) 68 окрема єгерська бригада (81)


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Сувора дійсність...

Що дістає до ворога...

Надійно... з Пристрасттю...
Даюча по рогам...

Смерть ворогам!
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12.10.2024 16:52 Відповісти
Всим ворогам нашим - смерть, все житя в них тепер шкереберть...
За ладу-калину - смерть...Верть-круть, чи й круть-верть - всерiвно смерть.
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12.10.2024 21:29 Відповісти
Я професфйно читаю-
І бачу справжню пристрасть...

Я бачу Тебе... Розхристанним......

Невгамовним...
Але беззахистним...
(стисло)

Як спраглий -
Покорювач дюн...

Ти береш два відра на коромисло...
А віддаєш тільки пісюн...

Юний Ти....

Я Тобі заздрю!
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27.10.2024 13:56 Відповісти
Прийшов.
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12.10.2024 17:29 Відповісти
Бг-ггг... теперь в раскарячку чекае ахматовцев...ХЕХ...
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12.10.2024 21:15 Відповісти
9 травня на палку треба щоб натягнули. Сподіваюся, що подихало воно довго та в муках.
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13.10.2024 12:00 Відповісти
 
 