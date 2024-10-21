Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО
Украинские воины из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк на кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, как после попадания ракеты механик-водитель вражеского танка Т-80БВ стремглав выскакивает из своего отсека и, охваченный огнем, бежит по полю. Через несколько секунд вражеская бронемашина взрывается.
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Жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі. Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя.
- Ранен, Василий Иванович.
- Ну и дурак...
Пламенем объятый рашист
Далеко не убежит
В жопе все уже горит...
На Берлін побіг, транспорт укри атабралі, а дорога дальня.