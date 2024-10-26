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Іноземці зможуть служити на офіцерських посадах у ЗСУ: Зеленський підписав закон

Зеленський підписав закон про дозвіл іноземцям служити на офіцерських посадах

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства служити за контрактом на офіцерських посадах у Збройних силах України.

Про це йдеться у картці законопроєкту №12023 на сайті Верховної Ради України, інформує Цензор.НЕТ.

Закон пропонує дозволити іноземцям і людям без громадянства підписувати контракти не лише із ЗСУ, а й з Нацгвардією і Держспецслужбою транспорту.  Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців (наразі він ще не створений).

Читайте також: Рада підтримала законопроєкт, яким дозволяється брати іноземців на військову службу за контрактом

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність удосконалення законодавства виникла у зв’язку із складною оперативною обстановкою, що склалася на лінії бойового зіткнення та потребує значного збільшення чисельності бойового складу ЗСУ та інших військових формувань.

Зазначимо, що раніше іноземці могли служити в українському війську лише на рядових та сержантських посадах.

Нагадаємо, що 10 жовтня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, за яким іноземцям та особами без громадянства дозволено проходити службу в Збройних силах України, Держспецтрансі та Нацгвардії за контрактом на офіцерських посадах.

Читайте також: Рада дозволила іноземцям служити в ЗСУ, Держспецтрансі та Нацгвардії на офіцерських посадах

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) іноземець (394) офіцер (99) підписання (47) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+8
Єдине в йьому нововведенні те, що іноземещь з офіцерським званням буде носити погон не тому, що він має офіцерське звання в US Marine Corps, SAS, чи колумбійському спецназі. А тому що номінально він тепер офіцер і в ЗСУ .
**********
Абсолютно нема різниці. Це приблизно, як іноземцям дають УБД чи український військовий квиток. Чисто на пам'ять. Не більше.
Усі побратими - усі робимо одну й ту ж роботу.
Наприклад, іспаномовні в своєму колективі самі просувають найбільш досвідченного бійця в сержанти (колись в мемуарах це розкажу - там були смішні і не дуже історії).
Ще, наприклад, якщо поживший боєць був майстер-сержантом на полігоні SAS, пів життя на війні - в нього є чому повчитися. Він і вчить. І пофіг абсолютно яке в нього звання.
****
Спогад - в 22-му опинився в п***рєзі серед американських морських котиків під командуванням сержанта британського SAS. Тоді мої побратими загинули. Той ще спогад. А після стали реально друзями.

