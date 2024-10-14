В Часовом Яре критическая ситуация: враг ежедневно совершает 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, - представитель пресс-службы 24-й ОМБр Петричак

Ежедневно российские военные разрушают Часов Яр КАБами и неуправляемыми ракетами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил представитель пресс-службы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак.

"По состоянию на сейчас ситуация критически сложная, потому что за последние три недели не было ни одного дня, когда оккупанты не устраивали штурмы. За день их может быть 3-4. Вместе с тем враг применяет артиллерию, дроны, авиацию. Город разрушается КАБами", - отметил представитель 24-й ОМБр

По его словам, украинская сторона наблюдает, что регулярно, кроме КАБов прилетают и неуправляемые авиационные ракеты, которые равняют город с землей и охотятся на украинских воинов.

"На данный момент линия фронта остается неизменной, пролегает по каналу Северский Донец - Донбасс, но ситуация там критически тяжелая", - сказал Петричак.

Напомним, ранее начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус сообщил, что в Часовом Яре остается около 400 гражданских. Из города еще есть возможность выехать, однако с каждым часом это сделать становится сложнее и опаснее.

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Что известно о Часовом Яре?

Часов Яр - город в Бахмутском районе Донецкой области. Административный центр Часовоярской городской громады. Расположен в 15 километрах от захваченного российскими войсками Бахмута.

До полномасштабного российского вторжения в Украину в громаде проживали 13 тысяч жителей.

С начала полномасштабной войны с Россией Часов Яр находится под вражескими обстрелами. 10 июля 2022 года войска РФ обстреляли город ракетами "Искандер", которые попали в две жилые пятиэтажки. Под завалами спасатели нашли 48 погибших, среди них был девятилетний мальчик.