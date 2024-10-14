У Часовому Ярі критична ситуація: ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, - представник пресслужби 24-ої ОМБр Петричак

Щодня російські військові руйнують Часів Яр КАБами та некерованими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив представник пресслужби 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак.

"Станом на тепер ситуація критично складна, тому що за останні три тижні не було жодного дня, коли окупанти не влаштовували штурми. За день їх може бути 3-4. Разом з тим ворог застосовує артилерію, дрони, авіацію. Місто руйнується КАБами", - зазначив представник 24-ої ОМБр

За його словами, українська сторона спостерігає, що регулярно, окрім КАБів прилітають і некеровані авіаційні ракети, які перемішують місто із землею та полюють на українських воїнів.

"На тепер лінія фронту залишається незмінною, пролягає по каналу Сіверський Донець - Донбас, але ситуація там критично важка", - сказав Петричак.

Нагадаємо, раніше начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус повідомив, що у Часовому Яру залишається близько 400 цивільних. З міста ще є можливість виїхати, однак з кожною годиною це зробити стає складніше та небезпечніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

Що відомом про Часів Яр?

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Розташований за 15 кілометрів від захопленого російськими військами Бахмута.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну у громаді проживали 13 тисяч жителів.

Від початку повномасштабної війни з Росією Часів Яр перебуває під ворожими обстрілами. 10 липня 2022 року війська РФ обстріляли місто ракетами "Іскандер", що влучили у дві житлові п’ятиповерхівки. Під завалами рятувальники знайшли 48 загиблих, серед них був дев’ятирічний хлопчик.