На війні ми усі досить тонко відчуваємо, хто чого вартий. Пофіг звання та пофіг національність.
Поважають тебе побратими, береш відповідальність - ти командир.
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26.10.2024 20:01 Відповісти
+6
відставні пілоти США (інших країн НАТО) стануть офіцерами ЗСУ?
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26.10.2024 20:24 Відповісти
+5
пілотів ф-16 ласкаво просимо
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26.10.2024 20:24 Відповісти
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Для цього їм треба буде пройти спеціальну перевірку, яку проводитиме Центр рекрутингу іноземців (наразі він ще не створений). -А смисл тоді в цьому законі? Черговий піар?
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26.10.2024 19:35 Відповісти
пілотів ф-16 ласкаво просимо
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26.10.2024 20:24 Відповісти
Аби щось ляпнути)
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26.10.2024 20:51 Відповісти
чому ти проти?
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27.10.2024 04:59 Відповісти
Бо ти просто ляпнув не в тему, аби тільки лайки зібрати на хайповій темі про Ф-16.
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27.10.2024 05:00 Відповісти
Бо ти просто не в темі, тому що, формується нормативно-правова база по Ф-16 і іншій складній техніці, яка вже вчора має бути на фронті, шкода що влада біжить позаду потягу.
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27.10.2024 05:12 Відповісти
Перечитай ще раз мій комент. І не тупи, пліз.
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27.10.2024 05:16 Відповісти
У чому сенс цього Закону? В Україні мало солдатів з досвідом, готових стати офіцерами?
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26.10.2024 19:43 Відповісти
смысл закона в управлении, если будет больше ин легионов, ими нужно управлять, фронт большой, бригад много. Или Вы на своём ломаном британском будете общаться?
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26.10.2024 19:51 Відповісти
Ви маєте рацію. Про це я не думав. Але потрібно таке уточнення в закон. Іноземний офіцер, який відправляє українців у бій, навряд чи хороша ідея.
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26.10.2024 20:01 Відповісти
Ніякої рації він не має. Управління фронтом ніяк не постраждає, а може ще виїграє. Забагато довбо...в управляють фронтом і подивиться що виходить. Іноземці хоч відповідальні у своїй більшості.
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26.10.2024 20:30 Відповісти
никогда не был на линии, но думаю что Вы там больше предоставлены сами себе, чем кому-то, особенно если этот кто-то находится просто на рации в бункере.
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27.10.2024 17:49 Відповісти
Це вічна проблема. В любому випадку в ЗСУ треба англо та іспаномовних українців.
Пригадую, я ще під себе брав МТЗ, а в роті 50% іспаномовні.
Гуггл транслейт.
2 роки разом, а досі окрім "буенос тардес", амігос та каброн ніхєра не вивчив. Моя помилка. Виправлюсь ))
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26.10.2024 20:06 Відповісти
Єдине в йьому нововведенні те, що іноземещь з офіцерським званням буде носити погон не тому, що він має офіцерське звання в US Marine Corps, SAS, чи колумбійському спецназі. А тому що номінально він тепер офіцер і в ЗСУ .
**********
Абсолютно нема різниці. Це приблизно, як іноземцям дають УБД чи український військовий квиток. Чисто на пам'ять. Не більше.
Усі побратими - усі робимо одну й ту ж роботу.
Наприклад, іспаномовні в своєму колективі самі просувають найбільш досвідченного бійця в сержанти (колись в мемуарах це розкажу - там були смішні і не дуже історії).
Ще, наприклад, якщо поживший боєць був майстер-сержантом на полігоні SAS, пів життя на війні - в нього є чому повчитися. Він і вчить. І пофіг абсолютно яке в нього звання.
****
Спогад - в 22-му опинився в п***рєзі серед американських морських котиків під командуванням сержанта британського SAS. Тоді мої побратими загинули. Той ще спогад. А після стали реально друзями.

