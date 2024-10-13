Российский пленный рассказал, что его заставили подписать контракт: "Я просто пешка, меня взяли и обманули". ВИДЕО
Иван Афанасьев - бывший российский заключенный, впоследствии - военнослужащий ВС РФ, а ныне уже пленный. Рассказал, что его заставляли подписать контракт. Россиянин признается, что думал, - как только попадет в плен, - его сразу расстреляют.
Однако реальность оказалась другой: в плену его накормили, дали воды и предложили сигарету. А главное - предоставили шанс на обмен и возвращение домой, информирует Цензор.НЕТ.
"Я просто пешка, меня взяли и обманули. Я всего два раза в жизни стрелял", - вспоминает пленный.
Топ комментарии
+24 Serhii P.
показать весь комментарий13.10.2024 15:27 Ссылка
+19 Sergey Yatsenko #593159
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+19 Yurka Gagarin
показать весь комментарий13.10.2024 15:16 Ссылка
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67078f3f9a79478da3a6a2a7 Депутат Госдумы заявила о дефиците кладбищ в России
кладовища далеко від населених пунктів вже і вибір невеликий.
тут же пропонують зробити комерційні, нехай люди за гроші ховають близько або кремують зате їхати далеко не треба.
потворі йо@ані
(Чьто ґаваріть в плєнє. Памятка краснаармейца.)
Кацапове слово не варте й полови.
Москалі набрешуть так, що й волами не звезеш.
Москаль як не збреше, то вкраде.
Москаль медом помаже та красно розкаже, тільки мед той гіркий і кривавий...
Брехали москалі споконвіку й брехати будуть.
Бреше кацап немов старий цап.
Бреше, як москаль!
Коли кацап бреше? Коли відкриває рот."
був впевнений , що його наші воіни теж розстріляють ,
було би дуже добре ,
але воно потрібне для обміну 😡