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Новости
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Китай начал масштабные военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"

Китай розпочав навчання поблизу Тайваню

В понедельник, 14 октября, Вооруженные силы КНР начали новый раунд военных учений вблизи Тайваня. В Пекине назвали их предупреждением относительно "сепаратистских действий" властей острова, что вызвало осуждение со стороны правительств Тайбэя и США.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что военные учения Joint Sword-2024B пройдут в Тайваньском проливе и в районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

"Учения также служат строгим предупреждением сепаратистским действиям сил, выступающих за независимость Тайваня. Это законная и необходимая операция для защиты государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении командования Восточного театра военных действий Китая.

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Учения не имеют четко определенной даты завершения, что вызвало критику со стороны Тайбэя.

Развертывание кораблей и самолетов КНР

Пекин опубликовал карту, на которой показано девять районов вокруг Тайваня, где будут проходить учения: два на восточном побережье острова, три на западном побережье, один на севере и три вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с побережьем Китая.

В Китае заявили, что их корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости с разных направлений", сосредотачиваясь на патрулировании боевой готовности с моря и воздуха, отработке блокировки ключевых портов и районов и имитации нападения на морские и наземные цели.

Реакция Тайваня

В то же время Тайвань считает эти действия "серьезными провокациями", которые подрывают стабильность в регионе.

В Минобороны Тайваня заявили, что зафиксировали за сутки приближение к острову 25 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая.

Отмечается, что 16 самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, войдя в идентификационную зону ПВО островного государства со всех ее сторон.

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Автор: 

Китай (3028) Тайвань (114) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+6
Страх перед "ескалацією" викликає ще більшу ескалацію.
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14.10.2024 08:26
+3
О!
Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
Нова генерація жовтеньких вирішила зробити ремейк!
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14.10.2024 08:32
+3
Вовк попередив ягня,що хоче їсти...
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14.10.2024 08:34
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Страх перед "ескалацією" викликає ще більшу ескалацію.
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14.10.2024 08:26 Ответить
О!
Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
Нова генерація жовтеньких вирішила зробити ремейк!
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14.10.2024 08:32 Ответить
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14.10.2024 09:41 Ответить
Як воно все до кучі - в нас віина -- араби и Іран з Ізраілем зчепилися і Китаи під цеи тріп
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14.10.2024 08:33 Ответить
Вовк попередив ягня,що хоче їсти...
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14.10.2024 08:34 Ответить
Казалось бы: такой моцный в экономическом плане Тайвань, а ядерной збруи у них нету. А почему? ДА потому шо низззззя. Я вам болше скажу, даже если бы какой добрый саморитянин дал нам +100500 миллиардов денег, то оружие нам бы не продал бы никто, бо тогда экскалация, а по ***** бить нельзя.
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14.10.2024 08:38 Ответить
Та може б хтось і продав би, но денежку б зелені з Вальодяю роз3,14здили б і платити б буле нема чим.
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14.10.2024 10:00 Ответить
Китайське "суворе попередження" - аналогія крикам кацапів про ""неатвратимае нападение Украины и НАТО на Рассию...
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14.10.2024 08:46 Ответить
Хто зна. США втратили ведучу роль та стягнули засоби та сили на Ближній Схід, НАТО серется у штані, ЄС також серетбся тощо, так шо момент для Сі непоганий.
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14.10.2024 10:02 Ответить
"Від'@біться від нас,комуняки"-каже Тайвань. "Не можна так казати,суворо попереджуємо"-відповідають комуняки. Щось це мені нагадує. На Тайвані часом не китайофобія?
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14.10.2024 08:46 Ответить
На подсосе у Китая сидит Иран,Корея и Рашка и кто мешает американцам обвалить китайский импорт,и тогда пусть попробуют прокормить свою ораву?
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14.10.2024 09:29 Ответить
Буде соціальний вибух, революція, кінець США.
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14.10.2024 09:47 Ответить
Буде кінець нацистської россії.
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14.10.2024 13:05 Ответить
Без китайського імпорту цивілізоване життя у світі ніде неможливе. Буде відкат у середні віки.
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14.10.2024 13:56 Ответить
Український партизанський рух «СРОК» («Смерть російським окупантам і колаборантам») стверджує, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини

Відповідне повідомлення https://t.me/CPOK_GROUP/741 з'явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.

«Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом», - зазначає український партизанський рух «СРОК», що переважно діє на Приазов'ї.

З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх «власний» полігон у Сартані поки що не надходила.
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14.10.2024 17:05 Ответить
 
 