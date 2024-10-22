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Новости Видео Война
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Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дронов из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожил вражеский расчет ПТРК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что тела двух оккупантов после атаки дрона-камикадзе взлетели высоко вверх и упали в нескольких десятках метров от места попадания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО

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армия РФ (19682) уничтожение (7258) 28 отдельная механизированная бригада (189) дроны (4112) ПТРК (92)


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Топ комментарии
+10
"Только в польотах живут самольоти." 😊
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22.10.2024 15:29 Ответить
+6
"Летящей походкой..." ))
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22.10.2024 15:31 Ответить
+5
Гагарінці !!!
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22.10.2024 15:40 Ответить
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"Только в польотах живут самольоти." 😊
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22.10.2024 15:29 Ответить
"Летящей походкой..." ))
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22.10.2024 15:31 Ответить
I believe I can fly
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22.10.2024 15:46 Ответить
Орлята учатся летать, -
То прямо к солнцу в пламень алый,
То камнем падая на скалы
И начиная жизнь опять,
- Орлята учатся летать...
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22.10.2024 17:19 Ответить
Гагарінці !!!
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22.10.2024 15:40 Ответить
Вiльнi як птахи! Чудово!
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22.10.2024 15:41 Ответить
Це ви про москалів, так ніжно та лірично!?
У них є поговірка на яку вони заслуговують - "Як соп_я в полете"
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22.10.2024 17:01 Ответить
валерийчкалов - чолов'яга-літак
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22.10.2024 15:47 Ответить
Все гарно, і музіка гарна.
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22.10.2024 16:37 Ответить
гарно пішли
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22.10.2024 17:04 Ответить
Полетіли замість ракет
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22.10.2024 17:08 Ответить
Так вот ты какая - резиновая попа!
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22.10.2024 17:28 Ответить
Сальто-мартале!!! Синхронно.... Вдвох!"
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22.10.2024 17:46 Ответить
Были ПТРК а стали космонавтами " поехали"
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22.10.2024 20:48 Ответить
кацапские з-блохеры уже с месяц хнычут, что путька посылает на фронт персонал вкс сраиси. Вот наверное это те летчики и были.
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22.10.2024 23:46 Ответить
Рок'н'ролл..)))..
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23.10.2024 00:28 Ответить
 
 