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Бойцы 71-й ОЕБр атаковали вражеский "Урал" и "буханку", а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО

Оккупанты пытаются перемещать боекомплект и личный состав ночью, однако воины 71-й отдельной егерской бригады помешали россиянам.

Аэроразведка заметила движение вражеских грузовиков и передала координаты артиллерийским подразделениям. Несколькими выстрелами орудий удалось остановить движение вражеского "Урала". Довершили дело пилоты FPV-дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ночные FPV-дроны также поймали вражескую "буханку", перевозившую пехоту. Услышав звук дрона, оккупанты попытались убежать, но безуспешно - российская пехота вместе с транспортом была уничтожена.

Смотрите также: Бойцы спецназначения "Азов" ночью атакуют оккупантов на Торецком направлении. ВИДЕО

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уничтожение (7171) 71-я отдельная егерская бригада (30)


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"буханка" - це така рузьге машина, у якій буха́ють!
)))
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13.10.2024 16:26 Ответить
Горіть у пеклі москалі і ваш кремлівський ублюдок 🤬
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13.10.2024 16:44 Ответить
Тю....тю...
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13.10.2024 17:04 Ответить
Раніш були «пиріжки з мʼясом» тепер буханки з мясо
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13.10.2024 17:27 Ответить
 
 