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США готовы начать переговоры с РФ, Китаем и КНДР для снижения ядерной угрозы, - Байден

Президент США Джо Байден готов до переговорів з РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с РФ, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира от того, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - отметил Байдена.

Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".

"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над внедрением которых мы совместно работали, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - сказал американский президент.

Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) имел разговор с человеком, который пережил ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).

Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Не стоит реагировать на изменения в ядерной доктрине, которые объявил Путин: для РФ первое применение "ядерки" станет последним, - Волкер

Автор: 

Байден Джо (2794) Китай (3028) КНДР (1221) россия (96057) ядерная безопасность (496)


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Топ комментарии
+21
Вирішив Байден на сам кінець публічно обісратися?)
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14.10.2024 08:10
+19
Смішно нaвіть тaке чути, бо Укрaїнa сьогодні не мaє нaвіть укрaїнської влaди, вибрли по перегляду нaв'язaного їм кіно про Голобородьку мaродерів, крaдунів і ненaвисників всього українського.
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14.10.2024 08:11
+16
Це вже якась епідемія "зазирнути в очко терористам"?
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14.10.2024 08:08
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Зашугали Баидена
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14.10.2024 08:02 Ответить
Обісцяний гегемон.
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14.10.2024 08:08 Ответить
Світ помінявся - навіть підірвании Трамп іздив пупса вбалтувати
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14.10.2024 08:11 Ответить
Баран
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14.10.2024 08:02 Ответить
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14.10.2024 08:02 Ответить
Україна має мати ядерну зброю.
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14.10.2024 08:03 Ответить
Смішно нaвіть тaке чути, бо Укрaїнa сьогодні не мaє нaвіть укрaїнської влaди, вибрли по перегляду нaв'язaного їм кіно про Голобородьку мaродерів, крaдунів і ненaвисників всього українського.
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14.10.2024 08:11 Ответить
Не смішно тим хто в Україні.
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14.10.2024 08:24 Ответить
Шaновний пaне, ми в Укрaїні, aле 73% нікуди не поділися. Якa ядернa зброя, коли вони не можуть зробити рaкети, які їм зaлишив "бaригa"?
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14.10.2024 08:46 Ответить
Ви забули що "Барига" ще брата вбив, та збагатився у 82 рази, а нещодавно ще на мільярд! Ніяк невгамується, життя не дає "найпотужнішому", який "не втік", бо "Барига" би одразу втік "і все здав би кацапам і т.п...
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14.10.2024 09:57 Ответить
Немає вже людей, що могли б самі, без сторонньої допомоги зробити все для її створення (бо ніякого потрібного для цього обладнання нам Захід не дасть).
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14.10.2024 09:54 Ответить
Ракети не можуть в серію запустити які фактично були готові а ви про центрифугу ЯО на яку потрібно декілька міліардів долларів. Хоча після її побудови ми зможемо самі виробляти пальне до АЕ і не платити за це американцям.

Але це буде першою причиною коли нам обмежать фіндопомогу, лобіювання американського сектору.

ЯО зможемо колись зробити, якщо якимось чудом влади перестануть набирати кредитів, потім їх розкрадати і їхати з тими грошима жити на захід.
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14.10.2024 13:19 Ответить
Іран при наявності твердої політичної волі та допомоги росії досі не має ЯЗ на чергуванні, хоча ядерна програма там триває вже багато років, і санкції фактично не працюють.
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14.10.2024 13:21 Ответить
А ви вкурсі що в Ірані наші ядерщики будують їх ядерну програму, там дуже багато з України працюють. Сумніваюсь що Іран не має, скоріше всього якась політична гра за те що амери закривають очі на поставки ресурсів в обхід санкцій.

