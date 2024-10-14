Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"

В понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военные учения Joint Sword-2024B пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

"Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий Китая.

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Учения не имеют четко определенной даты завершения, что вызвало критику со стороны Тайбэя.

Развертывание кораблей и самолетов КНР

Пекин опубликовал карту, на которой показано девять районов вокруг Тайваня, где будут проходить учения: два на восточном побережье острова, три на западном побережье, один на севере и три вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с побережьем Китая.

В Китае заявили, что их корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости с разных направлений", сосредотачиваясь на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, отработке блокировки ключевых портов и районов и имитации нападения на морские и наземные цели.

Реакция Тайваня

В то же время Тайвань считает эти действия "серьезными провокациями", которые подрывают стабильность в регионе.

В Минобороны Тайваня заявили, что зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что 16 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, войдя в идентификационную зону ПВО островного государства со всех ее сторон.

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