РФ посилює наступальні операції на сході України, - британська розвідка

Сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії, протягом останнього тижня тут посилилися ворожі операції. Цілком імовірно, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове і, найімовірніше, спробують захопити його найближчими тижнями.

Крім того, російські війська просуваються до центру Торецька, проте це відбувається повільно, і нинішні позиції росіян у місті залишаються вразливими для українських контратак.

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Після захоплення Вугледару на початку жовтня 2024 року російські війська лише незначно просунулися за межі міста. Воно розташоване на перетині двох ключових фронтів - Запорізького та Донецького.

За даними британської розвідки, є певні ознаки спроб росіян відновити наступальні операції у східній частині Запоріжжя. Російські війська, як повідомляється, зайняли село Кам’янське на трасі Запоріжжя-Мелітополь. Ця територія залишалася відносно стабільною понад рік, однак не відомо, чи зможуть російські війська підтримувати подальші наступальні операції в цьому напрямку.

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