Китай с 1 декабря введет ограничения относительно поставок дронов в Россию

Китай увеличивает усилия для ограничения незаконного экспорта военных товаров в Россию, заявили в Министерстве коммерции КНР.

Это произошло во время недели саммита БРИКС в Казани, где глава Китая Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заверил, что "глубокие отношения" между странами останутся нерушимыми, несмотря на глобальные вызовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Недавно НАТО призвало Китай прекратить любую материальную поддержку российских военных усилий, включая товары двойного назначения - такие, которые могут иметь как гражданское, так и военное использование. В ответ Китай объявил о новом законе об экспортном контроле для таких товаров, который вступит в силу с 1 декабря. Закон предусматривает систему лицензирования для экспорта и список товаров, для которых необходимо указывать конечного пользователя и цель использования.

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Представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядонг отметил, что Китай усилил проверки экспортных лицензий на дроны и другие товары двойного назначения. В то же время в Пекине отметили противодействие "односторонним санкциям", подчеркнув, что они не имеют оснований в международном праве.

Несмотря на введение нового закона, эксперты выражают сомнения относительно его эффективного применения. Пекин оставляет возможность для торговли с Россией, а контроль за экспортом не создаст препятствий для нормального экономического сотрудничества, отмечает издание.

17 октября Министерство финансов США добавило в санкционный список две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

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МИД КНР призвал США "немедленно прекратить использовать вопрос Украины для дискредитации и давления на Китай, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции в отношении китайских юридических и физических лиц".

В июле Китай уже объявлял о введении с 1 сентября запрета на экспорт всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях.