РФ усиливает наступательные операции на востоке Украины, - британская разведка
Сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России, в течение последней недели здесь усилились вражеские операции. Вполне вероятно, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.
Так, по данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются захватить его в ближайшие недели.
Кроме того, российские войска продвигаются к центру Торецка, однако это происходит медленно, и нынешние позиции россиян в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.
После захвата Угледара в начале октября 2024 года российские войска лишь незначительно продвинулись за пределы города. Он расположен на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого.
По данным британской разведки, есть определенные признаки попыток россиян возобновить наступательные операции в восточной части Запорожья. Российские войска, как сообщается, заняли село Каменское на трассе Запорожье-Мелитополь. Эта территория оставалась относительно стабильной более года, однако не известно, смогут ли российские войска поддерживать дальнейшие наступательные операции в этом направлении.
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Новий прогоноз від творця "У Росії ракет на 2-3 атаки" та "Дам інтерв'ю весною 2023 року на набережній Ялти". Росія не досягає значних успіхів на фронті: виснаження Росії вже очевидно. Сьогодні ми маємо всі інструменти, щоб змусити її програти, - Подоляк.
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Таке враження що фронт стримується виключно для того щоб часу трішечки пограбувати було трішечки більше.
-Ну ще чуток, ну ще один мільйончік, ну ще один і все, ну не можу втриматися, ну так воно йде...
Лінія Манергейму кажете??
Ні ні ні бо то буде захист, потім з'явиться стабільність в країні, і потім у мене спитають :звідки такі гроші?"
Тому ліпше тримати все як є: ворог по трішечки йде, піпл наляканий і під цю завісу на зниклі кошти ніхто увагу не звертає... Війна все спише!
Как будто на лапах паучьих.
(Гете, "Пляска мертвецов")