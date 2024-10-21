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Трамп готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах, - Politico

Трамп готується захопити владу в разі поразки на виборах

Кандидат в президент США Дональд Трамп готовится отменить результаты выборов в случае проигрыша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Politico.

По данным издания, Трамп уже предпринимал такую попытку. Но 2024 год - это не 2020. Сейчас путь Трампа к достижению цели более экстремальный.

Тим Хифи, который возглавлял расследование попыток Трампа оспорить результаты выборов в специальном комитете Палаты представителей 6 января, сказал, что "угроза сохраняется".

"Во-первых, Трамп не имеет некоторых инструментов, которыми он угрожал воспользоваться четыре года назад, чтобы отменить передачу власти. Сегодня военные и Министерство юстиции подотчетны Джо Байдену", - говорится в материале.

Также для победы на выборах Трампу нужны союзники, что позволит им отменить поражение. Отмена победы Харрис потребует огромной помощи от республиканских влиятельных лиц в государственных палатах и Конгрессе. Некоторые из них отвергли его 4 года назад, отмечает Politico.

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Первая попытка Трампа использовать механизм американской демократии побудила к реальным действиям демократов Конгресса. Изменения в законе о подсчете голосов избирателей после попытки Трампа 2020 года были направлены на то, чтобы связать счетчиков голосов, должностных лиц выборов и даже Конгресс с результатами, заверенными правительствами штатов, что теоретически усложняет задачу фальсификации выборов.

"Но Трамп идет на выборы 2024 года, будучи информированным о своей неспособности отменить результаты четырьмя годами ранее. И его стимул получить полномочия и защиту Белого дома, вероятно, сильнее, чем когда-либо: если он проиграет, Трамп столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю его жизнь. Если он победит, они скорее всего исчезнут", - пишет издание.

"Никто точно не знает, как именно Трамп нападет на избирательную систему в 2024 году. Что он сделает на этот раз?" - заявил член избирательного комитета 6 января представитель Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд).

Также читайте: Харрис меняет стратегию предвыборной кампании из-за тревоги по поводу успехов Трампа, - Reuters

План Трампа

Законодатели, следователи Конгресса, партийные деятели, должностные лица избирательных комиссий и эксперты по конституционному праву рассказали, как будет выглядеть план Трампа:

  • Он усилит недоверие к результатам выборов, делая необоснованные или преувеличенные заявления о широкомасштабном мошенничестве на выборах и возбуждая маловероятные судебные иски, оспаривающие достаточное количество бюллетеней, чтобы переломить результаты выборов в ключевых штатах;
  • Опираться на дружественных ему чиновников округа и штата, чтобы те помешали утверждению результатов выборов - бесполезное занятие, которое, однако, подтолкнет кампанию по давлению на избранных республиканских законодателей в палатах представителей штатов и Конгрессе;
  • Будет призывать союзников в законодательных органах колеблющихся штатов, контролируемых Республиканской партией, назначить "альтернативных" избирателей президента;
  • Будет полагаться на то, что республиканцы в Конгрессе поддержат этих альтернативных избирателей или по крайней мере отклонят избирателей от Демократической партии - когда они соберутся для подтверждения результата;
  • Попытается добиться того, чтобы Харрис лишили 270 голосов в Коллегии избирателей, что перенесет выборы в Палату представителей, где республиканцы, скорее всего, имеют достаточно голосов, чтобы избрать Трампа следующим президентом.

"Некоторые из необходимых ингредиентов для этой чрезвычайной кампании уже готовы. Трамп уже взял на себя четкую миссию разжечь как можно больше неопределенности относительно результатов выборов. Он утверждает, что единственный способ проиграть Харрис - это если демократы мошенничают, несмотря на отсутствие доказательств того, что в 2020 году или в 2024 году имели место какие-то существенные мошенничества. Послушные союзники подхватили эти сообщения", - отмечает Politico.

Также читайте: Трамп заявил, что угрожал Путину "ударить посреди Москвы" в случае вторжения в Украину

Издание предполагает, что Трамп и его союзники не будут прилагать последовательных усилий, чтобы отменить свое поражение на выборах. Убедительная победа Харрис усложнит Трампу привлечение республиканцев на свою сторону.

