Ворожий розрахунок ПТРК у повному складі летить високо у повітрі після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор дронів із 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу знищив ворожий розрахунок ПТРК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що тіла двох окупантів після атаки дрона-камікадзе злетіли високо угору та упали за кілька десятків метрів від місця влучання.

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