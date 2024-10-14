Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"
В понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что военные учения Joint Sword-2024B пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня.
"Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий Китая.
Учения не имеют четко определенной даты завершения, что вызвало критику со стороны Тайбэя.
Развертывание кораблей и самолетов КНР
Пекин опубликовал карту, на которой показано девять районов вокруг Тайваня, где будут проходить учения: два на восточном побережье острова, три на западном побережье, один на севере и три вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с побережьем Китая.
В Китае заявили, что их корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости с разных направлений", сосредотачиваясь на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, отработке блокировки ключевых портов и районов и имитации нападения на морские и наземные цели.
Реакция Тайваня
В то же время Тайвань считает эти действия "серьезными провокациями", которые подрывают стабильность в регионе.
В Минобороны Тайваня заявили, что зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая.
Отмечается, что 16 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, войдя в идентификационную зону ПВО островного государства со всех ее сторон.
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Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
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Відповідне повідомлення https://t.me/CPOK_GROUP/741 з'явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.
«Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом», - зазначає український партизанський рух «СРОК», що переважно діє на Приазов'ї.
З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх «власний» полігон у Сартані поки що не надходила.