Наблюдатели за выборами, избранные лидеры и некоторые союзники Трампа сходятся в одном: в ночь выборов, независимо от того, что покажут результаты, сколько голосов останется неподсчитанными и сколько советников скажут ему обратное, Дональд Трамп объявит себя победителем.

"И оттуда он мог бы начать рискованный, но правдоподобный план, чтобы отменить законные результаты выборов и занять Белый дом", - подытожило издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп впервые опередил Харрис в предвыборном опросе, - The Hill

Автор: 

выборы (24760) США (27145) Трамп Дональд (5663)


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Топ комментарии
+16
У "найнезалежнішої" судової системі США було 4 роки, що би посадити Трампа.
Але вони соплі жували.
Ну тепер будуть розплачуватися...
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21.10.2024 14:32 Ответить
+13
по швидше б завершення цих виборів, дістали вже ці харі із замовними статтями та ахінеєю...
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21.10.2024 14:30 Ответить
+11
Цей покидьок здатний на це , цілком допускаю .
А це все насправді вказує на те до якого плінтуса і двопартійної кризи докотилася Америка
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21.10.2024 14:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не розумію, як він досі не здогадався "намалювати" собі перемогу, як зробив його великий друг в.путін
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21.10.2024 14:28 Ответить
Трамп https://www.youtube.com/watch?v=Ngy_VknAfXw обозначил цель своего возвращения в Белый Дом в прошедшую субботу коротко и ясно. Выступая во Флориде на собрании «консервативных христиан», а по сути просто на митинге своих сторонников, бывший президент призвал избирателей проголосовать за него 5 ноября, а уж дальше он позаботится о том, чтобы в дальнейшем им не нужно было голосовать вообще. То есть узурпирует власть, что он уже пытался сделать 6 января 2021 года.
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21.10.2024 14:41 Ответить
по швидше б завершення цих виборів, дістали вже ці харі із замовними статтями та ахінеєю...
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21.10.2024 14:30 Ответить
Цей покидьок здатний на це , цілком допускаю .
А це все насправді вказує на те до якого плінтуса і двопартійної кризи докотилася Америка
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21.10.2024 14:31 Ответить
У "найнезалежнішої" судової системі США було 4 роки, що би посадити Трампа.
Але вони соплі жували.
Ну тепер будуть розплачуватися...
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21.10.2024 14:32 Ответить
Правильно что вы взяли слово "найнезалежнішої" в кавычки. Судебная система в США такая же независимая оказывается, как и демократия и международное право в Европе.
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21.10.2024 14:38 Ответить
Ти не повіриш, судова система в США таки незалежна і діюча. Але нічого ідеального гемае.
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21.10.2024 15:05 Ответить
Не є американська судова система незалежною, не є. Це визнають самі американці, якщо знають, що в разі перемоги Трампа всі справи проти нього будуть поховані.
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21.10.2024 15:19 Ответить
Якраз є. Особливо у порівнянні з іншими.
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21.10.2024 15:25 Ответить
Трамп столкнется с лавиной уголовных разбирательств, которые могут длиться всю его жизнь. Если он победит, они скорее всего исчезнут", - пишет издание Источник:
Говорят Кучма. Леонид Данилович придумал телефонное право.
Врут поди.
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21.10.2024 16:05 Ответить
Найшвидші судові системи у КНДР та рашці. Уперед туди , хлопче.
Якщо треба , щоб швидше , а не по закону
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21.10.2024 15:23 Ответить
По твоєму "по закону", це дочекатися, поки всі фігуранти помруть ВІД СТАРОСТІ?
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21.10.2024 15:27 Ответить
Від не забанених у гуглі

По закону: "згідно з відповідним законом". -
Вона по закону податків не повинна платити. Де се видано, щоб удова давала податки за померлого чоловіка? (Мирний, III, 1954, 50);

