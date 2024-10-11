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Новини
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РФ посилює наступальні операції на сході України, - британська розвідка

РФ посилює наступальні операції на сході

Сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії, протягом останнього тижня тут посилилися ворожі операції. Цілком імовірно, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Так, за даними британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове і, найімовірніше, спробують захопити його найближчими тижнями.

Крім того, російські війська просуваються до центру Торецька, проте це відбувається повільно, і нинішні позиції росіян у місті залишаються вразливими для українських контратак.

Також читайте: Ворог заводить нове поповнення на передові позиції та намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ". КАРТА

Після захоплення Вугледару на початку жовтня 2024 року російські війська лише незначно просунулися за межі міста. Воно розташоване на перетині двох ключових фронтів - Запорізького та Донецького.

За даними британської розвідки, є певні ознаки спроб росіян відновити наступальні операції у східній частині Запоріжжя. Російські війська, як повідомляється, зайняли село Кам’янське на трасі Запоріжжя-Мелітополь. Ця територія залишалася відносно стабільною понад рік, однак не відомо, чи зможуть російські війська підтримувати подальші наступальні операції в цьому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Вугледару, в Цукуриному та Торецьку, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Велика Британія (5643) розвідка (3877) Торецьк (498) Покровськ (663) Вугледар (146)


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Топ коментарі
+5
Просуваються! Але ПОВІЛЬНО, не хвилюйтеся..... Тобто кінець буде , але не відразу...
Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
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11.10.2024 17:04
+3
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11.10.2024 16:48
+2
Ось ще одна "птиця-говорун" з одного "гнізда":

Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.

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11.10.2024 16:58
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11.10.2024 16:48 Відповісти
Ось ще одна "птиця-говорун" з одного "гнізда":

Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.

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11.10.2024 16:58 Відповісти
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
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11.10.2024 17:07 Відповісти
може вже час засилати гінців до Пороха і Залужного
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11.10.2024 16:51 Відповісти
Найбільш боєздатні частини "роздеребаніли"…
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11.10.2024 16:59 Відповісти
Просуваються! Але ПОВІЛЬНО, не хвилюйтеся..... Тобто кінець буде , але не відразу...
Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
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11.10.2024 17:04 Відповісти
Афганістан 10 років воював з союзом, потім 20 років із штатами. Дві ядерні держави замучив і переміг. Ниття війну не виграє, тільки терпіння і праця.
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11.10.2024 17:21 Відповісти
А ви хочете, щоб ваші діти жили в Афганістані? Чи в Європі, яка взагалі НЕ воює? Тоді не верзіть дурниць.
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11.10.2024 18:29 Відповісти
Я не виїхав за кордон а продовжую жити в Україні. Я не пропоную здаватись і показую приклад впертості неядерних країн проти ядерних.
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11.10.2024 19:25 Відповісти
Школа, що не можна 100 лайків поставити.
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11.10.2024 19:20 Відповісти
Все выше и выше вползает мертвец,
Как будто на лапах паучьих.

(Гете, "Пляска мертвецов")
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11.10.2024 17:36 Відповісти
В матеріалах Forbes все виглядає https://patrioty.org.ua/politic/zastriahly-na-pivden-vid-mista-vesele-zsu-potrapyly-u-zhorstoku-zasidku-na-kurshchyni-vtratyvshy-svoiu-naitsinnishu-tekhniku--analityk-531258.html набагато сумніше.
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11.10.2024 17:52 Відповісти
 
 