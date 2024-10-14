США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з РФ, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.
"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів", - зазначив Байдена.
Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".
"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - сказав американський президент.
Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).
Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це буде першою причиною коли нам обмежать фіндопомогу, лобіювання американського сектору.
ЯО зможемо колись зробити, якщо якимось чудом влади перестануть набирати кредитів, потім їх розкрадати і їхати з тими грошима жити на захід.
КНДР же швидко завершила свою програму при набагато менших ресурсах.
Хай ще раз легенько гикнеться тим дебілам, які лишили Україну без ядерної зброї.
Тепер голодупі північні корейці Америці цікавіші за Україну.
Капітуляція України - це варіант "поганого миру".
То ж, по-твоєму, краще капітулювати ніж воювати?
Чи, усе таки, є речі гірші за хорошу війну ?
історія де кого нічому не вчить. і пагані її знання мають властивість топтатись по граблям.
мутняки з мордором тому свідчать.
ще Бісмарк писав, що жоден документ підпмсаний підарашкою, не вартий того паперу на якому він написаний
Але то таке - головна біда в суспільствах, які вибирають собі царя, який і про них подбає, і захистить, і соплі витре, і електролічільник назад відкруте і на шашлики запрошення зробить по теліку... А шашлики у них, як повидло у казці про Алісу у країні чудес, тільки вчора і завтра!
Шоб ти знав - проти комуністів воювало тільки півтора мільйона в збройних силах південного Вʼєтнаму, яких потім більшість було знищено у концтаборах.
Це не був програш війни - це була зрада союзника, який ще потім майже рік протистояв Північному Вʼєтнаму, Китаю і СССР.
Цей вид душевної пїєдерастії називається ПОЛІТИКА і нічого приватного...
Памперсы Обамы переполнились...
Совок розвалив не Рейган його розвалила з середини партноменклатура яка народилась при Брежнєві і хотіла вже вільно витрачати награбоване, та їздити по світу, заодно при розвалі розікрала золотий запас та закордонні активи.
Україну врятує тільки своя ядерна бомба!
так це не працює, США мали б вже зрозуміти