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Новини Фото Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 668 930 осіб (+1300 за добу), 8971 танк, 19 410 артсистем, 17 876 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 668 930 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 13.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 668930 (+1300) осіб,

танків - 8971 (+9) од,

бойових броньованих машин - 17876 (+49) од,

артилерійських систем - 19410 (+29) од,

РСЗВ - 1231 (+1) од,

засоби ППО - 978 (+2) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16992 (+45),

крилаті ракети - 2619 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 26584 (+71) од,

спеціальна техніка - 3435 (+1)

Також дивіться: Бійці 68 ОЄБр ліквідували російського загарбника дроном-камікадзе. ВIДЕО

втрати рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17729) ліквідація (4046) знищення (7477) техніка (1846)


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Топ коментарі
+19
https://x.com/i/status/1845166382784057694 Глава Дагестана Сергей Меликов публично поддержал сенатора Сулеймана Керимова после того, как Рамзан Кадыров объявил тому «кровную месть».
Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
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13.10.2024 08:33
+16
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.10.2024 08:38
+10
Минув 3889 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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13.10.2024 10:13
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13.10.2024 08:10 Відповісти
Щось Сучки збитої Ф16 в звіті не видно. Брехня?
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13.10.2024 08:20 Відповісти
просто ГШ намагається інцидент перекласти на США.
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13.10.2024 08:26 Відповісти
завтра появится
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13.10.2024 08:39 Відповісти
Якщо брехня, то какцапська.. Гш вичікує. Суб"єктивно, але вчора пообід на Харків кабів майже не було. Вночі теж. Мабуть таки іде "разбор польотів".
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13.10.2024 09:19 Відповісти
На Запоріжжі так само.
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13.10.2024 14:54 Відповісти
Хай си репи чухають " А що це було?"
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13.10.2024 10:35 Відповісти
https://x.com/i/status/1845115956713967864 є чемпіонський стрибок!
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13.10.2024 08:28 Відповісти
Цей кацап пробив не дно, а дах - Гагарiн-2.
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13.10.2024 09:26 Відповісти
https://x.com/i/status/1845166382784057694 Глава Дагестана Сергей Меликов публично поддержал сенатора Сулеймана Керимова после того, как Рамзан Кадыров объявил тому «кровную месть».
Дагестан и Ингушетия против Чечни. Третья Кавказская война неизбежна.
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13.10.2024 08:33 Відповісти
Кавказька війна ,це споконвічна історія,яка триває вже не перше сторіччя !! І московити там отримують звіздюлей !!))
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13.10.2024 08:41 Відповісти
Об Путина, все трое публично, вытерли свои ичиги
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13.10.2024 15:02 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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13.10.2024 08:38 Відповісти
Знову броньовичків нашльопали чимало.
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13.10.2024 08:39 Відповісти
Металобрухт справно здають на утилізацію !!))
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13.10.2024 08:42 Відповісти
Наші пишуть шо могли - не могли збити СУ- 34 Ф -16 тим на відстані 50 км від фронту - кацапи пишуть шо міг і сам гепнутисть від старості
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13.10.2024 08:50 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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13.10.2024 08:52 Відповісти
Цікаво, що всілякі там еуропсько-америкоїдні аналітичні видання при підрахунку дохлих орків називають жалюгідні, в рази менші цифри. Зрозуміло, що важко підрахувати точну цифру утилізованих раштстів, проте штучно замершені втрати мацкальні виглядають як підігравання нашому ворогу з боку глобалістів (бо саме вони фінансують всілякі там політіко, інститути вивчення війни і т.д.)
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13.10.2024 09:06 Відповісти
так орки сами подтверждают порядок цифр 600к - 700к
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13.10.2024 09:10 Відповісти
Називають такі цифри, не намагаючись применшити втрати? Тоді це не орки. Бо варто орку відкрити рота і сказати "здрастє" - вже збреше
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13.10.2024 09:28 Відповісти
С пыней будет (601-701)к - в сетях вкиды появились.
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13.10.2024 09:30 Відповісти
Вони так рахують,бо в їхній толерантній уяві цифра неуявима)от коли якийсь неадекват з ножем вб'є пару і ще десять поранить,то про це говорять тиждень.
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13.10.2024 09:15 Відповісти
Не знаю, кого ви читаєте, але американські і англійські видання називають майже точні цифри - десь коло 600 тисяч безповоротних втрат, тобто дохлих та "самоварів".
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13.10.2024 09:31 Відповісти
Тольяті здрасьтє.
Наземка з початку місяця перевалила за дві тисячі.
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13.10.2024 10:03 Відповісти
Минув 3889 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1300! чумардосів за день.
ББМ та логістика норм. Анонсований вчора пєпєлац не вказаний (
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 668 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Мурманська область.
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13.10.2024 10:13 Відповісти
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13.10.2024 10:17 Відповісти
Та це ще занижені цифри. більш вірогідні це від інсайдерів з боліт, тобто не від какашенкова, які йдуть на публіку, а реальні, які йдуть для звітності вищому кремлівському керівництву:

Суббота 12 октяюря 2024г., в утреннем отчете помощнику президента РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 669078 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на вторник 1 августа 2023 года это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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13.10.2024 11:29 Відповісти
а де сушка в кондуїті?
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13.10.2024 11:43 Відповісти
Результат танкової засідки ЗСУ на шосе Кореньово - Івановка в КурНР зі знищення бронегрупи рашистів зафільмував ворожий дрон і прокоментував Z-міліблогер:

https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg https://www.dialog.ua/images/content/6529bd786145a2aa3b55731beea60814.jpg
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13.10.2024 15:03 Відповісти
 
 