Не дякую , невігласе
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21.10.2024 16:31 Ответить
до чого цей "потік свідомості"?
чи це "цитата" обрана генератором випадкового числа?
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21.10.2024 16:47 Ответить
Я не знаю , це ж ти його породжуєш Я лише тобі з визначеннями допомагаю, невігласе
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21.10.2024 19:35 Ответить
Зрозуміло - з'їджаєш з теми, звичайний троль.
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21.10.2024 19:52 Ответить
Дурню, я тебе у факти обличчям макнув ,а ти - істериш. От смішняфка
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22.10.2024 09:51 Ответить
Які нах факти? Де факти?
Я тобі про Трампа, а ти про якусь вдову, померлого, 1954-ий...
Ще монгол з татарами згадай.
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22.10.2024 10:11 Ответить
Якщо ти не здатен зрозуміти написаного , мені тебе шкода
Треба було не тільки ходити до школи , а і вчитися бодай трішки
Я тобі про "по закону" відповів і показав чим воно відрізняється від "за моїм наказом"
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22.10.2024 15:01 Ответить
конечно там быдла не 73%, а поменьше, но все равно хватает ...
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21.10.2024 14:32 Ответить
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21.10.2024 14:33 Ответить
чим ближче вибори тим більше очкуємо
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21.10.2024 14:33 Ответить
Скаже, що розмовляв з Богом і він порадив захопити владу силою, якщо пролетить на виборах. Тільки його Бог це кремлівський сморчок
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21.10.2024 14:33 Ответить
Це для тих, хто каже "ну був він вже президентом, і нічого страшного, місцями навпаки".
Трамп тоді і зараз - це досить різні Трампи.
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21.10.2024 14:34 Ответить
Ті ж самі.Чого ви вірите в якусь писанину? Скільки вже раз дурню писали,а ви вірите.
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21.10.2024 16:01 Ответить
Ну, для вас, може, Голобородько і зєля - теж дві однакові людини.
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21.10.2024 16:08 Ответить
Це одна людина.Голобородька не я обирав.
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21.10.2024 17:18 Ответить
А, ясно.
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21.10.2024 17:22 Ответить
Походу в США впервые в истории к власти придет диктатор.
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21.10.2024 14:36 Ответить
"У нас це неможливо" - казали вони.
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21.10.2024 14:39 Ответить
А лівацька комуняка Харріс тебе не лякае, і демшиза які вже прямо кажуть про зміни до першої поправки?
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21.10.2024 15:06 Ответить
шизу закрий свою. Гарісс як і більшість ресупубліканських і демократичних політиків - достойні люди
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21.10.2024 17:34 Ответить
Штурмовики вже готовлять коктеилі Молотова?😍
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21.10.2024 14:37 Ответить
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21.10.2024 14:39 Ответить
обидва чинні кандидати в президенти США є злом. Гарріс для України є меншим злом.
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21.10.2024 14:40 Ответить
цікаво чому ?
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21.10.2024 14:45 Ответить
Тому що вона як мінімум не є популістом без мізків на фінансувані кремля і не є ліпшим другом диктаторів світу? Може тому що вона не є доведеним злочинцем?
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21.10.2024 15:02 Ответить
Вона і є популіст, причому лівацький.
У неї обидва батьки марксисти і є спікерами/публіцистами. 2. Вона говорила, що рівності можливостей недостатньо, має бути рівність результатів (equality and equity). 3. Для зниження цін на продовольчі товари вона пропонує запровадити державний контроль за цінами, що, як описано нижче, пряма суперечність ринковій економіці.
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21.10.2024 15:12 Ответить
Рівність результатів - це якась маячня...якщо одна людина працює, розвивається, навчається весь час, а інша - пиячить, гуляє і на дивані лежить - у них не має бути однакового результату.
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21.10.2024 15:17 Ответить
Немає.Але ті хто пиячать,хочуть добре жити.Тому потрібно поділити все.
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21.10.2024 16:03 Ответить
Мага-чортик, як воно продати своє сумління прокремлівській шістсі - срампу
Який:
1) Блокував допомогу Україні
2) Товарищує з пуйлом
