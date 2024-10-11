РФ посилює наступальні операції на сході України, - британська розвідка
Сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, імовірно, залишається основним напрямком зусиль Росії, протягом останнього тижня тут посилилися ворожі операції. Цілком імовірно, що росіяни готуються до наступу на Покровськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
Так, за даними британської розвідки, російські війська частково оточили місто Селидове і, найімовірніше, спробують захопити його найближчими тижнями.
Крім того, російські війська просуваються до центру Торецька, проте це відбувається повільно, і нинішні позиції росіян у місті залишаються вразливими для українських контратак.
Після захоплення Вугледару на початку жовтня 2024 року російські війська лише незначно просунулися за межі міста. Воно розташоване на перетині двох ключових фронтів - Запорізького та Донецького.
За даними британської розвідки, є певні ознаки спроб росіян відновити наступальні операції у східній частині Запоріжжя. Російські війська, як повідомляється, зайняли село Кам’янське на трасі Запоріжжя-Мелітополь. Ця територія залишалася відносно стабільною понад рік, однак не відомо, чи зможуть російські війська підтримувати подальші наступальні операції в цьому напрямку.
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Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.
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Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
Как будто на лапах паучьих.
(Гете, "Пляска мертвецов")