На війні ми усі досить тонко відчуваємо, хто чого вартий. Пофіг звання та пофіг національність.
Поважають тебе побратими, береш відповідальність - ти командир.
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26.10.2024 20:01 Відповісти
Дуже вірний Ваш коментар, с задоволенням почитаю Ваші мемуари, ну якщо вижеву.
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26.10.2024 20:38 Відповісти
Якщо МИ виживемо. Тому що повертаюся назад. Хоч ще тоді стерся. А хто окрім нас? Лише таким як ми - вінтажним газогенераторам (старі пердуни - не комільфо)))
Там окремий цирк на дроті.
Повернутися в свою бойову частину не так просто.
Ще в останній понеділок списався зі своїм комбатом. Вже Генштаб на контакті з моїм РТЦК.
Не можуть визначитися - як це правильно зробити.
Моє звання - солдат.
Просто за 50, та вже не гідно вийде, якщо через ті усі ВЛК та БЗВП.
Нє шоб приїхати в Констаху, написати заяву, в/ч повідомляє мій РТЦК щоб зняли з обліку - і все.
Ніфіга.
Понавидумовували нових законів...
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26.10.2024 20:48 Відповісти
Сцяний бардак!
А про яку Констаху йде мова, ту що біля дружковки?
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26.10.2024 21:08 Відповісти
А яка ще є? Та хєр усім. В Славіку висаджусь, туди ще баули з снарягою відправлю на НП - хай звідти забирають )))
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26.10.2024 21:12 Відповісти
+)))
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26.10.2024 21:14 Відповісти
Я бачив приклади, коли ставлять перед фактом, тоді їм легше думається, ну як все оформити)))
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26.10.2024 21:16 Відповісти
Так... Але вже такого вислухав.. Схемщики.
Провести мене по документам по якомусь резбату. Той резбат мене переведе до нас.
Питаю - друзі, а ви точно не облажаєтеся?
Якщо старий Ексель опиниться в Десні на полігоні з бусифікованими новобранцями - це буде номер. І якщо мене запруть кудись окрім Карпатської Січі - ну нафіг, відразу в СЗЧ.
===
Там зараз купа і правових колізій, і купа незрозумілих вкидів (наприклад, що тих, кому за 50 - в бойові частини вже не беруть).
В ТЦК не знають, як правильно робити.
А я тут як та тігра в клітці на зібраній снарязі.
====
Короче - унікальна ситуація. Просто, парадоксальна.
Звільнився рік тому. Рівно рік.
З пораненнями, купою контузій. Але за сімейними.
Набрид той "економічєскій фронт" (робити тут поки що нехєр) - вирішив повернутися.
Там мої друзі. Побратими.
Хоча, насправді, з тих, з ким були в 22-му в Вірнопіллі - залишилося 5 чоловік.
Моє життя там. З ними.
================================
Якби ж то менше було ухилянтів, а більше чоловіків, що мислять як ми.
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26.10.2024 21:30 Відповісти
Все може бути. Дуже складний шлях. Відношення стопудово десь прої...ся.
А може то і судьба. Хоч хтось раскаже про наших загиблих побратимів, вічна їм пам'ять.
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26.10.2024 21:42 Відповісти
Щодо відношення - там все 4.5.0. Зайвого писати не буду.
По життю лінивий розгільдяй, але коли на тебе дивляться - там без варіантів. Тому й вийшов з мене такий собі вічний старшина та граючий тренер. Не головний сержант, не замкомроти, не ком. взводу (оф. звання все одно нема). Просто такий собі "привид батька Гамлєта". Що в брудному простирадлі з'являється кругом, і якому більше всіх треба.
=====
О!!! Згадав!!! Прикольно. У бійця номер затвору АК не відповідає номеру ствольної коробки.
Вгадай з 3-х раз, чия це проблема після війни? Ротного.
А втрачена зброя...
А стілько всього було.
====
Це лише тільки зараз думаю - о, класно, другий раз зайду в ту саму річку.
Знаю, що ні.
Просто, так треба.
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26.10.2024 21:55 Відповісти
У мене зброя пі...ка віджата, тобто нічого не висить)))
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26.10.2024 22:20 Відповісти
Стоп, раз-два. Братику. Читай нижче. Шось відписався тобі, але під іншим коментом. Зберігай все, що отримав. Тобі навіть за шомпол поп'ють крові. За той брезентовий ремінь теж.
І разом робіть все, щоб не затягувати з рапортами по пройобаній зброї.
Службові розслідування, тралі-валі. Це важливо.
Інакше хєр ще після війни звільнимося - будемо папірці тонами писати.
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26.10.2024 23:01 Відповісти
Я в курсі брате)
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26.10.2024 23:09 Відповісти
++
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26.10.2024 23:11 Відповісти
Я нижче відписався.
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26.10.2024 23:22 Відповісти
Щодо прикладів - я ж обережний. Дам ще декілька днів - хай розбираються. Щоб не вийшло так, що приїду. І буду там як доброволець куї пинати ))
============
Нє, ну як хто хоче - донатьте мені на зарплату, буду робити що вмію - наярювати кругами та вирішувати проблеми кожного бійця. Від зайвої пари шкарпеток до бойових розпоряджень. І тут зненацька в бліндаж падає Ексель. Буенос ночес, германос.. Не чекали, а ми приперлися! З батареями водою, хавчиком та сигаретами.
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26.10.2024 21:38 Відповісти
Бале! А тобі у відповідь так: мучас грасіас авасотрес портодо, аміго)))
У мене колись учебка була в Іспанії) щось запам'ятав.
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26.10.2024 21:46 Відповісти
Старлінк з німецьким айпішніком. Вірно? В менне вічно бюули голандські та польські.
Теж, пригадую, сиджу в розваленому приміщенні. Буржуйка гріє, генератор дирчить. Старлінк.
Ноутбук.
Цензор.
Коментую.
.............
Мені пишуть шо я діванний воїн ))
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26.10.2024 21:45 Відповісти
Те ж саме! Дофіга лайна щось зараз літає, фіг висунесся, ось і відпочиваю на цензорі.
Мене теж вже викрили)
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26.10.2024 21:50 Відповісти
Мій сектор під Констахою. Ти їх давно бачив. Там пи...да(((
Холодний Яр.
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26.10.2024 21:54 Відповісти
Бережи себе, братику. Дуже скоро десь пересічемося в черзі на НП або в магазині. Стопудово - не опізнаємося. Але ми свої.
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26.10.2024 22:08 Відповісти
Точно пересічемося брате) нє пока!
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26.10.2024 22:13 Відповісти
Нажав, здуру стер здоровенну текстовку )))
Отжеж, безрукий. Але, по стрічці активності бачу, що прочитав та ще й дописав за трофейну.
==========
На РАО здай штатну. Якщо не можна здати - розбери та сховай в баулі.
Коли звільняєшся -тобі не підпишуть обхідний лист навіть якщо в твоєму АК нема штатного радянського брезентового реміню.
Все треба зберігати (додому відправляти - як варіант). А собі обвішуєш як хочеш.
===============

