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Новини
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Китай почав масштабні військові навчання поблизу Тайваню для "суворого попередження"

Китай розпочав навчання поблизу Тайваню

У понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військові навчання Joint Sword-2024B пройдуть у Тайванській протоці та в районах на північ, південь і схід від Тайваню.

"Навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності", - йдеться у заяві командування Східного театру військових дій Китаю.

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Навчання не мають чітко визначеної дати завершення, що викликало критику з боку Тайбея.

Розгортання кораблів та літаків КНР

Пекін опублікував карту, на якій показано дев'ять районів навколо Тайваню, де проходитимуть навчання: два на східному узбережжі острова, три на західному узбережжі, один на півночі та три навколо контрольованих Тайванем островів поруч із узбережжям Китаю.

У Китаї заявили, що їхні кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, відпрацюванні блокування ключових портів і районів та імітації нападу на морські та наземні цілі.

Реакція Тайваню

Водночас Тайвань вважає ці дії "серйозними провокаціями", які підривають стабільність у регіоні.

У Міноборони Тайваню заявили, що зафіксували за добу наближення до острова 25 літальних апаратів і 7 кораблів Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначається, що 16 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін.

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Автор: 

Китай (4680) Тайвань (182) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+6
Страх перед "ескалацією" викликає ще більшу ескалацію.
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14.10.2024 08:26
+3
О!
Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
Нова генерація жовтеньких вирішила зробити ремейк!
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14.10.2024 08:32
+3
Вовк попередив ягня,що хоче їсти...
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14.10.2024 08:34
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Страх перед "ескалацією" викликає ще більшу ескалацію.
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14.10.2024 08:26 Відповісти
О!
Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
Нова генерація жовтеньких вирішила зробити ремейк!
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14.10.2024 08:32 Відповісти
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14.10.2024 09:41 Відповісти
Як воно все до кучі - в нас віина -- араби и Іран з Ізраілем зчепилися і Китаи під цеи тріп
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14.10.2024 08:33 Відповісти
Вовк попередив ягня,що хоче їсти...
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14.10.2024 08:34 Відповісти
Казалось бы: такой моцный в экономическом плане Тайвань, а ядерной збруи у них нету. А почему? ДА потому шо низззззя. Я вам болше скажу, даже если бы какой добрый саморитянин дал нам +100500 миллиардов денег, то оружие нам бы не продал бы никто, бо тогда экскалация, а по ***** бить нельзя.
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14.10.2024 08:38 Відповісти
Та може б хтось і продав би, но денежку б зелені з Вальодяю роз3,14здили б і платити б буле нема чим.
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14.10.2024 10:00 Відповісти
Китайське "суворе попередження" - аналогія крикам кацапів про ""неатвратимае нападение Украины и НАТО на Рассию...
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14.10.2024 08:46 Відповісти
Хто зна. США втратили ведучу роль та стягнули засоби та сили на Ближній Схід, НАТО серется у штані, ЄС також серетбся тощо, так шо момент для Сі непоганий.
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14.10.2024 10:02 Відповісти
"Від'@біться від нас,комуняки"-каже Тайвань. "Не можна так казати,суворо попереджуємо"-відповідають комуняки. Щось це мені нагадує. На Тайвані часом не китайофобія?
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14.10.2024 08:46 Відповісти
На подсосе у Китая сидит Иран,Корея и Рашка и кто мешает американцам обвалить китайский импорт,и тогда пусть попробуют прокормить свою ораву?
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14.10.2024 09:29 Відповісти
Буде соціальний вибух, революція, кінець США.
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14.10.2024 09:47 Відповісти
Буде кінець нацистської россії.
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14.10.2024 13:05 Відповісти
Без китайського імпорту цивілізоване життя у світі ніде неможливе. Буде відкат у середні віки.
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14.10.2024 13:56 Відповісти
Український партизанський рух «СРОК» («Смерть російським окупантам і колаборантам») стверджує, що його представники встановили місце перебування військовослужбовців КНДР в окупованій частині Донеччини

Відповідне повідомлення https://t.me/CPOK_GROUP/741 з'явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.

«Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом», - зазначає український партизанський рух «СРОК», що переважно діє на Приазов'ї.

З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх «власний» полігон у Сартані поки що не надходила.
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14.10.2024 17:05 Відповісти
 
 