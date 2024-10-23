РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14037 посетителей онлайн
Новости
1 827 6

РФ, Иран и Китай постараются спровоцировать насильственные протесты в США после выборов, - разведка

Росія, Іран та Китай втручатимуться у президентські вибори

Россия, Иран и Китай планируют вмешиваться в президентские выборы в США, чтобы разжечь вражду в американском обществе и спровоцировать насилие в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявило Управление директора национальной разведки США (DNI).

"Иностранные субъекты - в частности, Россия, Иран и Китай - по-прежнему ищут способы усилить разногласия, чтобы разделить американцев и подорвать доверие к демократической системе США. Это отвечает их интересам", - говорится в документе.

По оценке DNI, Россия начинает предпринимать шаги, "направленные на разжигание насилия" в США. Иран также "может попытаться спровоцировать насилие" в стране.

Также читайте: Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, - Politico

Разжигание протестных настроений

Особое беспокойство у американской разведки вызывает то, что в период подсчета голосов и подтверждения результатов голосования противники США "вероятно, быстро создадут ложные истории или будут распространять контент, который, по их мнению, создаст путаницу относительно выборов, например, публикуя ложные заявления о нарушениях на выборах".

По словам неназванного сотрудника американских спецслужб, Россия, Иран и Китай "нащупав слабины, начнут продвигать дезинформацию или разжигать и усиливать протестные настроения и угрозы" с момента закрытия избирательных участков и до 6 января, когда результаты президентских выборов должны быть подтверждены на совместном заседании Конгресса.

"Инициированные из-за рубежа насильственные протесты, насилие или физические угрозы в отношении работников избирательных участков или государственных и местных должностных лиц могут поставить под сомнение их способность проводить сертификацию и сам процесс работы коллегии выборщиков. Особенно если они создадут условия, которые будут препятствовать необходимому физическому доступу к местам проведения выборов", - добавил изданию один из собеседников.

Читайте также: Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги относительно успехов Трампа, - Reuters

Автор: 

выборы (24760) Иран (1830) Китай (3045) россия (96200) США (27156)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це розвідка побачила, а корейців в кацапії - ні. Косоокі якісь.
показать весь комментарий
23.10.2024 09:56 Ответить
Коричневі лінії очі замазали. Сцуться щось побачити
показать весь комментарий
23.10.2024 11:17 Ответить
задовбали вже усіх із цими виборами, кожна нація має право на самогубство, вірно ж зебіли імені 73% віслюка?
показать весь комментарий
23.10.2024 11:09 Ответить
американская демократия такая демократия,роботобайден и рыжий таракан никак не поделят обложки глянцевых журналов,хотя как и вся наша опозиция бухает и жрет в ресторанах с ,,политическими,, оппонентами ,жаль что вся политика что у нас что у них это чистое бабло и его дележ
показать весь комментарий
23.10.2024 11:18 Ответить
Бувааає. Самі й дозволили власною толерантністю до тиранії і автократії.
показать весь комментарий
23.10.2024 13:13 Ответить
Не обращайте внимания, тут главное чтобы не было эскалации 😂
показать весь комментарий
23.10.2024 17:06 Ответить
 
 