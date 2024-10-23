РФ, Иран и Китай постараются спровоцировать насильственные протесты в США после выборов, - разведка

Россия, Иран и Китай планируют вмешиваться в президентские выборы в США, чтобы разжечь вражду в американском обществе и спровоцировать насилие в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявило Управление директора национальной разведки США (DNI).

"Иностранные субъекты - в частности, Россия, Иран и Китай - по-прежнему ищут способы усилить разногласия, чтобы разделить американцев и подорвать доверие к демократической системе США. Это отвечает их интересам", - говорится в документе.

По оценке DNI, Россия начинает предпринимать шаги, "направленные на разжигание насилия" в США. Иран также "может попытаться спровоцировать насилие" в стране.

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Разжигание протестных настроений

Особое беспокойство у американской разведки вызывает то, что в период подсчета голосов и подтверждения результатов голосования противники США "вероятно, быстро создадут ложные истории или будут распространять контент, который, по их мнению, создаст путаницу относительно выборов, например, публикуя ложные заявления о нарушениях на выборах".

По словам неназванного сотрудника американских спецслужб, Россия, Иран и Китай "нащупав слабины, начнут продвигать дезинформацию или разжигать и усиливать протестные настроения и угрозы" с момента закрытия избирательных участков и до 6 января, когда результаты президентских выборов должны быть подтверждены на совместном заседании Конгресса.

"Инициированные из-за рубежа насильственные протесты, насилие или физические угрозы в отношении работников избирательных участков или государственных и местных должностных лиц могут поставить под сомнение их способность проводить сертификацию и сам процесс работы коллегии выборщиков. Особенно если они создадут условия, которые будут препятствовать необходимому физическому доступу к местам проведения выборов", - добавил изданию один из собеседников.

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