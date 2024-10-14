США готовы начать переговоры с РФ, Китаем и КНДР для снижения ядерной угрозы, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с РФ, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира от того, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - отметил Байдена.

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над внедрением которых мы совместно работали, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - сказал американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) имел разговор с человеком, который пережил ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

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