Охваченный огнем россиянин после удара из ПТРК "Javelin" на ходу выскакивает из танка и со всех ног бежит по полю. ВИДЕО

Украинские воины из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк на кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях. На записи видно, как после попадания ракеты механик-водитель вражеского танка Т-80БВ стремглав выскакивает из своего отсека и, охваченный огнем, бежит по полю. Через несколько секунд вражеская бронемашина взрывается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы бригады НГУ "Рубеж" сожгли из ПТРК Javelin две МТЛБ с оккупантами. ВИДЕО