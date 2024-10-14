УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9917 відвідувачів онлайн
Новини
7 392 100

США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден

Президент США Джо Байден готов до переговорів з РФ

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з РФ, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів", - зазначив Байдена.

Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - сказав американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).

Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не варто реагувати на зміни у ядерній доктрині, які оголосив Путін: для РФ перше застосування "ядерки" стане останнім, - Волкер

Автор: 

Байден Джо (2892) Китай (4680) КНДР (1246) росія (65908) ядерна безпека (567)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Вирішив Байден на сам кінець публічно обісратися?)
показати весь коментар
14.10.2024 08:10
+19
Смішно нaвіть тaке чути, бо Укрaїнa сьогодні не мaє нaвіть укрaїнської влaди, вибрли по перегляду нaв'язaного їм кіно про Голобородьку мaродерів, крaдунів і ненaвисників всього українського.
показати весь коментар
14.10.2024 08:11
+16
Це вже якась епідемія "зазирнути в очко терористам"?
показати весь коментар
14.10.2024 08:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зашугали Баидена
показати весь коментар
14.10.2024 08:02 Відповісти
Обісцяний гегемон.
показати весь коментар
14.10.2024 08:08 Відповісти
Світ помінявся - навіть підірвании Трамп іздив пупса вбалтувати
показати весь коментар
14.10.2024 08:11 Відповісти
Баран
показати весь коментар
14.10.2024 08:02 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2024 08:02 Відповісти
Україна має мати ядерну зброю.
показати весь коментар
14.10.2024 08:03 Відповісти
Смішно нaвіть тaке чути, бо Укрaїнa сьогодні не мaє нaвіть укрaїнської влaди, вибрли по перегляду нaв'язaного їм кіно про Голобородьку мaродерів, крaдунів і ненaвисників всього українського.
показати весь коментар
14.10.2024 08:11 Відповісти
Не смішно тим хто в Україні.
показати весь коментар
14.10.2024 08:24 Відповісти
Шaновний пaне, ми в Укрaїні, aле 73% нікуди не поділися. Якa ядернa зброя, коли вони не можуть зробити рaкети, які їм зaлишив "бaригa"?
показати весь коментар
14.10.2024 08:46 Відповісти
Ви забули що "Барига" ще брата вбив, та збагатився у 82 рази, а нещодавно ще на мільярд! Ніяк невгамується, життя не дає "найпотужнішому", який "не втік", бо "Барига" би одразу втік "і все здав би кацапам і т.п...
показати весь коментар
14.10.2024 09:57 Відповісти
Немає вже людей, що могли б самі, без сторонньої допомоги зробити все для її створення (бо ніякого потрібного для цього обладнання нам Захід не дасть).
показати весь коментар
14.10.2024 09:54 Відповісти
Ракети не можуть в серію запустити які фактично були готові а ви про центрифугу ЯО на яку потрібно декілька міліардів долларів. Хоча після її побудови ми зможемо самі виробляти пальне до АЕ і не платити за це американцям.

Але це буде першою причиною коли нам обмежать фіндопомогу, лобіювання американського сектору.

ЯО зможемо колись зробити, якщо якимось чудом влади перестануть набирати кредитів, потім їх розкрадати і їхати з тими грошима жити на захід.
показати весь коментар
14.10.2024 13:19 Відповісти
Іран при наявності твердої політичної волі та допомоги росії досі не має ЯЗ на чергуванні, хоча ядерна програма там триває вже багато років, і санкції фактично не працюють.
показати весь коментар
14.10.2024 13:21 Відповісти
А ви вкурсі що в Ірані наші ядерщики будують їх ядерну програму, там дуже багато з України працюють. Сумніваюсь що Іран не має, скоріше всього якась політична гра за те що амери закривають очі на поставки ресурсів в обхід санкцій.