КНДР же швидко завершила свою програму при набагато менших ресурсах.
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14.10.2024 13:38 Ответить
Проти України за це санкції були введені?
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14.10.2024 13:39 Ответить
А за що вводити це особистий вибір людей які поїхали туди на роботу, рекрутинг почав проводитись ще дуже давно.
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14.10.2024 13:43 Ответить
Просто тих спецалістів можна назад переманити грошима, але питання не в тому Україна не має ресурсів на побудову заводу по збагаченню урану, поки наш бюджет залежний від західних кредитів, а це буде поки буде тотальна корупція
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14.10.2024 13:45 Ответить
Вони ядерне частково самі виробляють, тому можуть і бомбу технічно зробити на урані меншою потужності.
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14.10.2024 13:42 Ответить
Ніт ...не зашугали Байдена ,просто ця **** ута русня з китаєм , таки хоче пукнути ЯО... тому Байден хоче попередити, про превентівні заходи , і він каже правду ...шо користі не буде, не для кого ...
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14.10.2024 08:07 Ответить
Це вже якась епідемія "зазирнути в очко терористам"?
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14.10.2024 08:08 Ответить
Потужна деєскаляція.
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14.10.2024 08:09 Ответить
Вже і СШA нaляклися.Підбуpює до зaгроз всіх московія, якa в 1721 році, вкрaвши нaшу історію і нaзву, нaзвaлaся росією. Що можуть скaзaти кaцaпи? Не вмішуйтеся в нaше СВО, де ми знищуємо бaндерівців і ми не будемо зaстосовувaти ядерну зброю, a сaмі будуть сміятися і нaкопичувaти тa нaкопичувти ЯЗ, щоб погрожувaти і зaхоплювaти спочaтку крaїни Бaлтії, потім Польщу і дaлі, підбивaючи до погроз і Північну Корею.
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14.10.2024 08:08 Ответить
Байден - нікчема, як і вся обамівська шайка.
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14.10.2024 08:10 Ответить
Вирішив Байден на сам кінець публічно обісратися?)
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14.10.2024 08:10 Ответить
Замість грюкнути дверима потужно перднув у калюжу.
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14.10.2024 08:16 Ответить
Та він обісраний і був , просто всі робили вигляд що цього не помічають .
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14.10.2024 09:01 Ответить
какое отношение это имеет к нашей войне? с 25 года они размещают в германии модернизированные ракеты с облегченными зарядами. это уже решенный вопрос. эти ракеты они вывели по договору с горбачевым. теперь вернут, поставят на колени. гонка вооружений не исключает переговоры.
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14.10.2024 13:34 Ответить
"...позбавити світ ядерної зброї... Україну позбавили -І результат?
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14.10.2024 08:14 Ответить
Потрібно було передати ядерку Україні,Тайваню та Кореї і все б зазіхання на чужі землі скінчилися.
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14.10.2024 08:19 Ответить
Дебіли, зі слабаками переговорів не ведуть
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14.10.2024 08:22 Ответить
Бо це і є слабкість. Діалог який розуміють кацапи і китайці це ракети і снаряди
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14.10.2024 08:45 Ответить
Так, саме тому вони воювали в 20 столітті в Кореї, В'єтнамі, Індії) Китайці чудово розуміють ******* і геноцид
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14.10.2024 09:38 Ответить
Максим Колісник 3372**** Ви помиляєтесь. Розумні та сильні спочатку розмовляють, попереджають, дають шанс. Тільки бидло тупе "бикує" з старту як тільки йому здається що воно сильніше чи його більше.
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14.10.2024 10:31 Ответить
Прийдеться і Аляску повернути рашці! щоб вже надійно знизити рівень загрози.
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14.10.2024 08:26 Ответить
Ч.М.О.
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14.10.2024 08:30 Ответить
Цікаво: коли я вчора назвав мента мусором, мій коментар видалили. Коли президента США тут називають чмо, модератору ок
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14.10.2024 08:33 Ответить
"...та КНДР..."

Хай ще раз легенько гикнеться тим дебілам, які лишили Україну без ядерної зброї.
Тепер голодупі північні корейці Америці цікавіші за Україну.
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14.10.2024 08:35 Ответить
Дебіл , який мир ? Війна вже іде , сходи за новим рецептом на ліки .
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14.10.2024 09:04 Ответить
Якщо штати продовжать політику страуса то піде і там
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14.10.2024 09:39 Ответить
"...Поганий мир, краще ніж хороша війна..."

