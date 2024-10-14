США готовы начать переговоры с РФ, Китаем и КНДР для снижения ядерной угрозы, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с РФ, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Соединенные Штаты готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Нет пользы ни для наших стран, ни для мира от того, чтобы предупредить прогресс в сокращении ядерных арсеналов", - отметил Байдена.
Президент США добавил, что уменьшение ядерной угрозы "важно не несмотря на опасности современного мира, а именно из-за них".
"Эти ядерные риски подрывают нормы и соглашения, над внедрением которых мы совместно работали, и противоречат жизненно важной работе современных Нобелевских лауреатов", - сказал американский президент.
Он также рассказал, что в прошлом году во время посещения Хиросимы (Япония) имел разговор с человеком, который пережил ядерную бомбардировку (в августе 1945 года).
Байден добавил, что этот человек напомнил ему, что "мы должны продолжать продвигаться ко дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия".
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Але це буде першою причиною коли нам обмежать фіндопомогу, лобіювання американського сектору.
ЯО зможемо колись зробити, якщо якимось чудом влади перестануть набирати кредитів, потім їх розкрадати і їхати з тими грошима жити на захід.
КНДР же швидко завершила свою програму при набагато менших ресурсах.
Хай ще раз легенько гикнеться тим дебілам, які лишили Україну без ядерної зброї.
Тепер голодупі північні корейці Америці цікавіші за Україну.
Капітуляція України - це варіант "поганого миру".
То ж, по-твоєму, краще капітулювати ніж воювати?
Чи, усе таки, є речі гірші за хорошу війну ?
історія де кого нічому не вчить. і пагані її знання мають властивість топтатись по граблям.
мутняки з мордором тому свідчать.
ще Бісмарк писав, що жоден документ підпмсаний підарашкою, не вартий того паперу на якому він написаний
Але то таке - головна біда в суспільствах, які вибирають собі царя, який і про них подбає, і захистить, і соплі витре, і електролічільник назад відкруте і на шашлики запрошення зробить по теліку... А шашлики у них, як повидло у казці про Алісу у країні чудес, тільки вчора і завтра!
Шоб ти знав - проти комуністів воювало тільки півтора мільйона в збройних силах південного Вʼєтнаму, яких потім більшість було знищено у концтаборах.
Це не був програш війни - це була зрада союзника, який ще потім майже рік протистояв Північному Вʼєтнаму, Китаю і СССР.
Цей вид душевної пїєдерастії називається ПОЛІТИКА і нічого приватного...
Памперсы Обамы переполнились...
Совок розвалив не Рейган його розвалила з середини партноменклатура яка народилась при Брежнєві і хотіла вже вільно витрачати награбоване, та їздити по світу, заодно при розвалі розікрала золотий запас та закордонні активи.
Україну врятує тільки своя ядерна бомба!
так це не працює, США мали б вже зрозуміти