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Ворожий розрахунок ПТРК у повному складі летить високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор дронів із 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищив ворожий розрахунок ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що тіла двох окупантів після атаки дрона-камікадзе злетіли високо угору та упали за кілька десятків метрів від місця влучання.

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Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) 28 окрема механізована бригада (190) дрони (4913) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+10
"Только в польотах живут самольоти." 😊
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22.10.2024 15:29 Відповісти
+6
"Летящей походкой..." ))
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22.10.2024 15:31 Відповісти
+5
Гагарінці !!!
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22.10.2024 15:40 Відповісти
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"Только в польотах живут самольоти." 😊
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22.10.2024 15:29 Відповісти
"Летящей походкой..." ))
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22.10.2024 15:31 Відповісти
I believe I can fly
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22.10.2024 15:46 Відповісти
Орлята учатся летать, -
То прямо к солнцу в пламень алый,
То камнем падая на скалы
И начиная жизнь опять,
- Орлята учатся летать...
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22.10.2024 17:19 Відповісти
Гагарінці !!!
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22.10.2024 15:40 Відповісти
Вiльнi як птахи! Чудово!
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22.10.2024 15:41 Відповісти
Це ви про москалів, так ніжно та лірично!?
У них є поговірка на яку вони заслуговують - "Як соп_я в полете"
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22.10.2024 17:01 Відповісти
валерийчкалов - чолов'яга-літак
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22.10.2024 15:47 Відповісти
Все гарно, і музіка гарна.
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22.10.2024 16:37 Відповісти
гарно пішли
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22.10.2024 17:04 Відповісти
Полетіли замість ракет
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22.10.2024 17:08 Відповісти
Так вот ты какая - резиновая попа!
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22.10.2024 17:28 Відповісти
Сальто-мартале!!! Синхронно.... Вдвох!"
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22.10.2024 17:46 Відповісти
Были ПТРК а стали космонавтами " поехали"
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22.10.2024 20:48 Відповісти
кацапские з-блохеры уже с месяц хнычут, что путька посылает на фронт персонал вкс сраиси. Вот наверное это те летчики и были.
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22.10.2024 23:46 Відповісти
Рок'н'ролл..)))..
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23.10.2024 00:28 Відповісти
 
 