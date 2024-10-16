Китай ніколи не відмовиться від застосування сили проти Тайваню, - уряд КНР
Китай ніколи не візьме на себе зобов’язання відмовитися від застосування сили проти Тайваню, однак прагне до перспективи "мирного возз'єднання".
Про це заявив речник китайського Управління у справах Тайваню Чень Біньхуа на тлі нещодавніх військових навчань Пекіну навколо острова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - зазначив він.
За його словами, йдеться про втручання "зовнішніх сил" (ймовірно, США та їхніх союзників, - ред.) і дуже невеликої кількості "тайванських сепаратистів", а не більшості населення Тайваню.
"Незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і незалежно від того, втручаються зовнішні сили чи ні, якщо він (Тайвань) наважиться на ризик, це призведе до його власного знищення", - наголосив речник.
Біньхуа додав, що дії Китаю щодо "захисту національного суверенітету й територіальної цілісності не припиняться ні на мить".
Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня, Збройні сили КНР розпочали новий раунд військових навчань поблизу Тайваню. У Пекіні назвали їх попередженням щодо "сепаратистських дій" влади острова, що викликало засудження з боку урядів Тайбею і США.
Міністерство оборони Тайваню заявило, що виявило рекордну кількість літаків Китаю - 153, які брали участь у військових навчаннях навколо острова.
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США були, є і будуть вічно!
який на полях саміту G20 мирно здав путіну Сирію і Асада. а потім в 2008 віддав йому ж грузію
ну і всі його функціонери продовжили працювати в адміністрації байдена.
тому немає чому дивуватись, демократи в сша такі - на словах прям марвеловські супергерої, а на справі ---
а от саркозі-меркель виклянчили щоб вову-діму не карали, бо ж бізнес ас южуал
Good job, now you can get your extra plate of rice and +10 for social rating🤣
краще б китайською вже писав. А порівнювати Тайбей і Шанхай це як казати шо в Москвабаді більше бабла ніж в Талліні тому дарма ці естонці від'єднались від совка 🤡
грьобаний левак домовляльник!
але ж......
У Китаї володарюють комуністи. Треба пояснювати, як комуністи відносяться до демократії та свободи слова?
Додай до цього ******* технології та штучний інтелект, які використовують для стеження за людьми.
Купуючи китайський телефон, пам'ятай, що він вироблений у комуністичному цмфровому концтаборі у країні, яка є нашим ворогом.
Можна було б, якби це був час Рейгана та Тетчер, а не слимаків та запроданців.