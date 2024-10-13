Російський полонений розповів, що його змусили підписати контракт: "Я просто пешка, меня взяли и обманули". ВIДЕО

Іван Афанасьєв - колишній російський в'язень, згодом - військовослужбовець ЗС РФ, а нині вже полонений. Розповів, що його змушували підписати контракт. Росіянин зізнається, що думав, - як тільки потрапить у полон, - його одразу розстріляють.

Проте реальність виявилася іншою: у полоні його нагодували, дали води та запропонували цигарку. А головне – надали шанс на обмін та повернення додому, інформує Цензор.НЕТ.

"Я просто пішка, мене взяли і обдурили. Я всього два рази в житті стріляв", - згадує полонений.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант закладає під себе гранату і укорочує собі віку на полі бою на Покровському напрямку. ВIДЕО