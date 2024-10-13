Бойцы 71-й ОЕБр атаковали вражеский "Урал" и "буханку", а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО

Оккупанты пытаются перемещать боекомплект и личный состав ночью, однако воины 71-й отдельной егерской бригады помешали россиянам.

Аэроразведка заметила движение вражеских грузовиков и передала координаты артиллерийским подразделениям. Несколькими выстрелами орудий удалось остановить движение вражеского "Урала". Довершили дело пилоты FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ночные FPV-дроны также поймали вражескую "буханку", перевозившую пехоту. Услышав звук дрона, оккупанты попытались убежать, но безуспешно - российская пехота вместе с транспортом была уничтожена.

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