Бійці 71 ОЄБр атакували ворожий "Урал" та "буханку", а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО
Окупанти намагаються переміщувати боєкомплект та особовий склад вночі, проте воїни 71-ої окремої єгерської бригади завадили росіянам.
Аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам. Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого "Урала". Довершили справу пілоти FPV-дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нічні FPV-дрони також вполювали ворожу "буханку", яка перевозила піхоту. Почувши звук дрона, окупанти спробували втекти, але безуспішно - російська піхота разом з транспортом була знищена.
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