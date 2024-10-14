На Покровському напрямку росіяни намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти успіхів до погіршення погоди, - речник НГУ Музичук

Окупанти використовують для штурмів невеликі піхотні групи на Покровському напрямку. Вони просуваються під прикриттям лісосмуг або навіть відкритою місцевістю. Їхні дії підтримуються автомобільною технікою, зокрема багі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Також окупанти намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти тактичних успіхів до того, як погіршення погоди ускладнить маневри бронетехніки.

Яскравим прикладом є недавні атаки, де ворог використовував десятки одиниць бронетехніки з десантом, що є відчайдушною спробою прориву силами механізованого батальйону.

"За попередні два з половиною місяці ворог провів і великі механізовані атаки, де застосовано було понад 40 чи 50 одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті спроба наступу силами механізованого батальйону", – розповів речник.

Такі дії спостерігалися в боях за Вугледар, на Куп’янському напрямку в кінці вересня та на Курахівському на початку жовтня.

За минулий тиждень нацгвардійці по лінії фронту знищили 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії, протягом останнього тижня тут посилилися ворожі операції. Цілком імовірно, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

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