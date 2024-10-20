На востоке враг штурмует малыми пехотными группами в круглосуточном режиме, однако продвижения в Торецке и в районе Часова Яра нет, - ОТГ "Луганск"

Оккупантов удается сдерживать в районе Часова Яра. Не имеет враг продвижении и в Торецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Враг пытается продвигаться, несмотря на колоссальные потери. В зоне ответственности ОТГ "Луганск" ситуация остается сложной.

"На Северском направлении вчера работала авиация. На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения. На Торецком направлении произошло 4 боестолкновения, также работала авиация", - сказала она.

И добавила, что на Краматорском и Торецком направлениях тактика врага остается неизменной - штурмовые действия малыми пехотными группами.

"Нельзя говорить об изменении тактики кардинально, потому что враг применяет, особенно на Краматорском и Торецком направлениях, тактику малых штурмовых групп. Эта тактика оказалась эффективной, потому что они не жалеют живую силу и бросают штурмовые группы просто круглосуточно, бесконечно и уже довольно давно, пытаясь прорвать нашу оборону", - рассказала военная.

Впрочем, несмотря на все усилия российских оккупантов, Силам обороны удается эффективно сдерживать врага.

"В самом Торецке, несмотря на то, что там очень сложная ситуация, город почти уничтожен, мы сдерживаем врага. Враг уже давно не может продвинуться в Торецке. Если говорить о Краматорском направлении, в частности район Часова Яра, там они тоже применяют тактику, подобную той, которую они применяют на Торецком направлении. Там ситуация такова, что враг перебегает через канал, также применяя малые штурмовые группы, поскольку техника там не может пройти. Мы их блокируем и уничтожаем", - добавила Бобовникова.

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