Охоплений вогнем росіянин після удару із ПТРК "Javelin" на ходу вискакує із танка і щодуху біжить полем. ВIДЕО
Українські воїни із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк на курахівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікований у соцмережах. На записі видно, як після влучання ракети механік-водій ворожого танку Т-80БВ прожогом вискакує із свого відсіку і, охоплений вогнем, біжить полем. За кілька секунд ворожа бронемашина вибухає.
Топ коментарі
+31 Олександр Томах
показати весь коментар21.10.2024 10:15 Відповісти Посилання
+29 Panda Freeav
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+28 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.10.2024 10:15 Відповісти Посилання
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Жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі. Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя.
- Ранен, Василий Иванович.
- Ну и дурак...
Пламенем объятый рашист
Далеко не убежит
В жопе все уже горит...
На Берлін побіг, транспорт укри атабралі, а дорога дальня.