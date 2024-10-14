Китай почав масштабні військові навчання поблизу Тайваню для "суворого попередження"

У понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що військові навчання Joint Sword-2024B пройдуть у Тайванській протоці та в районах на північ, південь і схід від Тайваню.

"Навчання також слугують суворим попередженням сепаратистським діям сил, що виступають за незалежність Тайваню. Це законна і необхідна операція для захисту державного суверенітету і національної єдності", - йдеться у заяві командування Східного театру військових дій Китаю.

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Навчання не мають чітко визначеної дати завершення, що викликало критику з боку Тайбея.

Розгортання кораблів та літаків КНР

Пекін опублікував карту, на якій показано дев'ять районів навколо Тайваню, де проходитимуть навчання: два на східному узбережжі острова, три на західному узбережжі, один на півночі та три навколо контрольованих Тайванем островів поруч із узбережжям Китаю.

У Китаї заявили, що їхні кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні бойової готовності з моря і повітря, відпрацюванні блокування ключових портів і районів та імітації нападу на морські та наземні цілі.

Реакція Тайваню

Водночас Тайвань вважає ці дії "серйозними провокаціями", які підривають стабільність у регіоні.

У Міноборони Тайваню заявили, що зафіксували за добу наближення до острова 25 літальних апаратів і 7 кораблів Народно-визвольної армії Китаю.

Зазначається, що 16 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін.

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