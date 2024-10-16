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Китай никогда не откажется от применения силы против Тайваня, - правительство КНР

Китай заявив, що ніколи не відмовиться від застосування сили щодо Тайваню

Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".

Об этом заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на фоне недавних военных учений Пекина вокруг острова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью. Но мы никогда не возьмем на себя обязательства отказаться от применения силы", - отметил он.

По его словам, речь идет о вмешательстве "внешних сил" (вероятно, США и их союзников - ред.) и очень небольшого количества "тайваньских сепаратистов", а не большинства населения Тайваня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"

"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и независимо от того, вмешиваются внешние силы или нет, если он (Тайвань) решится на риск, это приведет к его собственному уничтожению", - подчеркнул спикер.

Биньхуа добавил, что действия Китая по "защите национального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на миг".

Напомним, в понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.

Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило рекордное количество самолетов Китая - 153, которые участвовали в военных учениях вокруг острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не нападет на Тайвань при моем президентстве, но Пекин сделает это со временем, - Трамп

Автор: 

Китай (3034) Тайвань (114)


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Топ комментарии
+24
На Тайвань переїхав в 50-х роках законний уряд Китаю, а владу захопила ОПГ на чолі з Мао Дзедуном. Тому навпаки, це Тайвань має повернути материкову частину Китаю
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16.10.2024 10:01
+18
США здали свої позиції щодо світового лідерства! Росія вторгнулась в Україну, Іран майже веде війну проти Ізраїлю,КНДР може напасти на Південну Корею,а Китай на Тайвань! До чого це призведе? До того,що США будуть в сраці! Вони вже майже в сраці!
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16.10.2024 09:57
+18
Дав би Захід по рогам в повній мірі недоімперії ще в 2022 році, а ще краще в 2014, то і в маодзедуновців не було б цих апетитів зараз
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16.10.2024 09:58
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От такі брати і "адін народ", готові ЗНИЩИТИ Тайвань, на населення насрати, головне приєднати "істарічєскія теріторіі"
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16.10.2024 09:56 Ответить
На Тайвань переїхав в 50-х роках законний уряд Китаю, а владу захопила ОПГ на чолі з Мао Дзедуном. Тому навпаки, це Тайвань має повернути материкову частину Китаю
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16.10.2024 10:01 Ответить
Більше того до 1971 року в ООН був Тайвань, ніякої всратої КНР там не було. Але в 1971 році Кісинджер розчулився, земля йому залізобетоном.
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16.10.2024 10:20 Ответить
тільки до узкоязичних какєлів ці надто складні сентенції в макітру не влазять
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16.10.2024 10:02 Ответить
США здали свої позиції щодо світового лідерства! Росія вторгнулась в Україну, Іран майже веде війну проти Ізраїлю,КНДР може напасти на Південну Корею,а Китай на Тайвань! До чого це призведе? До того,що США будуть в сраці! Вони вже майже в сраці!
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16.10.2024 09:57 Ответить
подивимося що буде з виборами в листопаді. якщо одна із сторін не визнає поразки може бути біда.
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16.10.2024 10:03 Ответить
Що ти несеш?
США були, є і будуть вічно!
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16.10.2024 10:28 Ответить
В сраці
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16.10.2024 10:39 Ответить
Ти вже там?
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16.10.2024 10:39 Ответить
смокче уже твое сша терпилы
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16.10.2024 12:28 Ответить
Живуть у США своїм життям і начхати їм на тебе.
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16.10.2024 15:04 Ответить
Дав би Захід по рогам в повній мірі недоімперії ще в 2022 році, а ще краще в 2014, то і в маодзедуновців не було б цих апетитів зараз
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16.10.2024 09:58 Ответить
Ще у 2008 треба було по рогам давати, за Грузію. Зараз би і ***** і китайози сиділи б на дупі ровно.
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16.10.2024 12:14 Ответить
подякуємо Бараку Обамі. цьому холеному мультіміліонеру.
який на полях саміту G20 мирно здав путіну Сирію і Асада. а потім в 2008 віддав йому ж грузію
ну і всі його функціонери продовжили працювати в адміністрації байдена.
тому немає чому дивуватись, демократи в сша такі - на словах прям марвеловські супергерої, а на справі ---
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16.10.2024 12:17 Ответить
перепрошую, грузія за Буша сталась. і він тоді зупинив цих орків біля тбілісі, розвернувши середземноморську авіаносну групу в напрямку грузії.
а от саркозі-меркель виклянчили щоб вову-діму не карали, бо ж бізнес ас южуал
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16.10.2024 12:35 Ответить
все, що треба знати про тих "миротварців"...
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16.10.2024 09:59 Ответить
Це все схоже на початок Другої Світової війни! В ролі фашистської Германії зараз Росія, а в ролі мілітарістської Японії виступає Китай!
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16.10.2024 10:01 Ответить
навпаки
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16.10.2024 10:39 Ответить
Це все схоже на початок Другої Світової війни! В ролі фашистської Германії зараз Росія, а в ролі мілітарістської Японії виступає Китай!
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16.10.2024 10:01 Ответить
а наш потужний Лідор в ролі Вінстона Черчіля
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16.10.2024 10:09 Ответить
прищурені комуняки не проти б весь світ захопити, але подвиги росії в Україні якось не надихають
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16.10.2024 10:02 Ответить
Military action will not be necessary. Eventually a pro-China party will win the elections in Taiwan, and a gradual, slow but sure ************* process will begin. It will be similar to the reintegration of Hong Kong, but will go even smoother. It is not a matter of if, but of how soon.
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16.10.2024 10:03 Ответить
Дивлячись як Китай поклав болт на свої ж зобов'язання по Гонконгу я вже бачу як тайванці біжать аж підскакують на реінтеграцію з коммі-півнями, ага.
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16.10.2024 10:09 Ответить
Mainland China is communist in name only. Communism is based on a denial of private property of production facilities. It is absolutely not the case in the modern-day China. It is a highly effective machine combing a market economy and a strong government leadership that will become #1 economy in less than 10 years, there is no avoiding that. The world is preparing for that, as you can see. Sure, it is authoritarian. Guomindang too was completely authoritarian, and the only party in Taiwan until mid-80ies. Chiang Kai-shek lies in a mausoleum, like Mao and Lenin. Now Guomindang, which is currently in the opposition, is becoming increasingly pro-China. Why? They understand they really have no choice. They will lose in a direct confrontation, be it military or economic, but they can negotiate better terms. ****** is a pale shadow of modern Shanghai, if you have ever been to either one. And the trend is not working in Taiwan's favor. Money will do the job better than tanks and missiles.
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16.10.2024 10:53 Ответить
" It is a highly effective machine combing a market economy and a strong government leadership that will become #1 economy in less than 10 years"

