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Новини Війна
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На Покровському напрямку росіяни намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти успіхів до погіршення погоди, - речник НГУ Музичук

Наступ РФ на Покровському напрямку

Окупанти використовують для штурмів невеликі піхотні групи на Покровському напрямку.  Вони просуваються під прикриттям лісосмуг або навіть відкритою місцевістю. Їхні дії підтримуються автомобільною технікою, зокрема багі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net  розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Також окупанти  намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти тактичних успіхів до того, як погіршення погоди ускладнить маневри бронетехніки.

Яскравим прикладом є недавні атаки, де ворог використовував десятки одиниць бронетехніки з десантом, що є відчайдушною спробою прориву силами механізованого батальйону.

"За попередні два з половиною місяці ворог провів і великі механізовані атаки, де застосовано було понад 40 чи 50 одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті спроба наступу силами механізованого батальйону", – розповів речник.

Такі дії спостерігалися в боях за Вугледар, на Куп’янському напрямку в кінці вересня та на Курахівському на початку жовтня.

За минулий тиждень нацгвардійці по лінії фронту знищили 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії, протягом останнього тижня тут посилилися ворожі операції. Цілком імовірно, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Часовому Ярі критична ситуація: ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, - представник пресслужби 24-ої ОМБр Петричак

Автор: 

Донецька область (8754) бойові дії (4030) Національна гвардія (1564)


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Дивує те , що сьогодні Москва і Санкт-Петербург наслідків російсько-української війни фактично на собі не відчувають.
Для них ця війна - якась телевізійна абстракція, що їх абсолютно не стосується.
Москва і Пітер повинні бути в такій же небезпеці, як і Київ та інші міста України.😡
Щоб московитам довелося кинути велику кількість ресурсів для того, щоб захистити свою столицю та себе,
тільки тоді , можливо щось
зміниться в цій страшній війні !!
Кремлівський смердючий клоп , повинен здохнути , заради миру на землі !!
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14.10.2024 13:02 Відповісти
Ну все....Почалось....Третій рік поспіль "експерти", "аналітики" і "речники" нам розказують про вплив погоди на інтенсивність бойових дій: "от зараз підуть дощі", "от буде грязюка", "от підмерзне", "от розтане", "от на морі шторм"....
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14.10.2024 13:19 Відповісти
 
 