Саня, розумієш, як його? З іноземцями? Американці взагалі ******* мінятися бойовою зброєю.
І шукай потім - хто з ким помінявся і чому затвори не поміняли, факінг стьюпедс????
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26.10.2024 22:36 Відповісти
Прікол в тому що на мені висить тільки два комплекти літньої форми, баул, рюкзак і флягу,- все інше або підарське, або сам купував.
В десні мабуть думали що нам каски та броню іспанці нададуть, у бригаді дивувалися чому з учебкі і пустий, у підрозділі дивувались, чому в штабі бригади нічого не дали..... Спочатку хлопці зібрали хоч щось, потім вже "оброс"" майном.
Отак і вийшло
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26.10.2024 23:19 Відповісти
Зимове теж сам купую. На побратимах деяких 500-800к висить. Всі поранені неодноразово, а евакуюють тебе а не твоє майно. А іноді відкатитись треба ну дуже терміново. Ну ти розумієш.
Краще у нашої держави нічого не брати.
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26.10.2024 23:28 Відповісти
відставні пілоти США (інших країн НАТО) стануть офіцерами ЗСУ?
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26.10.2024 20:24 Відповісти
Це вже пропонувалось і що.
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26.10.2024 20:32 Відповісти
Тепер пропозиція оформлена де-юре. Залишилось лише законтрактувати кадри.
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26.10.2024 20:38 Відповісти
Гарно, якщо б все вийшло.
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26.10.2024 20:47 Відповісти
Ті іноземні офіцери побачать який бардак розвели зелені то з жахом повтікають
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26.10.2024 20:32 Відповісти
Ти впевнений, що довб...би серед офіцерського состава прихильники зеленського?
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26.10.2024 20:34 Відповісти
не пройшло і трьох років Великої Визвольної Війни...
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26.10.2024 21:24 Відповісти
Впевнений, що мова йде про іноземних пілотів. Було б непогано, якби їх на землі прикривали іноземні офіцери з новітньою далекобійною ППО.
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26.10.2024 21:29 Відповісти
Да они и сейчас служат в полный рост, на кожаных диванах с планшетами в Киеве, потягивая Кьянти командуют.
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26.10.2024 21:54 Відповісти
Звучить непогано але у Зе клоунів все через дупу і в реальності виявиться що цими охфіцерами можуть стати "хорощиє рускіє", думаю це і була мета цього закону.
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27.10.2024 00:19 Відповісти
Русня вже тута
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27.10.2024 05:37 Відповісти
 
 