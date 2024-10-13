С начала суток на фронте произошло 80 боевых столкновений. На Покровском направлении враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, - Генштаб
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. В общей сложности, с начала суток произошло 80 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 13 октября, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелы территории Украины
Приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от артобстрелов с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии пострадала Бобылевка. Также, агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы и Белая Береза, применив 13 КАБов.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении украинские воины отражают шесть вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боестолкновений на это время завершились, еще пять - продолжаются.
На Краматорском направлении наши защитники отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время состоялось 12 боев.
Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.
Ситуация на юге
На Времевском направлении подразделения наших войск отражают наступление россиян неподалеку Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.
На Ореховском направлении дважды оккупанты пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Работино продолжается боестолкновение.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражено четыре вражеские атаки, еще одна - продолжается.
Удары РФ по Курской области
Кроме того, по информации Генштаба, россияне бомбардируют Курскую область РФ: по имеющейся информации, в настоящее время по ее территории нанесено девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.
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Ресурси противника публікують кадри встановлення прапора ворожими штурмовиками у західній частині Цукуриного.
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крємлєбздун наказав, взяти селідово, до кінця року.
так, шо....
гроші вперед!!!
і тому, покидьки правлять світом!