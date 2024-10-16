Китай никогда не откажется от применения силы против Тайваня, - правительство КНР

Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".

Об этом заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на фоне недавних военных учений Пекина вокруг острова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью. Но мы никогда не возьмем на себя обязательства отказаться от применения силы", - отметил он.

По его словам, речь идет о вмешательстве "внешних сил" (вероятно, США и их союзников - ред.) и очень небольшого количества "тайваньских сепаратистов", а не большинства населения Тайваня.

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"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и независимо от того, вмешиваются внешние силы или нет, если он (Тайвань) решится на риск, это приведет к его собственному уничтожению", - подчеркнул спикер.

Биньхуа добавил, что действия Китая по "защите национального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на миг".

Напомним, в понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.

Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило рекордное количество самолетов Китая - 153, которые участвовали в военных учениях вокруг острова.

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