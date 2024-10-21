Охоплений вогнем росіянин після удару із ПТРК "Javelin" на ходу вискакує із танка і щодуху біжить полем. ВIДЕО

Українські воїни із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, як після влучання ракети механік-водій ворожого танку Т-80БВ прожогом вискакує із свого відсіку і, охоплений вогнем, біжить полем. За кілька секунд ворожа бронемашина вибухає.

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