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Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд КНР

Китай заявив, що ніколи не відмовиться від застосування сили щодо Тайваню

Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".

Про це заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа на тлі нещодавніх військових навчань Пекіну навколо острова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - зазначив він.

За його словами, йдеться про втручання "зовнішніх сил" (ймовірно, США та їхніх союзників, - ред.) і дуже невеликої кількості "тайванських сепаратистів", а не більшості населення Тайваню.

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"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він (Тайвань) наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення", - наголосив речник.

Біньхуа додав, що дії Китаю щодо "захисту національного суверенітету й територіальної цілісності не припиняться ні на мить".

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.

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Автор: 

Китай (4681) Тайвань (182)


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Топ коментарі
+24
На Тайвань переїхав в 50-х роках законний уряд Китаю, а владу захопила ОПГ на чолі з Мао Дзедуном. Тому навпаки, це Тайвань має повернути материкову частину Китаю
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16.10.2024 10:01
+18
США здали свої позиції щодо світового лідерства! Росія вторгнулась в Україну, Іран майже веде війну проти Ізраїлю,КНДР може напасти на Південну Корею,а Китай на Тайвань! До чого це призведе? До того,що США будуть в сраці! Вони вже майже в сраці!
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16.10.2024 09:57
+18
Дав би Захід по рогам в повній мірі недоімперії ще в 2022 році, а ще краще в 2014, то і в маодзедуновців не було б цих апетитів зараз
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16.10.2024 09:58
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От такі брати і "адін народ", готові ЗНИЩИТИ Тайвань, на населення насрати, головне приєднати "істарічєскія теріторіі"
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16.10.2024 09:56 Відповісти
На Тайвань переїхав в 50-х роках законний уряд Китаю, а владу захопила ОПГ на чолі з Мао Дзедуном. Тому навпаки, це Тайвань має повернути материкову частину Китаю
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16.10.2024 10:01 Відповісти
Більше того до 1971 року в ООН був Тайвань, ніякої всратої КНР там не було. Але в 1971 році Кісинджер розчулився, земля йому залізобетоном.
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16.10.2024 10:20 Відповісти
тільки до узкоязичних какєлів ці надто складні сентенції в макітру не влазять
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16.10.2024 10:02 Відповісти
США здали свої позиції щодо світового лідерства! Росія вторгнулась в Україну, Іран майже веде війну проти Ізраїлю,КНДР може напасти на Південну Корею,а Китай на Тайвань! До чого це призведе? До того,що США будуть в сраці! Вони вже майже в сраці!
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16.10.2024 09:57 Відповісти
подивимося що буде з виборами в листопаді. якщо одна із сторін не визнає поразки може бути біда.
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16.10.2024 10:03 Відповісти
Що ти несеш?
США були, є і будуть вічно!
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16.10.2024 10:28 Відповісти
В сраці
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16.10.2024 10:39 Відповісти
Ти вже там?
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16.10.2024 10:39 Відповісти
смокче уже твое сша терпилы
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16.10.2024 12:28 Відповісти
Живуть у США своїм життям і начхати їм на тебе.
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16.10.2024 15:04 Відповісти
Дав би Захід по рогам в повній мірі недоімперії ще в 2022 році, а ще краще в 2014, то і в маодзедуновців не було б цих апетитів зараз
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16.10.2024 09:58 Відповісти
Ще у 2008 треба було по рогам давати, за Грузію. Зараз би і ***** і китайози сиділи б на дупі ровно.
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16.10.2024 12:14 Відповісти
подякуємо Бараку Обамі. цьому холеному мультіміліонеру.
який на полях саміту G20 мирно здав путіну Сирію і Асада. а потім в 2008 віддав йому ж грузію
ну і всі його функціонери продовжили працювати в адміністрації байдена.
тому немає чому дивуватись, демократи в сша такі - на словах прям марвеловські супергерої, а на справі ---
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16.10.2024 12:17 Відповісти
перепрошую, грузія за Буша сталась. і він тоді зупинив цих орків біля тбілісі, розвернувши середземноморську авіаносну групу в напрямку грузії.
а от саркозі-меркель виклянчили щоб вову-діму не карали, бо ж бізнес ас южуал
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16.10.2024 12:35 Відповісти
все, що треба знати про тих "миротварців"...
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16.10.2024 09:59 Відповісти
Це все схоже на початок Другої Світової війни! В ролі фашистської Германії зараз Росія, а в ролі мілітарістської Японії виступає Китай!
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16.10.2024 10:01 Відповісти
навпаки
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16.10.2024 10:39 Відповісти
Це все схоже на початок Другої Світової війни! В ролі фашистської Германії зараз Росія, а в ролі мілітарістської Японії виступає Китай!
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16.10.2024 10:01 Відповісти
а наш потужний Лідор в ролі Вінстона Черчіля
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16.10.2024 10:09 Відповісти
прищурені комуняки не проти б весь світ захопити, але подвиги росії в Україні якось не надихають
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16.10.2024 10:02 Відповісти
Military action will not be necessary. Eventually a pro-China party will win the elections in Taiwan, and a gradual, slow but sure ************* process will begin. It will be similar to the reintegration of Hong Kong, but will go even smoother. It is not a matter of if, but of how soon.
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16.10.2024 10:03 Відповісти
Дивлячись як Китай поклав болт на свої ж зобов'язання по Гонконгу я вже бачу як тайванці біжать аж підскакують на реінтеграцію з коммі-півнями, ага.
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16.10.2024 10:09 Відповісти
Mainland China is communist in name only. Communism is based on a denial of private property of production facilities. It is absolutely not the case in the modern-day China. It is a highly effective machine combing a market economy and a strong government leadership that will become #1 economy in less than 10 years, there is no avoiding that. The world is preparing for that, as you can see. Sure, it is authoritarian. Guomindang too was completely authoritarian, and the only party in Taiwan until mid-80ies. Chiang Kai-shek lies in a mausoleum, like Mao and Lenin. Now Guomindang, which is currently in the opposition, is becoming increasingly pro-China. Why? They understand they really have no choice. They will lose in a direct confrontation, be it military or economic, but they can negotiate better terms. ****** is a pale shadow of modern Shanghai, if you have ever been to either one. And the trend is not working in Taiwan's favor. Money will do the job better than tanks and missiles.
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16.10.2024 10:53 Відповісти
" It is a highly effective machine combing a market economy and a strong government leadership that will become #1 economy in less than 10 years"

