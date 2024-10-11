РФ усиливает наступательные операции на востоке Украины, - британская разведка

Сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России, в течение последней недели здесь усилились вражеские операции. Вполне вероятно, что россияне готовятся к наступлению на Покровск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном отчете Министерства обороны Великобритании.

Так, по данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, скорее всего, попытаются захватить его в ближайшие недели.

Кроме того, российские войска продвигаются к центру Торецка, однако это происходит медленно, и нынешние позиции россиян в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

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После захвата Угледара в начале октября 2024 года российские войска лишь незначительно продвинулись за пределы города. Он расположен на пересечении двух ключевых фронтов - Запорожского и Донецкого.

По данным британской разведки, есть определенные признаки попыток россиян возобновить наступательные операции в восточной части Запорожья. Российские войска, как сообщается, заняли село Каменское на трассе Запорожье-Мелитополь. Эта территория оставалась относительно стабильной более года, однако не известно, смогут ли российские войска поддерживать дальнейшие наступательные операции в этом направлении.

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