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Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО

Украинские воины из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, как после попадания ракеты механик-водитель вражеского танка Т-80БВ стремглав выскакивает из своего отсека и, охваченный огнем, бежит по полю. Через несколько секунд вражеская бронемашина взрывается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы бригады НГУ "Рубеж" сожгли из ПТРК Javelin две МТЛБ с оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

танк (2274) уничтожение (7249) Донецкая область (9991) Javelin (169) ПТРК (92)


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Топ комментарии
+31
Краще будь-якого голлівудського кіно. Це одразу Оскар і "пальмавая вєтвь"
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21.10.2024 10:15 Ответить
+29
світлячок мля..
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21.10.2024 10:15 Ответить
+28
жарєний бурят-как я рад...
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21.10.2024 10:15 Ответить
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світлячок мля..
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21.10.2024 10:15 Ответить
Скоріше схоже на "шаровую молнию"
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21.10.2024 14:21 Ответить
угу...молнію на шару
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21.10.2024 19:02 Ответить
Краще будь-якого голлівудського кіно. Це одразу Оскар і "пальмавая вєтвь"
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21.10.2024 10:15 Ответить
"Пылающая ветвь"!
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21.10.2024 13:06 Ответить
жарєний бурят-как я рад...
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21.10.2024 10:15 Ответить
Запальний руслік
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21.10.2024 10:15 Ответить
іван данко ))
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21.10.2024 10:16 Ответить
У Росії з'явився новий тренд - «гроботерапія».
Жива людина лягає у труну, а потім з нею прощаються родичі. Це потрібно для тих людей, які перебувають у глибокій депресії, у яких є все, окрім почуття щастя.
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21.10.2024 10:28 Ответить
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21.10.2024 10:34 Ответить
Гастелло наземний.
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21.10.2024 10:40 Ответить
Класний в нього комбінезон, мабуть болонієвий.
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21.10.2024 10:45 Ответить
Запальне відео
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21.10.2024 10:48 Ответить
- Ранен?
- Ранен, Василий Иванович.
- Ну и дурак...
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21.10.2024 10:49 Ответить
Геєна вогняна поглинула чергового неофіта
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21.10.2024 10:56 Ответить
Викрадені окупантами з Маріуполя українські леви ліквідували у Криму російську наглядачку.
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21.10.2024 12:11 Ответить
Це я не про тварин писав, але все одно кумедно.
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21.10.2024 15:29 Ответить
Все правильно. Кацапи - це не тварини. Це - сарана. Тобто, комахи.
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21.10.2024 18:40 Ответить
Тонни заліза попереду, тонни заліза над головою... Але Джавелін підпалює начинку))
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21.10.2024 10:57 Ответить
У військовій белетристиці часто зустрічається прийом, коли горить одяг, амуніція, треба впасти на землю і качатися, щоб збити полум'я і отримати менше опіків, аби були більші шанси вижити. У реальному житті, як бачимо, це не працює, свічка, охоплена жахом і болем, біжить, незважаючи, мабуть, на відомі їй поради, і розпалюється у факел, який у цьому випадку нас цілком влаштовує. І повинно влаштовувати не лише нас, агресор з Московщини помирає в Україні, а безпеки стає більше у всьому світі
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21.10.2024 11:05 Ответить
у кацапів китайська форма занадто синтетична. її загасити дуже важко.
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21.10.2024 11:22 Ответить
скоріш там щось горюче на одяг потрапило
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21.10.2024 11:51 Ответить
Бак з паливом зправа від мехводія.
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21.10.2024 19:08 Ответить
капець у буквальному сенсі !! Хто таке придумав ??
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21.10.2024 20:34 Ответить
заживо , только заживо МРАЗЕЙ надо !!! какаяяяя красотаааа !!! я иб....л такую смерть ((((
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21.10.2024 11:21 Ответить
Два его ******** хотели его потушить, но он почему-то убежал от них в посадку со взором горящим, это зачем он так сделал?
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21.10.2024 11:22 Ответить
Шо згорить, то не згниє 😊
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21.10.2024 11:27 Ответить
Чому він так палає? Біля місця мехайніка водіє прохожить подача дизелю?
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21.10.2024 11:57 Ответить
Там пройшов Святий Джавелін...
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21.10.2024 12:15 Ответить
Спекотно. От і біжить, щоб остудитися. І замерз.
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21.10.2024 12:33 Ответить
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21.10.2024 12:41 Ответить
Как лавина с гор бежит
Пламенем объятый рашист
Далеко не убежит
В жопе все уже горит...
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21.10.2024 12:42 Ответить
Я думал такое только в Голливуде....
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21.10.2024 12:47 Ответить
нова кацапська розвага -"гра з вогнем"
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21.10.2024 13:37 Ответить
Гарно палає
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21.10.2024 13:44 Ответить
такий собі гастелло ))
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21.10.2024 14:23 Ответить
Горящiй тур вiд українського оператора. Всьо включєно
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21.10.2024 14:59 Ответить
Шашлычок !!! Зажаристый !!! Вонючий только - кацапией воняет !
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21.10.2024 18:02 Ответить
А шо воно ото бігає ? Заробив рублів , пора вже й здихать , чого бігати ?
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21.10.2024 18:04 Ответить

На Берлін побіг, транспорт укри атабралі, а дорога дальня.
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21.10.2024 18:36 Ответить
сексуальні збочинці.... Тов. Гоголя в студію, він був відомим некрофілом.... за що й турнули з Італії.
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22.10.2024 17:08 Ответить
Пракатілся с аганьком.Гойда.
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04.11.2024 11:22 Ответить
огненный всадник часть 2
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04.11.2024 12:23 Ответить
 
 