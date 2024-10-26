Іноземці зможуть служити на офіцерських посадах у ЗСУ: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12023 на сайті Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.

Закон пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти не лише із ЗСУ, а й з Нацгвардією і Держспецслужбою транспорту. Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців (наразі він ще не створений).

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

Зазначимо, що раніше іноземці могли служити в українському війську лише на рядових та сержантських посадах.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, за яким іноземцям та особами без громадянства дозволено проходити службу в Збройних силах України, Держспецтрансі та Нацгвардії за контрактом на офіцерських посадах.

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