США готові розпочати переговори з РФ, Китаєм та КНДР для зниження ядерної загрози, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готові до переговорів з РФ, Китаєм та Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Білого дому.

"Сполучені Штати готові до переговорів з Росією, Китаєм і Північною Кореєю без попередніх умов для зменшення ядерної загрози. Немає користі ні для наших країн, ні для світу від того, щоб попередити прогрес у скороченні ядерних арсеналів", - зазначив Байдена.

Президент США додав, що зменшення ядерної загрози "важливо не попри небезпеки сучасного світу, а саме через них".

"Ці ядерні ризики підривають норми й угоди, над запровадженням яких ми спільно працювали, і суперечать життєво важливій роботі сучасних Нобелівських лауреатів", - сказав американський президент.

Він також розповів, що торік під час відвідування Хіросіми (Японія) мав розмову з людиною, яка пережила ядерне бомбардування (у серпні 1945 року).

Байден додав, що ця людина нагадала йому, що "ми повинні продовжувати просуватися до дня, коли ми зможемо остаточно і назавжди позбавити світ ядерної зброї".

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