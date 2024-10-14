Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 670 190 осіб (+1260 за добу), 8975 танків, 19 421 артсистема, 17 895 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 670 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 670190 (+1260) осіб,
- танків ‒ 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
- артилерійських систем – 19421 (+11) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
- крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3437 (+2)
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.10.2024 08:40 Посилання
+9 Qq Qqq #455433
показати весь коментар14.10.2024 08:42 Посилання
+7 Urs
показати весь коментар14.10.2024 07:58 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
Вчора дізнався - в хантимансійських єпєнях смертникам (які підписують контракти з їхнім міннападу, в штурмовики) вже обіцяють 2.7 мільйонів срублів одноразово.
А мацквабаді ходять листівки, на яких обіцяють "за рік" 5.5 мільйонів дерев'яних.
Криза з населенням та з "добровільцями" потроху наростає. Оглядачі кажуть - в 2025 році побачимо і 5+ мільйонів одноразових виплат.
Знищення та витіснення чоловічого населення в засрашці - триває ударними темпами. Витіснення - бо мобілізація загальна там діє з вересня 2022 року. І потік емігрантів, попри всі заборони, має чітко переважну чоловічу складову.
І зновіу техніки мізер.
Наземка просіла вся, а це ще не дощі, а так, трохи покапало.
17 безпілотників за вчора, а сьогодні вночі жоден до нас не залітав, таке мабудь вперше з початку війни. Балачки про мир в обмін на території починають проявлятись??
https://pbs.twimg.com/media/GZylkAtWUAAPP-7?format=jpg&name=small