3) Погрожує припинити допомогу Україні ,якщо стане презедентом
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21.10.2024 15:25 Ответить
Через призму демшизи це так і читається.
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21.10.2024 15:31 Ответить
"демшиза" ой, цапік, методичку не оновив. Цей термін з боліт. Явка провалена , немитий
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21.10.2024 16:28 Ответить
Обіцянка Трампа порішати всі конфлікти на планеті впродовж наступної каденції - це популізм, чи є реальний шанс?
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21.10.2024 15:30 Ответить
Звічно є шанс, якщо підкоритися вісі зла. Все їи віддати без бою.
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21.10.2024 15:35 Ответить
Як бути з індо-пакістанським конфліктом? Жодна з сторін не відноситься безпосередньо до осі зла.
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21.10.2024 15:38 Ответить
Спитайте у того хто обіцяє. В мене ілюзій ніяких нема. Світ чекає 3 світова війна дуже скоро.
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21.10.2024 15:52 Ответить
Його питати марно, він же правди не скаже.
Світова війна буде. Скоро чи дуже, але буде.
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21.10.2024 15:54 Ответить
Не буде 3. А локальні конфлікти були і будуть завжди.
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21.10.2024 16:27 Ответить
Ну раз ви сказали, то точно не буде...
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21.10.2024 16:51 Ответить
Ну добре тоді краще прокацапський рудий клоун, засуджений за шахрайство із пустими обіцянками без грунтовного плану. Він обіцяє підняти видобуток нафти хоча наразі вона на піці і нові свердловини не розробляють бо потреби нема. Він обіцяє мир в усьому мирі за 24 години, хоча всі бачили яке опущене воно було при особистій зустрічі із ******. Воно зробить все щоб зруйнувати існуючий світолад в угоди ліпшим друзям кіму та *****.
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21.10.2024 15:33 Ответить
Називати Трампа прокацапським, трохи не альо.
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21.10.2024 15:53 Ответить
Не альо це не бачити його з'язків із ******
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21.10.2024 16:52 Ответить
Альо - Альоша як там в мацквабаде? А може в Пенсильванії українці не проголосують за Трампа, а проголосують за Гарріс - шеф тобі ЗП тоді не дасть на Лубянке?
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21.10.2024 17:36 Ответить
Тому, що Гарріс з команди Байдена, яка боїться поразки РФ і хоче, щоб Україна не програла, але й не перемогла.
А Трамп - взагалі проти допомоги Україн
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21.10.2024 15:14 Ответить
Америка як ти впала
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21.10.2024 14:42 Ответить
Результати по Молдові:
Референдум: оброблено 99.59%, 50.45% (748846) "Так".
Вибори: оброблено 99.50%, 42.33% (652548) Санду, 26.05% (401489) гагауз, 13.80% (212778) вусатий.
Походу всі наявні специ кинуті у генеральну битву за США.
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21.10.2024 14:44 Ответить
Самая моцная організація у Світі це організація довбойобів. Члени організації довбойобів проникли у всі організації Світу, суспільство ВСІХ держав Світу та є пвсюди у Свтіт. Приклади? Голосування за Зеленського та його партія і його уряд, вибори Трампа, Саркозі, Путлера, Орбана, Берлусконі, Сі, Фіцо, Меркель, Януковича, Ердогана, Шр'одера, Обами тощо.
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21.10.2024 14:47 Ответить
Одна поправка: ***** жодного разу не обирали демократичним шляхом.
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21.10.2024 14:50 Ответить
І стадо тупих скотів це проковтнуло.
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21.10.2024 14:53 Ответить
У них так заведено. За всю історію жодних демократичних виборів верховного правителя. Може, десь там на місцевому рівні ще колись когось і обирали, але верхні щаблі од віку жили власним життям.
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21.10.2024 15:02 Ответить
Чим тобі Зеленський не вгодив? При всіх його не доліках - він втбиває дофіга зброї і коштів с західних союзників. Хочеш Трампа або Путіна?
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21.10.2024 17:38 Ответить
А можно було спочатку піти 🤡 нах ...у відствку?і не лякати людей ,тим, шо як мене скинете ,то обов'язково буде війна . зеленський загубив десятки тисяч українців ,своїми шашликами , Чонгар відкрив ,для окупації Півдня ,шоб він падло давився все житт'я шашликами , стільки горя приніс всій Україні , тварина обнюхана ,а тепер зброю вибиває ?!!!
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21.10.2024 18:02 Ответить
Чим не вгодив? *****.

