Китай никогда не откажется от применения силы против Тайваня, - правительство КНР
Китай никогда не возьмет на себя обязательства отказаться от применения силы против Тайваня, однако стремится к перспективе "мирного воссоединения".
Об этом заявил представитель китайского Управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на фоне недавних военных учений Пекина вокруг острова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Мы готовы стремиться к перспективе мирного воссоединения с максимальной искренностью. Но мы никогда не возьмем на себя обязательства отказаться от применения силы", - отметил он.
По его словам, речь идет о вмешательстве "внешних сил" (вероятно, США и их союзников - ред.) и очень небольшого количества "тайваньских сепаратистов", а не большинства населения Тайваня.
"Независимо от того, сколько войск имеет Тайвань и сколько оружия он приобретет, и независимо от того, вмешиваются внешние силы или нет, если он (Тайвань) решится на риск, это приведет к его собственному уничтожению", - подчеркнул спикер.
Биньхуа добавил, что действия Китая по "защите национального суверенитета и территориальной целостности не прекратятся ни на миг".
Напомним, в понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.
Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило рекордное количество самолетов Китая - 153, которые участвовали в военных учениях вокруг острова.
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США були, є і будуть вічно!
який на полях саміту G20 мирно здав путіну Сирію і Асада. а потім в 2008 віддав йому ж грузію
ну і всі його функціонери продовжили працювати в адміністрації байдена.
тому немає чому дивуватись, демократи в сша такі - на словах прям марвеловські супергерої, а на справі ---
а от саркозі-меркель виклянчили щоб вову-діму не карали, бо ж бізнес ас южуал
Good job, now you can get your extra plate of rice and +10 for social rating🤣
краще б китайською вже писав. А порівнювати Тайбей і Шанхай це як казати шо в Москвабаді більше бабла ніж в Талліні тому дарма ці естонці від'єднались від совка 🤡
грьобаний левак домовляльник!
але ж......
У Китаї володарюють комуністи. Треба пояснювати, як комуністи відносяться до демократії та свободи слова?
Додай до цього ******* технології та штучний інтелект, які використовують для стеження за людьми.
Купуючи китайський телефон, пам'ятай, що він вироблений у комуністичному цмфровому концтаборі у країні, яка є нашим ворогом.
Можна було б, якби це був час Рейгана та Тетчер, а не слимаків та запроданців.