КНДР же швидко завершила свою програму при набагато менших ресурсах.
показати весь коментар
14.10.2024 13:38 Відповісти
Проти України за це санкції були введені?
показати весь коментар
14.10.2024 13:39 Відповісти
А за що вводити це особистий вибір людей які поїхали туди на роботу, рекрутинг почав проводитись ще дуже давно.
показати весь коментар
14.10.2024 13:43 Відповісти
Просто тих спецалістів можна назад переманити грошима, але питання не в тому Україна не має ресурсів на побудову заводу по збагаченню урану, поки наш бюджет залежний від західних кредитів, а це буде поки буде тотальна корупція
показати весь коментар
14.10.2024 13:45 Відповісти
Вони ядерне частково самі виробляють, тому можуть і бомбу технічно зробити на урані меншою потужності.
показати весь коментар
14.10.2024 13:42 Відповісти
Ніт ...не зашугали Байдена ,просто ця **** ута русня з китаєм , таки хоче пукнути ЯО... тому Байден хоче попередити, про превентівні заходи , і він каже правду ...шо користі не буде, не для кого ...
показати весь коментар
14.10.2024 08:07 Відповісти
Це вже якась епідемія "зазирнути в очко терористам"?
показати весь коментар
14.10.2024 08:08 Відповісти
Потужна деєскаляція.
показати весь коментар
14.10.2024 08:09 Відповісти
Вже і СШA нaляклися.Підбуpює до зaгроз всіх московія, якa в 1721 році, вкрaвши нaшу історію і нaзву, нaзвaлaся росією. Що можуть скaзaти кaцaпи? Не вмішуйтеся в нaше СВО, де ми знищуємо бaндерівців і ми не будемо зaстосовувaти ядерну зброю, a сaмі будуть сміятися і нaкопичувaти тa нaкопичувти ЯЗ, щоб погрожувaти і зaхоплювaти спочaтку крaїни Бaлтії, потім Польщу і дaлі, підбивaючи до погроз і Північну Корею.
показати весь коментар
14.10.2024 08:08 Відповісти
Байден - нікчема, як і вся обамівська шайка.
показати весь коментар
14.10.2024 08:10 Відповісти
Вирішив Байден на сам кінець публічно обісратися?)
показати весь коментар
14.10.2024 08:10 Відповісти
Замість грюкнути дверима потужно перднув у калюжу.
показати весь коментар
14.10.2024 08:16 Відповісти
Та він обісраний і був , просто всі робили вигляд що цього не помічають .
показати весь коментар
14.10.2024 09:01 Відповісти
какое отношение это имеет к нашей войне? с 25 года они размещают в германии модернизированные ракеты с облегченными зарядами. это уже решенный вопрос. эти ракеты они вывели по договору с горбачевым. теперь вернут, поставят на колени. гонка вооружений не исключает переговоры.
показати весь коментар
14.10.2024 13:34 Відповісти
"...позбавити світ ядерної зброї... Україну позбавили -І результат?
показати весь коментар
14.10.2024 08:14 Відповісти
Потрібно було передати ядерку Україні,Тайваню та Кореї і все б зазіхання на чужі землі скінчилися.
показати весь коментар
14.10.2024 08:19 Відповісти
Дебіли, зі слабаками переговорів не ведуть
показати весь коментар
14.10.2024 08:22 Відповісти
Бо це і є слабкість. Діалог який розуміють кацапи і китайці це ракети і снаряди
показати весь коментар
14.10.2024 08:45 Відповісти
Так, саме тому вони воювали в 20 столітті в Кореї, В'єтнамі, Індії) Китайці чудово розуміють ******* і геноцид
показати весь коментар
14.10.2024 09:38 Відповісти
Максим Колісник 3372**** Ви помиляєтесь. Розумні та сильні спочатку розмовляють, попереджають, дають шанс. Тільки бидло тупе "бикує" з старту як тільки йому здається що воно сильніше чи його більше.
показати весь коментар
14.10.2024 10:31 Відповісти
Прийдеться і Аляску повернути рашці! щоб вже надійно знизити рівень загрози.
показати весь коментар
14.10.2024 08:26 Відповісти
Ч.М.О.
показати весь коментар
14.10.2024 08:30 Відповісти
Цікаво: коли я вчора назвав мента мусором, мій коментар видалили. Коли президента США тут називають чмо, модератору ок
показати весь коментар
14.10.2024 08:33 Відповісти
"...та КНДР..."

Хай ще раз легенько гикнеться тим дебілам, які лишили Україну без ядерної зброї.
Тепер голодупі північні корейці Америці цікавіші за Україну.
показати весь коментар
14.10.2024 08:35 Відповісти
Дебіл , який мир ? Війна вже іде , сходи за новим рецептом на ліки .
показати весь коментар
14.10.2024 09:04 Відповісти
Якщо штати продовжать політику страуса то піде і там
показати весь коментар
14.10.2024 09:39 Відповісти
"...Поганий мир, краще ніж хороша війна..."

