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Новини Відео Війна
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Охоплений вогнем росіянин після удару із ПТРК "Javelin" на ходу вискакує із танка і щодуху біжить полем. ВIДЕО

Українські воїни із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, як після влучання ракети  механік-водій ворожого танку Т-80БВ прожогом вискакує із свого відсіку і, охоплений вогнем, біжить полем. За кілька секунд ворожа бронемашина вибухає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці бригади НГУ "Рубіж" спалили з ПТРК Javelin дві МТЛБ з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

танк (2085) знищення (7558) Донецька область (8799) Javelin (180) ПТРК (95)


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Топ коментарі
+31
Краще будь-якого голлівудського кіно. Це одразу Оскар і "пальмавая вєтвь"
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21.10.2024 10:15 Відповісти
+29
світлячок мля..
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21.10.2024 10:15 Відповісти
+28
жарєний бурят-как я рад...
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21.10.2024 10:15 Відповісти
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світлячок мля..
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21.10.2024 10:15 Відповісти
Скоріше схоже на "шаровую молнию"
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21.10.2024 14:21 Відповісти
угу...молнію на шару
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21.10.2024 19:02 Відповісти
Краще будь-якого голлівудського кіно. Це одразу Оскар і "пальмавая вєтвь"
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21.10.2024 10:15 Відповісти
"Пылающая ветвь"!
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21.10.2024 13:06 Відповісти
жарєний бурят-как я рад...
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21.10.2024 10:15 Відповісти
Запальний руслік
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21.10.2024 10:15 Відповісти
іван данко ))
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21.10.2024 10:16 Відповісти
У Росії з'явився новий тренд - «гроботерапія».
Жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі. Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя.
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21.10.2024 10:28 Відповісти
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21.10.2024 10:34 Відповісти
Гастелло наземний.
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21.10.2024 10:40 Відповісти
Класний в нього комбінезон, мабуть болонієвий.
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21.10.2024 10:45 Відповісти
Запальне відео
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21.10.2024 10:48 Відповісти
- Ранен?
- Ранен, Василий Иванович.
- Ну и дурак...
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21.10.2024 10:49 Відповісти
Геєна вогняна поглинула чергового неофіта
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21.10.2024 10:56 Відповісти
Викрадені окупантами з Маріуполя українські леви ліквідували у Криму російську наглядачку.
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21.10.2024 12:11 Відповісти
Це я не про тварин писав, але все одно кумедно.
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21.10.2024 15:29 Відповісти
Все правильно. Кацапи - це не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи.
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21.10.2024 18:40 Відповісти
Тонни заліза попереду, тонни заліза над головою... Але Джавелін підпалює начинку))
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21.10.2024 10:57 Відповісти
У військовій белетристиці часто зустрічається прийом, коли горить одяг, амуніція, треба впасти на землю і качатися, щоб збити полум'я і отримати менше опіків, аби були більші шанси вижити. У реальному житті, як бачимо, це не працює, свічка, охоплена жахом і болем, біжить, незважаючи, мабуть, на відомі їй поради, і розпалюється у факел, який у цьому випадку нас цілком влаштовує. І повинно влаштовувати не лише нас, агресор з Московщини помирає в Україні, а безпеки стає більше у всьому світі
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21.10.2024 11:05 Відповісти
у кацапів китайська форма занадто синтетична. її загасити дуже важко.
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21.10.2024 11:22 Відповісти
скоріш там щось горюче на одяг потрапило
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21.10.2024 11:51 Відповісти
Бак з паливом зправа від мехводія.
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21.10.2024 19:08 Відповісти
капець у буквальному сенсі !! Хто таке придумав ??
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21.10.2024 20:34 Відповісти
заживо , только заживо МРАЗЕЙ надо !!! какаяяяя красотаааа !!! я иб....л такую смерть ((((
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21.10.2024 11:21 Відповісти
Два его ******** хотели его потушить, но он почему-то убежал от них в посадку со взором горящим, это зачем он так сделал?
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21.10.2024 11:22 Відповісти
Шо згорить, то не згниє 😊
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21.10.2024 11:27 Відповісти
Чому він так палає? Біля місця мехайніка водіє прохожить подача дизелю?
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21.10.2024 11:57 Відповісти
Там пройшов Святий Джавелін...
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21.10.2024 12:15 Відповісти
Спекотно. От і біжить, щоб остудитися. І замерз.
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21.10.2024 12:33 Відповісти
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21.10.2024 12:41 Відповісти
Как лавина с гор бежит
Пламенем объятый рашист
Далеко не убежит
В жопе все уже горит...
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21.10.2024 12:42 Відповісти
Я думал такое только в Голливуде....
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21.10.2024 12:47 Відповісти
нова кацапська розвага -"гра з вогнем"
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21.10.2024 13:37 Відповісти
Гарно палає
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21.10.2024 13:44 Відповісти
такий собі гастелло ))
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21.10.2024 14:23 Відповісти
Горящiй тур вiд українського оператора. Всьо включєно
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21.10.2024 14:59 Відповісти
Шашлычок !!! Зажаристый !!! Вонючий только - кацапией воняет !
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21.10.2024 18:02 Відповісти
А шо воно ото бігає ? Заробив рублів , пора вже й здихать , чого бігати ?
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21.10.2024 18:04 Відповісти

На Берлін побіг, транспорт укри атабралі, а дорога дальня.
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21.10.2024 18:36 Відповісти
сексуальні збочинці.... Тов. Гоголя в студію, він був відомим некрофілом.... за що й турнули з Італії.
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22.10.2024 17:08 Відповісти
Пракатілся с аганьком.Гойда.
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04.11.2024 11:22 Відповісти
огненный всадник часть 2
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04.11.2024 12:23 Відповісти
 
 