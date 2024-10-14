Обстрелы Часова Яра хаотично усиливаются, рашисты стреляют по гражданским, - начальник ГВА Чаус

В Часовом Яре остается около 400 гражданских. Из города еще есть возможность выехать, однако с каждым часом это сделать становится сложнее и опаснее.

Об этом начальник Часовоярской ГВА Сергей Чаус рассказал в эфире "Еспресо", информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация в городе Часов Яр без изменений - продолжаются обстрелы, продолжается эвакуация, к сожалению, люди погибают, получают ранения. То есть ситуация такая, как на передовой. В течение нескольких дней есть усиление обстрелов именно артиллерией. Как пример, вчера, 13 октября, враг стрелял по гражданским. Понимаем, что город просматривается с дронов.

А когда прилетает рядом со скоплением гражданских людей, а это сначала дроны, потом - арта, то в результате есть погибшие и раненые. Когда враги говорят, что стреляют только по военным и критической инфраструктуре, то это полная ложь. Стреляют они по гражданским и дроны применяют по гражданским", - рассказал Чаус.

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По его словам, целью российских оккупантов является убить как можно больше людей.

"На данный момент в Часовом Яре остается около 400 человек. Возможность выехать есть, но с каждым часом, даже не сутками, это становится сложнее и опаснее, потому что обстрелы усиливаются в хаотичном порядке. Нельзя понять, как себя вести в определенных ситуациях. Есть микрорайоны, по которым мы могли проехать, но сейчас это сложнее сделать", - добавил начальник Часовоярской городской военной администрации.

Ранее сообщалось, что наши защитники не дают возможности врагу продвигаться на Часовоярском направлении.

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