Капітуляція України - це варіант "поганого миру".
То ж, по-твоєму, краще капітулювати ніж воювати?

Чи, усе таки, є речі гірші за хорошу війну ?
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14.10.2024 09:07 Ответить
Саме так - про дебілів... , які слова перекручують.
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14.10.2024 09:12 Ответить
угу, Деладьє і Чемберлен перед Другою Світовою зі сдачею Чехословачини казали що ми привезли мир, а як виявилось...
історія де кого нічому не вчить. і пагані її знання мають властивість топтатись по граблям.
мутняки з мордором тому свідчать.
ще Бісмарк писав, що жоден документ підпмсаний підарашкою, не вартий того паперу на якому він написаний
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14.10.2024 09:46 Ответить
А Росія, Китай і Північна Корея мають попередні умови! Росії - Україну і Аляску, Китаю - Тайвань, Північній Кореї - Південна Корея.
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14.10.2024 08:39 Ответить
а покіздеть..бред дідуся
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14.10.2024 08:44 Ответить
повною військовою блокадою Куби! а не діалогом... совєти тоді просто засцяли
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14.10.2024 09:46 Ответить
Справедливості заради він тоді всрався і забрав ядерну зброю з Туреччини
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14.10.2024 09:55 Ответить
а хрущ забрав з куби, тож хто всрався більше - питання спірне
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14.10.2024 09:58 Ответить
але все вирішила блокада, а не політичні балачки
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14.10.2024 10:50 Ответить
Пливли,пливли,а на березі вс...сь
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14.10.2024 08:48 Ответить
Після того як нас кинули з Будапештським меморандумом забравши ЯЗ, а тепер нас ядерна країна убиває, інфантильний дебіл Байден говорить про переговори для для зниження ядерної загрози, ви суки зрозумієте, що зараз ядерну зброю почнуть розробляти усі, бо це єдина гарантія безпеки для вашої країни.
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14.10.2024 08:52 Ответить
Не докуя на себе береш падло?
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14.10.2024 12:22 Ответить
очевидно же что с 2022 кремль постоянно шантажирует мир применением ЯО. Думаю что делают это не только с помощью заявлений медведева но и имитацией подготовки в войсках. Так что бы западная разведка это обязательно " увидела" и поверила...
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14.10.2024 09:00 Ответить
Обамівська хуцпа в дії - для них головне, щоб у євроафриканців в Америці були найжирніші дупи і медичне страхування наркоманів. Ну і "відосики" про форпост демократії у світі, і навіть не відосики, а блокбастери, на зразок "Бурі в пустині" в Ірааку, або миротворча операція в Афганістані. Але головне для цієї багатенької хуцпи - кинути лоха, який їм повірив, напризволяще, коли "дружба" з ним стає обтяжливою. В приклад подав Кіссінджер із Південним Вʼєтнамом.
Але то таке - головна біда в суспільствах, які вибирають собі царя, який і про них подбає, і захистить, і соплі витре, і електролічільник назад відкруте і на шашлики запрошення зробить по теліку... А шашлики у них, як повидло у казці про Алісу у країні чудес, тільки вчора і завтра!
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14.10.2024 09:01 Ответить
Вони програли не у Вʼєтнамі, а в універсітсьеих кампусах, коли десятки тисяч студентів, курнувши маріхуани вийшли на демонстрації проти їх призову на війну. Причому студенти були не з бідних сімей. От еврей Кісінджер підрахував, скільки за них проголосує, вирахував ПР рейтинг і США кинули союзника.
Шоб ти знав - проти комуністів воювало тільки півтора мільйона в збройних силах південного Вʼєтнаму, яких потім більшість було знищено у концтаборах.
Це не був програш війни - це була зрада союзника, який ще потім майже рік протистояв Північному Вʼєтнаму, Китаю і СССР.
Цей вид душевної пїєдерастії називається ПОЛІТИКА і нічого приватного...
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14.10.2024 11:02 Ответить
Ти навіть путєш два Вʼєтнами! Вони разом вибороли незалежність від Франції, а потім пішов корейський сценарій. Але на відміну від Кореї США покинули союзника...
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14.10.2024 13:06 Ответить
Це передвиборна компанія. Щоб показати, що демократи більші миротворці ніж Трамп, який лякає третьою світовою.
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14.10.2024 09:03 Ответить
Байден хочет уточнить расположение "красных" флажков, чтобы он и его "волчата" случайно их не перемахнули.
Памперсы Обамы переполнились...
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14.10.2024 09:12 Ответить
Ги....Ги... вже і з кндр потрібно про це домовлятися.....мировий гегемон пля....
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14.10.2024 09:18 Ответить
дід перечитай меморандум і подивись на його результати !
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14.10.2024 09:38 Ответить
Конец гегемонии Запада. Теперь нет смысла на эту цивилизацию смотреть. Полный провал.
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14.10.2024 09:49 Ответить
А в Америці вміють лизати! С кожним разом все глибше. Не залишилося там чоловіків, щоб грюкнути по столу кулаком і сказати різкі, але чіткі слова для трьох покидків, які граються життями мільонів.
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14.10.2024 09:54 Ответить
Тому потрібен Трамп, а всі за цю деменцію стару і перестрашену топлять в Україні!
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14.10.2024 10:45 Ответить
Ні один президент там нічого не змінить, один хто мав реально яйця то Кенеді, всі інші засвоїли урок.
Совок розвалив не Рейган його розвалила з середини партноменклатура яка народилась при Брежнєві і хотіла вже вільно витрачати награбоване, та їздити по світу, заодно при розвалі розікрала золотий запас та закордонні активи.
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14.10.2024 13:23 Ответить
Обкакалась стара деменція американська! Повівся на пусті панти від пуйла про ядерну війну.