Капітуляція України - це варіант "поганого миру".
То ж, по-твоєму, краще капітулювати ніж воювати?

Чи, усе таки, є речі гірші за хорошу війну ?
показати весь коментар
14.10.2024 09:07 Відповісти
Саме так - про дебілів... , які слова перекручують.
показати весь коментар
14.10.2024 09:12 Відповісти
угу, Деладьє і Чемберлен перед Другою Світовою зі сдачею Чехословачини казали що ми привезли мир, а як виявилось...
історія де кого нічому не вчить. і пагані її знання мають властивість топтатись по граблям.
мутняки з мордором тому свідчать.
ще Бісмарк писав, що жоден документ підпмсаний підарашкою, не вартий того паперу на якому він написаний
показати весь коментар
14.10.2024 09:46 Відповісти
А Росія, Китай і Північна Корея мають попередні умови! Росії - Україну і Аляску, Китаю - Тайвань, Північній Кореї - Південна Корея.
показати весь коментар
14.10.2024 08:39 Відповісти
а покіздеть..бред дідуся
показати весь коментар
14.10.2024 08:44 Відповісти
повною військовою блокадою Куби! а не діалогом... совєти тоді просто засцяли
показати весь коментар
14.10.2024 09:46 Відповісти
Справедливості заради він тоді всрався і забрав ядерну зброю з Туреччини
показати весь коментар
14.10.2024 09:55 Відповісти
а хрущ забрав з куби, тож хто всрався більше - питання спірне
показати весь коментар
14.10.2024 09:58 Відповісти
але все вирішила блокада, а не політичні балачки
показати весь коментар
14.10.2024 10:50 Відповісти
Пливли,пливли,а на березі вс...сь
показати весь коментар
14.10.2024 08:48 Відповісти
Після того як нас кинули з Будапештським меморандумом забравши ЯЗ, а тепер нас ядерна країна убиває, інфантильний дебіл Байден говорить про переговори для для зниження ядерної загрози, ви суки зрозумієте, що зараз ядерну зброю почнуть розробляти усі, бо це єдина гарантія безпеки для вашої країни.
показати весь коментар
14.10.2024 08:52 Відповісти
Не докуя на себе береш падло?
показати весь коментар
14.10.2024 12:22 Відповісти
очевидно же что с 2022 кремль постоянно шантажирует мир применением ЯО. Думаю что делают это не только с помощью заявлений медведева но и имитацией подготовки в войсках. Так что бы западная разведка это обязательно " увидела" и поверила...
показати весь коментар
14.10.2024 09:00 Відповісти
Обамівська хуцпа в дії - для них головне, щоб у євроафриканців в Америці були найжирніші дупи і медичне страхування наркоманів. Ну і "відосики" про форпост демократії у світі, і навіть не відосики, а блокбастери, на зразок "Бурі в пустині" в Ірааку, або миротворча операція в Афганістані. Але головне для цієї багатенької хуцпи - кинути лоха, який їм повірив, напризволяще, коли "дружба" з ним стає обтяжливою. В приклад подав Кіссінджер із Південним Вʼєтнамом.
Але то таке - головна біда в суспільствах, які вибирають собі царя, який і про них подбає, і захистить, і соплі витре, і електролічільник назад відкруте і на шашлики запрошення зробить по теліку... А шашлики у них, як повидло у казці про Алісу у країні чудес, тільки вчора і завтра!
показати весь коментар
14.10.2024 09:01 Відповісти
Вони програли не у Вʼєтнамі, а в універсітсьеих кампусах, коли десятки тисяч студентів, курнувши маріхуани вийшли на демонстрації проти їх призову на війну. Причому студенти були не з бідних сімей. От еврей Кісінджер підрахував, скільки за них проголосує, вирахував ПР рейтинг і США кинули союзника.
Шоб ти знав - проти комуністів воювало тільки півтора мільйона в збройних силах південного Вʼєтнаму, яких потім більшість було знищено у концтаборах.
Це не був програш війни - це була зрада союзника, який ще потім майже рік протистояв Північному Вʼєтнаму, Китаю і СССР.
Цей вид душевної пїєдерастії називається ПОЛІТИКА і нічого приватного...
показати весь коментар
14.10.2024 11:02 Відповісти
Ти навіть путєш два Вʼєтнами! Вони разом вибороли незалежність від Франції, а потім пішов корейський сценарій. Але на відміну від Кореї США покинули союзника...
показати весь коментар
14.10.2024 13:06 Відповісти
Це передвиборна компанія. Щоб показати, що демократи більші миротворці ніж Трамп, який лякає третьою світовою.
показати весь коментар
14.10.2024 09:03 Відповісти
Байден хочет уточнить расположение "красных" флажков, чтобы он и его "волчата" случайно их не перемахнули.
Памперсы Обамы переполнились...
показати весь коментар
14.10.2024 09:12 Відповісти
Ги....Ги... вже і з кндр потрібно про це домовлятися.....мировий гегемон пля....
показати весь коментар
14.10.2024 09:18 Відповісти
дід перечитай меморандум і подивись на його результати !
показати весь коментар
14.10.2024 09:38 Відповісти
Конец гегемонии Запада. Теперь нет смысла на эту цивилизацию смотреть. Полный провал.
показати весь коментар
14.10.2024 09:49 Відповісти
А в Америці вміють лизати! С кожним разом все глибше. Не залишилося там чоловіків, щоб грюкнути по столу кулаком і сказати різкі, але чіткі слова для трьох покидків, які граються життями мільонів.
показати весь коментар
14.10.2024 09:54 Відповісти
Тому потрібен Трамп, а всі за цю деменцію стару і перестрашену топлять в Україні!
показати весь коментар
14.10.2024 10:45 Відповісти
Ні один президент там нічого не змінить, один хто мав реально яйця то Кенеді, всі інші засвоїли урок.
Совок розвалив не Рейган його розвалила з середини партноменклатура яка народилась при Брежнєві і хотіла вже вільно витрачати награбоване, та їздити по світу, заодно при розвалі розікрала золотий запас та закордонні активи.
показати весь коментар
14.10.2024 13:23 Відповісти
Обкакалась стара деменція американська! Повівся на пусті панти від пуйла про ядерну війну.