Good job, now you can get your extra plate of rice and +10 for social rating🤣

краще б китайською вже писав. А порівнювати Тайбей і Шанхай це як казати шо в Москвабаді більше бабла ніж в Талліні тому дарма ці естонці від'єднались від совка 🤡
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17.10.2024 11:36 Відповісти
Another 'geopolitical pundit' from the soon-to-be-defunct us? Since when are you so knowledgeable about Taiwan? You think watching a bunch of vids on youtube makes you such a big authority on China-Taiwan relations?
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16.10.2024 10:40 Відповісти
Суворе занепокоєння США зламає ці плани жовтопиких)
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16.10.2024 10:04 Відповісти
китайцям навіть В'єтнам у 1980 р. люлєй навішав.
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16.10.2024 10:04 Відповісти
Це ті, які хочуть врегульовувати рашистський напад на Україну
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16.10.2024 10:07 Відповісти
Тихою сапою а можуть і силу примінити - ну - ну
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16.10.2024 10:07 Відповісти
Доведеться довольнитися жовтою пісною *******!
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16.10.2024 10:10 Відповісти
кісінджер вам в рило!
грьобаний левак домовляльник!
але ж......
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16.10.2024 10:11 Відповісти
Цікаво чому самі китайці не протестують проти тоталітарної влади, невже там майже як на Кацапії зі свободою слова?
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16.10.2024 10:21 Відповісти
Там набагато гірше і вже давно.
У Китаї володарюють комуністи. Треба пояснювати, як комуністи відносяться до демократії та свободи слова?
Додай до цього ******* технології та штучний інтелект, які використовують для стеження за людьми.

Купуючи китайський телефон, пам'ятай, що він вироблений у комуністичному цмфровому концтаборі у країні, яка є нашим ворогом.
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16.10.2024 10:41 Відповісти
Ще одне *уйло вилупилося, тільки жовтопике та вузькооке. Хто наступний? Вилуплюйтеся, поки америка с**** жує.
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16.10.2024 10:22 Відповісти
Если не дай Бог к власти в США придет подзуйловник Тампон оно сдаст Китаю Тайвань без зазрения совести как бомж стеклотару. Еще и потребует нобелевскую премию мира за то что дагаварился о мире
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16.10.2024 10:33 Відповісти
На цьому можна було б назавжди викинути Китай з будь-яких мирних ініціатив.

Можна було б, якби це був час Рейгана та Тетчер, а не слимаків та запроданців.
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16.10.2024 10:35 Відповісти
ось і нахєра Китаю той Тайвань,коли "рідного .китайського Сибіру" окупованого рашистом аж до Уралу навалом.???
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16.10.2024 10:36 Відповісти
це ж вілічія для сци-імператора - завершити недороблену мао справу
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16.10.2024 10:42 Відповісти
То же самое можно и сказать про Сосию, зачем им Украина если своей территории не освоенной на тысячи лет хватит. Китаю как и Сосии нужны западные технологии, солдаты и национальный воинственный настрой для дальнейших войн с Европой и со всем миром. А для етого нужна маленькая победа которую из которой они раздуют имперские амбиции на весь мир.
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16.10.2024 10:42 Відповісти
Блин коммунизм нужно приравнять к нацизму.
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16.10.2024 10:59 Відповісти
ОБСЕ приравняла совети к нацистской Германии
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16.10.2024 11:06 Відповісти
Я не знал, но думаю стоит сделать это в рамках оон.
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16.10.2024 11:22 Відповісти
даремно США зупинили самураїв у Нанкіні.
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16.10.2024 11:04 Відповісти
Ті самураї до двух атомних бімб були набагато гірші за китайоз.
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16.10.2024 12:17 Відповісти
Можна було після закінчення скинути
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17.10.2024 08:42 Відповісти
 
 