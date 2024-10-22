Ворожий розрахунок ПТРК у повному складі летить високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор дронів із 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищив ворожий розрахунок ПТРК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що тіла двох окупантів після атаки дрона-камікадзе злетіли високо угору та упали за кілька десятків метрів від місця влучання.
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Топ коментарі
+10 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар22.10.2024 15:29 Відповісти Посилання
+6 Pavel Bortsevych
показати весь коментар22.10.2024 15:31 Відповісти Посилання
+5 Віра Чужа #547223
показати весь коментар22.10.2024 15:40 Відповісти Посилання
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То прямо к солнцу в пламень алый,
То камнем падая на скалы
И начиная жизнь опять,
- Орлята учатся летать...
У них є поговірка на яку вони заслуговують - "Як соп_я в полете"