Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дронов из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожил вражеский расчет ПТРК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что тела двух оккупантов после атаки дрона-камикадзе взлетели высоко вверх и упали в нескольких десятках метров от места попадания.

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