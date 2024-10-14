Китай почав масштабні військові навчання поблизу Тайваню для "суворого попередження"
У понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що військові навчання Joint Sword-2024B пройдуть у Тайванській протоці та в районах на північ, південь і схід від Тайваню.
"Навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності", - йдеться у заяві командування Східного театру військових дій Китаю.
Навчання не мають чітко визначеної дати завершення, що викликало критику з боку Тайбея.
Розгортання кораблів та літаків КНР
Пекін опублікував карту, на якій показано дев'ять районів навколо Тайваню, де проходитимуть навчання: два на східному узбережжі острова, три на західному узбережжі, один на півночі та три навколо контрольованих Тайванем островів поруч із узбережжям Китаю.
У Китаї заявили, що їхні кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, відпрацюванні блокування ключових портів і районів та імітації нападу на морські та наземні цілі.
Реакція Тайваню
Водночас Тайвань вважає ці дії "серйозними провокаціями", які підривають стабільність у регіоні.
У Міноборони Тайваню заявили, що зафіксували за добу наближення до острова 25 літальних апаратів і 7 кораблів Народно-визвольної армії Китаю.
Зазначається, що 16 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін.
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Давненько я вже не чув про "1001 послєднєє кітайскоє прєдупрєждєніє"!
Нова генерація жовтеньких вирішила зробити ремейк!
Відповідне повідомлення https://t.me/CPOK_GROUP/741 з'явилося на ТГ-каналі руху в неділю, 13 жовтня 2024 року.
«Повідомляється про активну роботу трьох полігонів у Маріупольському районі, особливо привертає увагу полігон у районі селища Сартана, обладнаний за участю північнокорейського контингенту. Там відбуваються інтенсивні тренування зі ствольною артилерією, що спростовує інформацію про дефіцит снарядів. Північнокорейські інструктори займаються облаштуванням полігону і, ймовірно, на цей час почуваються впевнено і в безпеці, оскільки багато жителів Сартанської громади пішли на активну співпрацю з окупантом», - зазначає український партизанський рух «СРОК», що переважно діє на Приазов'ї.
З інших джерел інформація про нібито три полігони для сил із КНДР на ТОТ й, зокрема, про їх «власний» полігон у Сартані поки що не надходила.