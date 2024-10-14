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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 670 190 осіб (+1260 за добу), 8975 танків, 19 421 артсистема, 17 895 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 670 190 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 14.10.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 670190 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 8975 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів  – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
  • крилаті ракети ‒ 2619 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3437 (+2)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ атакували майже 30 разів на Курахівському напрямку. Наразі там триває 10 боєзіткнень, - Генштаб

інфографіка

Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488)


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Топ коментарі
+18
Минув 3890 день москальсько-української війни.
74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
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14.10.2024 08:40
+9
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14.10.2024 08:42
+7
https://x.com/i/status/1845504426083307950 феєрична історія про те, як біологічне сміття з болот на ім'я толік їздив хохлів різать...
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14.10.2024 07:58
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Це в обмін на території?
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14.10.2024 07:49 Відповісти
Що б ми без вас, зрадойобчики, робили. Мабуть - нудились би...
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14.10.2024 11:13 Відповісти
Збитого літака немає.
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14.10.2024 07:56 Відповісти
Після некрологу..
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14.10.2024 07:58 Відповісти
техніки меншає, а кількість забаранених кацапів не знижується.
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14.10.2024 07:57 Відповісти
https://x.com/i/status/1845504426083307950 феєрична історія про те, як біологічне сміття з болот на ім'я толік їздив хохлів різать...
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14.10.2024 07:58 Відповісти
Раніше було" Украл, выпил - в тюрьму!" А зараз : "Пашёл убивать - а его убили...".
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14.10.2024 08:14 Відповісти
Єпічьна... РОман тіснуть би б...
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14.10.2024 11:06 Відповісти
З літаком мутняки - вчора так і писали -- фіфті - фіфті
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14.10.2024 08:00 Відповісти
Там посилання всюди тільки на одного z-блоггера всюди. Якби не вкид.
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14.10.2024 08:04 Відповісти
Не одного а двох.для чого вкид?
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14.10.2024 08:06 Відповісти
А для чого нам щось визнавати? Це не ми, свинольоти самі падають головне що визнали кацапи і процес не зупинявся.
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14.10.2024 08:05 Відповісти
699000 плавно перескочили . Слава ЗСУ.
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14.10.2024 08:05 Відповісти
Було би добре, але поки тільки проскочили 669 000.
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14.10.2024 08:47 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
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14.10.2024 08:25 Відповісти
Минув 3890 день москальсько-української війни.
74 одиниці техніки та 1260! чумардосів за день.
Техніка знову просіла. БПЛА перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 670 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Марий Ел.
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14.10.2024 08:40 Відповісти
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14.10.2024 08:42 Відповісти
тольятті -населення 668000.
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14.10.2024 09:07 Відповісти
Саме так, і за 3 роки населення зменшилось на 17 000 рил )
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14.10.2024 10:01 Відповісти
Не дивно.

Вчора дізнався - в хантимансійських єпєнях смертникам (які підписують контракти з їхнім міннападу, в штурмовики) вже обіцяють 2.7 мільйонів срублів одноразово.

А мацквабаді ходять листівки, на яких обіцяють "за рік" 5.5 мільйонів дерев'яних.

Криза з населенням та з "добровільцями" потроху наростає. Оглядачі кажуть - в 2025 році побачимо і 5+ мільйонів одноразових виплат.

Знищення та витіснення чоловічого населення в засрашці - триває ударними темпами. Витіснення - бо мобілізація загальна там діє з вересня 2022 року. І потік емігрантів, попри всі заборони, має чітко переважну чоловічу складову.
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14.10.2024 15:34 Відповісти
Відомості про закобзонених Генштаб, очевидно, приписує.

І зновіу техніки мізер.
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14.10.2024 10:05 Відповісти
Логістика - є перша тисяча в цьому місяці (жовтень 23 - 741 од)
Наземка просіла вся, а це ще не дощі, а так, трохи покапало.
17 безпілотників за вчора, а сьогодні вночі жоден до нас не залітав, таке мабудь вперше з початку війни. Балачки про мир в обмін на території починають проявлятись??
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14.10.2024 11:11 Відповісти
Балачки щодо "мир на території" активізувались. Дуже активно, дуже. В кацапів почала реально рипіти логістика *********** та дронів після систематичного винищення арсеналів ГРАУ та баз з шахедами. От і почали зрадойоби активність трикратну проявляти...
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14.10.2024 15:28 Відповісти
Повідомляють, що українська ДРГ ліквідувала весь особовий чклад розрахунку ОТРК "Искандер-М" в Курській області майже за 55 км від лінії бойового зіткнення.

https://pbs.twimg.com/media/GZylkAtWUAAPP-7?format=jpg&name=small
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14.10.2024 12:00 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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14.10.2024 13:35 Відповісти
 
 