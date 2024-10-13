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Російський полонений розповів, що його змусили підписати контракт: "Я просто пешка, меня взяли и обманули". ВIДЕО

Іван Афанасьєв - колишній російський в'язень, згодом - військовослужбовець ЗС РФ, а нині вже полонений. Розповів, що його змушували підписати контракт. Росіянин зізнається, що думав, - як тільки потрапить у полон, - його одразу розстріляють. 

Проте реальність виявилася іншою: у полоні його нагодували, дали води та запропонували цигарку. А головне – надали шанс на обмін та повернення додому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я просто пішка, мене взяли і обдурили. Я всього два рази в житті стріляв", - згадує полонений.

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Автор: 

армія рф (17729) полон (1578)


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Топ коментарі
+24
Мразота брехлива, чмо пішло вбивати українців за гроші, а як тільки потрапило в полон, одразу ж: "мєня абманулі"
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13.10.2024 15:27
+19
Киздит, урод
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13.10.2024 15:15
+19
бачу ці очі та вірю кожному слову....
потворі йо@ані
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13.10.2024 15:16
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67078f3f9a79478da3a6a2a7 Депутат Госдумы заявила о дефиците кладбищ в России
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13.10.2024 15:15 Відповісти
там з радянських часів дефіцит

кладовища далеко від населених пунктів вже і вибір невеликий.

тут же пропонують зробити комерційні, нехай люди за гроші ховають близько або кремують зате їхати далеко не треба.
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13.10.2024 15:19 Відповісти
Киздит, урод
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13.10.2024 15:15 Відповісти
бачу ці очі та вірю кожному слову....
потворі йо@ані
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13.10.2024 15:16 Відповісти
Біосміття - рашисти звозять в Україну побутове та біосміття, так вони вирішують проблеми свого сміття
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13.10.2024 15:23 Відповісти
щось типу того
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13.10.2024 15:53 Відповісти
Мразота брехлива, чмо пішло вбивати українців за гроші, а як тільки потрапило в полон, одразу ж: "мєня абманулі"
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13.10.2024 15:27 Відповісти
Колективне ***** - вони всі такі ...
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13.10.2024 17:21 Відповісти
Мі нє вінавати, єта всьо палітікі...
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13.10.2024 17:22 Відповісти
"Пішка"!? Це ще що таке!? Є слово пішак. Каца думав, що його розстріляють, а натомість в дупу цьомають, бо це опудало цінний, за нього відразу десять полонених кацапи віддадуть. Схоже це безнадійно, тут не порозумнішають.
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13.10.2024 15:37 Відповісти
"Камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє двухсотиє я адін вижил"

