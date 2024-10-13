Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 668 930 осіб (+1300 за добу), 8971 танк, 19 410 артсистем, 17 876 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 668 930 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 668930 (+1300) осіб,
танків - 8971 (+9) од,
бойових броньованих машин - 17876 (+49) од,
артилерійських систем - 19410 (+29) од,
РСЗВ - 1231 (+1) од,
засоби ППО - 978 (+2) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16992 (+45),
крилаті ракети - 2619 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 26584 (+71) од,
спеціальна техніка - 3435 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
Наземка з початку місяця перевалила за дві тисячі.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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