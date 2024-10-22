Вражеский расчет ПТРК в полном составе летит высоко в воздухе после атаки украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дронов из 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожил вражеский расчет ПТРК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что тела двух оккупантов после атаки дрона-камикадзе взлетели высоко вверх и упали в нескольких десятках метров от места попадания.
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+10 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий22.10.2024 15:29 Ответить Ссылка
+6 Pavel Bortsevych
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+5 Віра Чужа #547223
показать весь комментарий22.10.2024 15:40 Ответить Ссылка
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То прямо к солнцу в пламень алый,
То камнем падая на скалы
И начиная жизнь опять,
- Орлята учатся летать...
У них є поговірка на яку вони заслуговують - "Як соп_я в полете"