(Чьто ґаваріть в плєнє. Памятка краснаармейца.)
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13.10.2024 15:40 Відповісти
Панять і прастіть... і закапАть...
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13.10.2024 16:10 Відповісти
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13.10.2024 17:22 Відповісти
Путін, скоро - "Я просто пешка, меня взяли в президенты и обманули".
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13.10.2024 15:45 Відповісти
Надули , просто нагло обманули.
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13.10.2024 16:08 Відповісти
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13.10.2024 17:23 Відповісти
"Я просто пешка, меня провели в ферзи и обманули".
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13.10.2024 18:54 Відповісти
От нах нам иого розказні - вже були такі "божі одуванчики" - а коли попали на обмін - то через 2 міс знову попадали в полон
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13.10.2024 15:46 Відповісти
Вся ця маячня цього урадца про"його абманули" всьо фуфло.Мабуть всі забули березень,квітень,травень 22 року,коли подібні йому тварі верещали що їх "обманули" і чьомусь з ними размовляв бувший ментяра-гопнік і це зі смаком крутили на кацапсько-алігархічному Зомбомарафоні,а наівні мешканці України писали родичам,знайомим,друзям "зупинити х...ла".Гопота у влади даже гроші з бюджету виділила і успішно розпиляла проміжсобою.Ну і як?Допомогло?А зараз знову почалось по новой разом с ЗЕ-дебілом з "планом миру".Понять та зрозуміти цих покидьків.Не будьте знову дурниками.
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13.10.2024 15:46 Відповісти
Саме так, його обманули. І в автомат обманом йому запхали бойові патрони замість холостих, і живих українців перед ним поставили в котрих він стріляв, замість паперових мішеней. Ой йолопи ж ви йолопи. Вас і далі за лохів тримають. От видите яка кацапія, вона бідних кацапиків обманює. Вони ж нещасні люди. Підіть купіть їм морозива і бажано шоколадного.
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14.10.2024 03:31 Відповісти
Интересная страна Путин уже несколько лет ноет что его обманули,вояки его тоже ноют что их обманули,так пусть официально переименуют Рашку в Страну Дураков.
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13.10.2024 15:47 Відповісти
Там не дурні, там імбецили, дегенерати та маніяки, а це, трохи з іншої опери, та й країною там не пахне, там таке -- територія, населена цими істотами.
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13.10.2024 16:14 Відповісти
Колективне ***** - вони всі такі ...
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13.10.2024 17:25 Відповісти
Путін капут жи ж!
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13.10.2024 16:00 Відповісти
"Обманулі нє убівал" - всі вони проінструктовані на випадок попадання в полон.
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13.10.2024 16:19 Відповісти
це метастаза стріляйте інакше будете застрелені
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13.10.2024 16:30 Відповісти
Бреше падло, як дише. Повірить кацапу себе обманути.
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13.10.2024 16:40 Відповісти
"Кацап коли спить - і тоді бреше.
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот."
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13.10.2024 16:50 Відповісти
Ось така кацапська мразота розстрілює наших полонених ,так як
був впевнений , що його наші воіни теж розстріляють ,
було би дуже добре ,
але воно потрібне для обміну 😡
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13.10.2024 17:03 Відповісти
Саме так, його обманули. І в автомат обманом йому запхали бойові патрони замість холостих, і живих українців перед ним поставили в котрих він стріляв, замість паперових мішеней. Ой йолопи ж ви йолопи. Вас і далі за лохів тримають. От видите яка кацапія, вона бідних кацапиків обманює. Вони ж нещасні люди. Підіть купіть їм морозива і бажано шоколадного.
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14.10.2024 03:30 Відповісти
Та бреше падло кацапське! Невже є такі що йому вірять!
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13.10.2024 17:49 Відповісти
кацап ще рота не відкрив, а вже збрехав.
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13.10.2024 18:15 Відповісти
Та ну "канєшна вєрім", мягкий пухнастий і зовсім безпечний як "чєбурашка".
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13.10.2024 18:23 Відповісти
надуули, як і х..ла
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13.10.2024 18:50 Відповісти
Кончное чудовище... Ипать дегенераты живут на рабссее...
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13.10.2024 19:09 Відповісти
Обнулите его, говорить больше не буду ....
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13.10.2024 20:58 Відповісти
И слушать не хочу, одним словом, чисто одни святые терпилы, просто овцы невинные ,
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13.10.2024 21:19 Відповісти
Жодних проблем: коли відсидиш в Україні за те що тут творив, можеш їхать в парашу і судитися.
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13.10.2024 21:49 Відповісти
Дякуючи нашим Захисникам, ти живий , а взагалі то ,десь дівся ,, кортик.
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13.10.2024 21:49 Відповісти
Ванюшка , ванюшка ....Хрєн тєбє на ушко ......
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13.10.2024 23:28 Відповісти
Саме так, його обманули. І в автомат обманом йому запхали бойові патрони замість холостих, і живих українців перед ним поставили в котрих він стріляв, замість паперових мішеней. Ой йолопи ж ви йолопи. Вас і далі за лохів тримають. От видите яка кацапія, вона бідних кацапиків обманює. Вони ж нещасні люди. Підіть купіть їм морозива і бажано шоколадного.
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14.10.2024 03:28 Відповісти
Навіть не дослухав цей 3.14зжьож
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14.10.2024 03:37 Відповісти
МАЛЕНЬКИЙ ГВИНТИК )))
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14.10.2024 08:03 Відповісти
Типический уголовник, речь такая.
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14.10.2024 11:07 Відповісти
 
 