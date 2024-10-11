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Новости
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РФ усиливает наступательные операции на востоке Украины, - британская разведка

РФ посилює наступальні операції на сході

Сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России, в течение последней недели здесь усилились вражеские операции. Вполне вероятно, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, по данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются захватить его в ближайшие недели.

Кроме того, российские войска продвигаются к центру Торецка, однако это происходит медленно, и нынешние позиции россиян в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

Также читайте: Враг заводит новое пополнение на передовые позиции и пытается пробить оборону ВСУ в районе Часова Яра, - ОТГ "Луганск". КАРТА

После захвата Угледара в начале октября 2024 года российские войска лишь незначительно продвинулись за пределы города. Он расположен на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого.

По данным британской разведки, есть определенные признаки попыток россиян возобновить наступательные операции в восточной части Запорожья. Российские войска, как сообщается, заняли село Каменское на трассе Запорожье-Мелитополь. Эта территория оставалась относительно стабильной более года, однако не известно, смогут ли российские войска поддерживать дальнейшие наступательные операции в этом направлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся возле Угледара, в Цукурино и Торецке, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Великобритания (5007) разведка (4190) Торецк (487) Покровск (630) Угледар (132)


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Топ комментарии
+5
Просуваються! Але ПОВІЛЬНО, не хвилюйтеся..... Тобто кінець буде , але не відразу...
Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
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11.10.2024 17:04
+3
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11.10.2024 16:48
+2
Ось ще одна "птиця-говорун" з одного "гнізда":

Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.

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11.10.2024 16:58
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11.10.2024 16:48 Ответить
Ось ще одна "птиця-говорун" з одного "гнізда":

Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.

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11.10.2024 16:58 Ответить
https://suspilne.media/808253-budanov-za-pivtora-dva-misaci-nastup-rosian-pide-na-spad/ Буданов: за півтора-два місяці наступ росіян піде на спад
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11.10.2024 17:07 Ответить
може вже час засилати гінців до Пороха і Залужного
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11.10.2024 16:51 Ответить
Найбільш боєздатні частини "роздеребаніли"…
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11.10.2024 16:59 Ответить
Просуваються! Але ПОВІЛЬНО, не хвилюйтеся..... Тобто кінець буде , але не відразу...
Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
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11.10.2024 17:04 Ответить
Афганістан 10 років воював з союзом, потім 20 років із штатами. Дві ядерні держави замучив і переміг. Ниття війну не виграє, тільки терпіння і праця.
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11.10.2024 17:21 Ответить
А ви хочете, щоб ваші діти жили в Афганістані? Чи в Європі, яка взагалі НЕ воює? Тоді не верзіть дурниць.
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11.10.2024 18:29 Ответить
Я не виїхав за кордон а продовжую жити в Україні. Я не пропоную здаватись і показую приклад впертості неядерних країн проти ядерних.
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11.10.2024 19:25 Ответить
Школа, що не можна 100 лайків поставити.
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11.10.2024 19:20 Ответить
Все выше и выше вползает мертвец,
Как будто на лапах паучьих.

(Гете, "Пляска мертвецов")
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11.10.2024 17:36 Ответить
В матеріалах Forbes все виглядає https://patrioty.org.ua/politic/zastriahly-na-pivden-vid-mista-vesele-zsu-potrapyly-u-zhorstoku-zasidku-na-kurshchyni-vtratyvshy-svoiu-naitsinnishu-tekhniku--analityk-531258.html набагато сумніше.
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11.10.2024 17:52 Ответить
 
 