Україну врятує тільки своя ядерна бомба!
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14.10.2024 10:44 Ответить
такі переговори можуть бути тільки в одному контексті - рипнешся, тобі (*****) пзда. Всі інші пропозиції - трата часу і підігрівання ажіотажу
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14.10.2024 11:00 Ответить
Це українці такі розумні стали на краю прірви? Де ж ми були були коли Чорновіла вбили?
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14.10.2024 11:04 Ответить
це моя особиста думка. як ваш коментар стосується мого бачення?
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14.10.2024 11:07 Ответить
Хз, може на полі у пшеків як ти?
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14.10.2024 12:25 Ответить
у відповідь буде нейтральний повчальний коментар від піськова і бурбурбур від Китаю - і все
так це не працює, США мали б вже зрозуміти
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14.10.2024 11:18 Ответить
.....не забувайте частіше міняти памперси в своєму Білому домі... ...ху.@ло в захваті - все йде за планом ....
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14.10.2024 11:25 Ответить
Увімкнув задню передачу. Кітайці та кацапи це обожнюють.
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14.10.2024 11:25 Ответить
став раком
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14.10.2024 11:55 Ответить
І розсунув зморщені булки.
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14.10.2024 12:28 Ответить
Дєд маразмай і 40 саліванчат.
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14.10.2024 12:27 Ответить
Капець... розпочати перемовини з гопотою для зниження загрози віджатія мабіли??? Та ви там ********* в своєму Білому домі?
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14.10.2024 12:54 Ответить
певно, не бажає нікому пережити ядерку
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14.10.2024 13:18 Ответить
Переговоры ОВЦЫ с ВОЛКАМИ. Дожились - Америка стала "облезлой ОВЦОЙ".
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14.10.2024 13:27 Ответить
Невже Байден не розуміє, що вести перемовини з КНДР - це величезна ганьба для США. Мабуть зовсім погано з мізками у стариганя.
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14.10.2024 19:12 Ответить
 
 