Україну врятує тільки своя ядерна бомба!
показати весь коментар
14.10.2024 10:44 Відповісти
такі переговори можуть бути тільки в одному контексті - рипнешся, тобі (*****) пзда. Всі інші пропозиції - трата часу і підігрівання ажіотажу
показати весь коментар
14.10.2024 11:00 Відповісти
Це українці такі розумні стали на краю прірви? Де ж ми були були коли Чорновіла вбили?
показати весь коментар
14.10.2024 11:04 Відповісти
це моя особиста думка. як ваш коментар стосується мого бачення?
показати весь коментар
14.10.2024 11:07 Відповісти
Хз, може на полі у пшеків як ти?
показати весь коментар
14.10.2024 12:25 Відповісти
у відповідь буде нейтральний повчальний коментар від піськова і бурбурбур від Китаю - і все
так це не працює, США мали б вже зрозуміти
показати весь коментар
14.10.2024 11:18 Відповісти
.....не забувайте частіше міняти памперси в своєму Білому домі... ...ху.@ло в захваті - все йде за планом ....
показати весь коментар
14.10.2024 11:25 Відповісти
Увімкнув задню передачу. Кітайці та кацапи це обожнюють.
показати весь коментар
14.10.2024 11:25 Відповісти
став раком
показати весь коментар
14.10.2024 11:55 Відповісти
І розсунув зморщені булки.
показати весь коментар
14.10.2024 12:28 Відповісти
Дєд маразмай і 40 саліванчат.
показати весь коментар
14.10.2024 12:27 Відповісти
Капець... розпочати перемовини з гопотою для зниження загрози віджатія мабіли??? Та ви там ********* в своєму Білому домі?
показати весь коментар
14.10.2024 12:54 Відповісти
певно, не бажає нікому пережити ядерку
показати весь коментар
14.10.2024 13:18 Відповісти
Переговоры ОВЦЫ с ВОЛКАМИ. Дожились - Америка стала "облезлой ОВЦОЙ".
показати весь коментар
14.10.2024 13:27 Відповісти
Невже Байден не розуміє, що вести перемовини з КНДР - це величезна ганьба для США. Мабуть зовсім погано з мізками у стариганя.
показати весь коментар
14.10.2024 19:12 Відповісти
 
 