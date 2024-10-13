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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Від початку доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, - Генштаб

Ситуація на фронті 13 жовтня

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Загалом, від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 13 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Обстріли території України

Прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території Російської Федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка. Також, агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів.

Бойові дії на сході

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають шість ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. П’ять боєзіткнень на цей час завершилися, ще п’ять - тривають.

Також читайте: На Куп’янщині відбито 23 атаки, найбільшу активність ворог проявляв на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

Сьогодні найгарячіше на Курахівському напрямку, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. На цей час точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили Оборони відновили положення біля Новогродівки, ворог просунувся на Куп’янщині та Курщині, - DeepState. КАРТИ

На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито чотири ворожі атаки, ще одна - триває.

Удари РФ по Курській області

Крім того, за інформацією Генштабу, росіяни бомбардують Курську область РФ: за наявною інформацією, на цей час по її території завдано дев’ять ударів дванадцятьма керованими авіабомбами.

Автор: 

Генштаб ЗС (6728) бойові дії (4008)


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@ "Цукурине.

Ресурси противника публікують кадри встановлення прапора ворожими штурмовиками у західній частині Цукуриного.
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13.10.2024 16:23 Відповісти
може хто не знає.
крємлєбздун наказав, взяти селідово, до кінця року.
так, шо....
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13.10.2024 17:09 Відповісти
Оголосіть весь план захоплення України.
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13.10.2024 17:39 Відповісти
з якого часу?
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13.10.2024 17:41 Відповісти
На 19.12.24 та 23.12.24 грудня. А також на завтра, якщо можна.
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13.10.2024 17:49 Відповісти
у Służba Bezpieczeństwa PRL нема такої інфи?
гроші вперед!!!
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13.10.2024 17:55 Відповісти
Ось чому так буває, що людей, навіть дуже сильно зіпсованих грошима, не викидають на смітник?
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13.10.2024 18:00 Відповісти
тому що, привалює жадібність та страх.
і тому, покидьки правлять світом!
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13.10.2024 18:12 Відповісти
 
 