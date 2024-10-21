Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, - Politico

Кандидат в президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов в случае проигрыша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

По данным издания, Трамп уже предпринимал такую попытку. Но 2024 год - это не 2020. Сейчас путь Трампа к достижению цели более экстремальный.

Тим Хифи, который возглавлял расследование попыток Трампа оспорить результаты выборов в специальном комитете Палаты представителей 6 января, сказал, что "угроза сохраняется".

"Во-первых, Трамп не имеет некоторых инструментов, которыми он угрожал воспользоваться четыре года назад, чтобы отменить передачу власти. Сегодня военные и Министерство юстиции подотчетны Джо Байдену", - говорится в материале.

Также для победы на выборах Трампу нужны союзники, что позволит им отменить поражение. Отмена победы Харрис потребует огромной помощи от республиканских влиятельных лиц в государственных палатах и Конгрессе. Некоторые из них отвергли его 4 года назад, отмечает Politico.

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Первая попытка Трампа использовать механизм американской демократии побудила к реальным действиям демократов Конгресса. Изменения в законе о подсчете голосов избирателей после попытки Трампа 2020 года были направлены на то, чтобы связать счетчиков голосов, должностных лиц выборов и даже Конгресс с результатами, заверенными правительствами штатов, что теоретически усложняет задачу фальсификации выборов.

"Но Трамп идет на выборы 2024 года, будучи информированным о своей неспособности отменить результаты четырьмя годами ранее. И его стимул получить полномочия и защиту Белого дома, вероятно, сильнее, чем когда-либо: если он проиграет, Трамп столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю его жизнь. Если он победит, они скорее всего исчезнут", - пишет издание.

"Никто точно не знает, как именно Трамп нападет на избирательную систему в 2024 году. Что он сделает на этот раз?" - заявил член избирательного комитета 6 января представитель Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд).

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План Трампа

Законодатели, следователи Конгресса, партийные деятели, должностные лица избирательных комиссий и эксперты по конституционному праву рассказали, как будет выглядеть план Трампа:

Он усилит недоверие к результатам выборов, делая необоснованные или преувеличенные заявления о широкомасштабном мошенничестве на выборах и возбуждая маловероятные судебные иски, оспаривающие достаточное количество бюллетеней, чтобы переломить результаты выборов в ключевых штатах;

Опираться на дружественных ему чиновников округа и штата, чтобы те помешали утверждению результатов выборов - бесполезное занятие, которое, однако, подтолкнет кампанию по давлению на избранных республиканских законодателей в палатах представителей штатов и Конгрессе;

Будет призывать союзников в законодательных органах колеблющихся штатов, контролируемых Республиканской партией, назначить "альтернативных" избирателей президента;

Будет полагаться на то, что республиканцы в Конгрессе поддержат этих альтернативных избирателей или по крайней мере отклонят избирателей от Демократической партии - когда они соберутся для подтверждения результата;

Попытается добиться того, чтобы Харрис лишили 270 голосов в Коллегии избирателей, что перенесет выборы в Палату представителей, где республиканцы, скорее всего, имеют достаточно голосов, чтобы избрать Трампа следующим президентом.

"Некоторые из необходимых ингредиентов для этой чрезвычайной кампании уже готовы. Трамп уже взял на себя четкую миссию разжечь как можно больше неопределенности относительно результатов выборов. Он утверждает, что единственный способ проиграть Харрис - это если демократы мошенничают, несмотря на отсутствие доказательств того, что в 2020 году или в 2024 году имели место какие-то существенные мошенничества. Послушные союзники подхватили эти сообщения", - отмечает Politico.

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Издание предполагает, что Трамп и его союзники не будут прилагать последовательных усилий, чтобы отменить свое поражение на выборах. Убедительная победа Харрис усложнит Трампу привлечение республиканцев на свою сторону.

Наблюдатели за выборами, избранные лидеры и некоторые союзники Трампа сходятся в одном: в ночь выборов, независимо от того, что покажут результаты, сколько голосов останется неподсчитанными и сколько советников скажут ему обратное, Дональд Трамп объявит себя победителем.

"И оттуда он мог бы начать рискованный, но правдоподобный план, чтобы отменить законные результаты выборов и занять Белый дом", - подытожило издание.

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