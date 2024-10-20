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Зупинено спробу ворога захопити переправу через р.Оскіл на Куп’янщині: ліквідовано понад 20 окупантів, знищено 8 БМП і 3 танки, - Нацгвардія. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку війська РФ намагались захопити переправу через річку Оскіл і розширювати свій наступ на лівому березі.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ривок бронетехніки з піхотою в тому напрямку було відбито спільними зусиллями батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї ОАеМБр", - зауважив командувач.

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Також зазначається, що загалом було знищено 8 БМП та 3 танки, уражено 6 БМП. Ліквідовано 21-го окупанта, ще 26 поранено.

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (4066) Національна гвардія (1570) Півненко Олександр (25) Куп’янськ (803)


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Красені! Розібрали на підході!!
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20.10.2024 11:44 Відповісти
Кацапи переправу не захопили, але вийшли до залізниці,звідки через дачі до Оскола 500 метрів!
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20.10.2024 11:57 Відповісти
Добре..
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20.10.2024 12:12 Відповісти
 
 