Good job, now you can get your extra plate of rice and +10 for social rating🤣

краще б китайською вже писав. А порівнювати Тайбей і Шанхай це як казати шо в Москвабаді більше бабла ніж в Талліні тому дарма ці естонці від'єднались від совка 🤡
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17.10.2024 11:36 Ответить
Another 'geopolitical pundit' from the soon-to-be-defunct us? Since when are you so knowledgeable about Taiwan? You think watching a bunch of vids on youtube makes you such a big authority on China-Taiwan relations?
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16.10.2024 10:40 Ответить
Суворе занепокоєння США зламає ці плани жовтопиких)
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16.10.2024 10:04 Ответить
китайцям навіть В'єтнам у 1980 р. люлєй навішав.
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16.10.2024 10:04 Ответить
Це ті, які хочуть врегульовувати рашистський напад на Україну
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16.10.2024 10:07 Ответить
Тихою сапою а можуть і силу примінити - ну - ну
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16.10.2024 10:07 Ответить
Доведеться довольнитися жовтою пісною *******!
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16.10.2024 10:10 Ответить
кісінджер вам в рило!
грьобаний левак домовляльник!
але ж......
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16.10.2024 10:11 Ответить
Цікаво чому самі китайці не протестують проти тоталітарної влади, невже там майже як на Кацапії зі свободою слова?
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16.10.2024 10:21 Ответить
Там набагато гірше і вже давно.
У Китаї володарюють комуністи. Треба пояснювати, як комуністи відносяться до демократії та свободи слова?
Додай до цього ******* технології та штучний інтелект, які використовують для стеження за людьми.

Купуючи китайський телефон, пам'ятай, що він вироблений у комуністичному цмфровому концтаборі у країні, яка є нашим ворогом.
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16.10.2024 10:41 Ответить
Ще одне *уйло вилупилося, тільки жовтопике та вузькооке. Хто наступний? Вилуплюйтеся, поки америка с**** жує.
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16.10.2024 10:22 Ответить
Если не дай Бог к власти в США придет подзуйловник Тампон оно сдаст Китаю Тайвань без зазрения совести как бомж стеклотару. Еще и потребует нобелевскую премию мира за то что дагаварился о мире
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16.10.2024 10:33 Ответить
На цьому можна було б назавжди викинути Китай з будь-яких мирних ініціатив.

Можна було б, якби це був час Рейгана та Тетчер, а не слимаків та запроданців.
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16.10.2024 10:35 Ответить
ось і нахєра Китаю той Тайвань,коли "рідного .китайського Сибіру" окупованого рашистом аж до Уралу навалом.???
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16.10.2024 10:36 Ответить
це ж вілічія для сци-імператора - завершити недороблену мао справу
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16.10.2024 10:42 Ответить
То же самое можно и сказать про Сосию, зачем им Украина если своей территории не освоенной на тысячи лет хватит. Китаю как и Сосии нужны западные технологии, солдаты и национальный воинственный настрой для дальнейших войн с Европой и со всем миром. А для етого нужна маленькая победа которую из которой они раздуют имперские амбиции на весь мир.
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16.10.2024 10:42 Ответить
Блин коммунизм нужно приравнять к нацизму.
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16.10.2024 10:59 Ответить
ОБСЕ приравняла совети к нацистской Германии
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16.10.2024 11:06 Ответить
Я не знал, но думаю стоит сделать это в рамках оон.
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16.10.2024 11:22 Ответить
даремно США зупинили самураїв у Нанкіні.
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16.10.2024 11:04 Ответить
Ті самураї до двух атомних бімб були набагато гірші за китайоз.
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16.10.2024 12:17 Ответить
Можна було після закінчення скинути
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17.10.2024 08:42 Ответить
 
 