Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе. ВIДЕО
Бійці 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша дроном-камікадзе ліквідували російського піхотинця.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Що дістає до ворога...
Надійно... з Пристрасттю...
Даюча по рогам...
Смерть ворогам!
За ладу-калину - смерть...Верть-круть, чи й круть-верть - всерiвно смерть.
І бачу справжню пристрасть...
Я бачу Тебе... Розхристанним......
Невгамовним...
Але беззахистним...
(стисло)
Як спраглий -
Покорювач дюн...
Ти береш два відра на коромисло...
А віддаєш тільки пісюн...
Юний Ти....
Я Тобі заздрю!