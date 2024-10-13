Российский пленный рассказал, что его заставили подписать контракт: "Я просто пешка, меня взяли и обманули". ВИДЕО

Иван Афанасьев - бывший российский заключенный, впоследствии - военнослужащий ВС РФ, а ныне уже пленный. Рассказал, что его заставляли подписать контракт. Россиянин признается, что думал, - как только попадет в плен, - его сразу расстреляют.

Однако реальность оказалась другой: в плену его накормили, дали воды и предложили сигарету. А главное - предоставили шанс на обмен и возвращение домой, информирует Цензор.НЕТ.

"Я просто пешка, меня взяли и обманули. Я всего два раза в жизни стрелял", - вспоминает пленный.

Также смотрите: Оккупант закладывает под себя гранату и убивает себя на поле боя на Покровском направлении. ВИДЕО