Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд КНР

Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".

Про це заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа на тлі нещодавніх військових навчань Пекіну навколо острова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - зазначив він.

За його словами, йдеться про втручання "зовнішніх сил" (ймовірно, США та їхніх союзників, - ред.) і дуже невеликої кількості "тайванських сепаратистів", а не більшості населення Тайваню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай почав масштабні військові навчання поблизу Тайваню для "суворого попередження"

"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він (Тайвань) наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення", - наголосив речник.

Біньхуа додав, що дії Китаю щодо "захисту національного суверенітету й територіальної цілісності не припиняться ні на мить".

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай не нападе на Тайвань за мого президентства, але Пекін зробить це згодом, - Трамп