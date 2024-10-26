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Новости
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Китай с 1 декабря введет ограничения относительно поставок дронов в Россию

Китай

Китай увеличивает усилия для ограничения незаконного экспорта военных товаров в Россию, заявили в Министерстве коммерции КНР.

Это произошло во время недели саммита БРИКС в Казани, где глава Китая Си Цзиньпин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и заверил, что "глубокие отношения" между странами останутся нерушимыми, несмотря на глобальные вызовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Недавно НАТО призвало Китай прекратить любую материальную поддержку российских военных усилий, включая товары двойного назначения - такие, которые могут иметь как гражданское, так и военное использование. В ответ Китай объявил о новом законе об экспортном контроле для таких товаров, который вступит в силу с 1 декабря. Закон предусматривает систему лицензирования для экспорта и список товаров, для которых необходимо указывать конечного пользователя и цель использования.

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Представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядонг отметил, что Китай усилил проверки экспортных лицензий на дроны и другие товары двойного назначения. В то же время в Пекине отметили противодействие "односторонним санкциям", подчеркнув, что они не имеют оснований в международном праве.

Несмотря на введение нового закона, эксперты выражают сомнения относительно его эффективного применения. Пекин оставляет возможность для торговли с Россией, а контроль за экспортом не создаст препятствий для нормального экономического сотрудничества, отмечает издание.

17 октября Министерство финансов США добавило в санкционный список две китайские компании, утверждая, что они причастны к производству российских ударных дальнобойных дронов "Гарпия".

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МИД КНР призвал США "немедленно прекратить использовать вопрос Украины для дискредитации и давления на Китай, а также без разбора вводить незаконные односторонние санкции в отношении китайских юридических и физических лиц".

В июле Китай уже объявлял о введении с 1 сентября запрета на экспорт всех гражданских беспилотников, которые могут использоваться в военных целях.

Автор: 

Китай (3052) россия (96267) дроны (4138)


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Топ комментарии
+12
Тобто вчергове Казахстан, Грузія, Бл*дорусь і т.п. країни-прокладки, в сотні разів збільшать закупки підсанкційних товарів. Десь ми це вже бачили.
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26.10.2024 20:52 Ответить
+5
Рашистські Z-канали повідомляють про падіння їх гвинтокрила біля Керченської протоки.

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26.10.2024 21:07 Ответить
+4
Не знаю як під....в, а нас заборона 1 вересня вже торкнулася. Комуняки гадять нам, як можуть.
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26.10.2024 20:55 Ответить
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Тобто вчергове Казахстан, Грузія, Бл*дорусь і т.п. країни-прокладки, в сотні разів збільшать закупки підсанкційних товарів. Десь ми це вже бачили.
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26.10.2024 20:52 Ответить
на словах закриють, але постачати все рівно будуть.
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26.10.2024 21:20 Ответить
Чим заприсягся? - мамою?
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26.10.2024 20:53 Ответить
Не знаю як під....в, а нас заборона 1 вересня вже торкнулася. Комуняки гадять нам, як можуть.
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26.10.2024 20:55 Ответить
А шо Шольц, молчит? )))
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26.10.2024 21:06 Ответить
Старлінк
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26.10.2024 21:10 Ответить
А старлинк может менять геолокацию?
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26.10.2024 21:29 Ответить
Так
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26.10.2024 21:32 Ответить
- Шольца поймалі?
- Поймалі.
- І шо он?
- Лопух!

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26.10.2024 21:30 Ответить
Якщо каже про обмеження, то на 100% збільшить.
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26.10.2024 21:02 Ответить
Зарікалася свиня...
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26.10.2024 21:03 Ответить
Рашистські Z-канали повідомляють про падіння їх гвинтокрила біля Керченської протоки.

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26.10.2024 21:07 Ответить
Вже не раз читав в різних місцях. що таваріщу Сі дуже не подобаться "дручьба" Ина та *****. Особливо здача в оренду ***** на м*ясо солдатиків Ина.
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26.10.2024 21:08 Ответить
Не новина що без поставок електроніки з Китаю ,,навряд чи рашисти змогли виготовляти ракети і бпла,але є країни які будуть допомагати рашистам обходити санкції це всякі : казахстан ,киргизстан ,грузія і навіть Туречина.
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26.10.2024 21:39 Ответить
развод для лохів
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26.10.2024 21:45 Ответить
Логічно. Китаю не подобається ні зближення ***** з Індією, ні те що ***** підгодовує ручного психопата Сі.
Це як би ***** не сподобалося якби Сі почав би Кадирова підгодовувати.
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26.10.2024 21:52 Ответить
Да ну, нах!
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26.10.2024 22:05 Ответить
В Китаї і санкції щодо КНДР офіційно діють але неофіційно зовсім не працюють. А на крайній випадок є Казахстан та інші прокладки.
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26.10.2024 23:04 Ответить
Для лохів написали. Рік тому теж щось там грозилися
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27.10.2024 01:53 Ответить
 
 