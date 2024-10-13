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Бійці 71 ОЄБр атакували ворожий "Урал" та "буханку", а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО

Окупанти намагаються переміщувати боєкомплект та особовий склад вночі, проте воїни 71-ої окремої єгерської бригади завадили росіянам.

Аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам. Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого "Урала". Довершили справу пілоти FPV-дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нічні FPV-дрони також вполювали ворожу "буханку", яка перевозила піхоту. Почувши звук дрона, окупанти спробували втекти, але безуспішно - російська піхота разом з транспортом була знищена.

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Автор: 

знищення (7477) 71 окрема єгерсько-десантна бригада (30)


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"буханка" - це така рузьге машина, у якій буха́ють!
)))
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13.10.2024 16:26 Відповісти
Горіть у пеклі москалі і ваш кремлівський ублюдок 🤬
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13.10.2024 16:44 Відповісти
Тю....тю...
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13.10.2024 17:04 Відповісти
Раніш були «пиріжки з мʼясом» тепер буханки з мясо
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13.10.2024 17:27 Відповісти
 
 