2014 -2019 рік:
1. Брехнею.
2. Сцікливістю.
3. Крадівництвом.
4. Обсиранням України та українців.
5. Заробатуванням бабла у Параши з якого не платив в Україне налоги.
6. Вилизуванням сраки москалям та *****.
7. Власною тупістю.

Травень 2019 - березень 2022 р.р.:
1. Брехнею.
2. Сцікливістю.
3. Крадівництвом.
4. Целеспрямованним підривом обороноздатності держави.
5. Власною тупістю.
6. Скороченням ЗСУ.
7. Скороченням ракетних програм.
6. Скороченням програм розвітку ЗСУ.
8. Оманським вояжем.
9. Плюванням на Конституцію України.

Березень 2022 по сей час...:
1. Брехнею.
2. Сцікливістю.
3. Крадівництвом.
4. Целеспрямованним підривом обороноздатності держави.
5. Власною тупістю.
6. Заздрість.
7. Його урядом, партією та 5 - 6 менеджерами.
8. Простроченністю на посаді президента.
9. Намаганням узурпувати владу.
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21.10.2024 18:33 Ответить
просто довбойобами раніше вміли вправно маніпулювати. а тепер вони вирвалися на волю і самі вправно маніпулюють своїми політичними елітами. хвіст хитає собакою.
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21.10.2024 14:55 Ответить
Не приписуйте довбойобам властивостей, яких вони не мають.
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21.10.2024 15:03 Ответить
раніше не мали, а тепер мають. тепер у них є інструменти для самоорганізації і самоізоляції. вони вже давно зорганізувались в ізоловані групи ,які мають дуже великийс електоральний потенціал. і це змушує політичні сили з ними рахуватися. а на прикладі респ партії ці групи взагалі влаштували партійний переворот.
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21.10.2024 15:25 Ответить
Мудак не може організуватись. Він може збитись у зграю довкола епатажного вожака.
От епатажний вожак - то вже маніпулятор. Як зараз Ілон Маск.
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21.10.2024 15:27 Ответить
якраз може, ви ж почитайте про ту ж течію ку-анон. а те, що кончена мразота по типу маска чи трампа збирає невколо себе цих хворих - факт. але ж наслідком цього є те, що вони вже не можуть ігнорувати цю хворобу. хвороба так чи інакше переходить і на вожаків.
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21.10.2024 15:43 Ответить
Хтось той анонімний блог придумав. Один чи група.
Ну а те, що відбувається з часом деформація під впливом власної брехні, ми і на русні з зєлєй бачимо.
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21.10.2024 15:49 Ответить
комуніти-демократи чомусь переживають.
Виглядає, що перемога Трампа більш реальна, ніж їм здавалось
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21.10.2024 14:48 Ответить
не тільки демократи.
усі люди які розуміють що називати одну з центральних партій США комуністами - це іпсо рівня "укрАінскіє нацисти" - тобто всі люди з IQ як мінімум вище бабуїна - теж переживають.
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21.10.2024 15:03 Ответить
От тільки сама Харріс і її батьки є марксисти.
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21.10.2024 15:13 Ответить
Десь можна про це почитати, крім інформаційних мага-помийок?
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21.10.2024 15:35 Ответить
https://youtu.be/R4uPJhHheYE?si=HA2t5uMN8lRrYQfn

https://youtu.be/RqTCZInsUCI?si=P9hKDWgs9yKpxAVp
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21.10.2024 15:55 Ответить
пряма цитата Гаріс з відео: "more competition means lower prices for you and your families"

ти сам це дивився чи просто скинув перші два лінка які тобі гугл підсунув за запитом "чому Гаріс це погано" ?
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23.10.2024 14:23 Ответить
Проти Трампа порушено 36 кримінальних проваджень. Не розумію як така особа взагалі допущена в демократичній країні до висування своєї кандидатури на виборах Президента. Це може свідчити лише про загнивання американської демократії і не "подвійні", а навіть "потрійні стандарти". Це ж що виходить? Якщо підслідний за 36 справами стає Президентом, то всі позови в кримінальних справах припиняються і злочинець стає "білим і пухнастим"? Це демократія? Воля народу? Якщо американський народ хоче щоб його очолив кримінальний злочинець то так і буде. Нас уже очолювали (Янукович) і очолюють (Зєлєнскій) такі. Наслідки у нас очевидні - війна, розруха, корупція, втеча населення за кордон, тіньова економіка. Якщо американці оберуть Трампа, або дозволять йому захопити владу тоді Америка стане диктатурою престарілого афериста і втратить авторитет в світі. Це приведе до втрати ринків та всіх економічних преференцій які мають глобальні американські корпорації. Рівень життя в США різко впаде і посиляться міжнаціональні конфлікти. США зануриться в хаос. Невже цього не розуміють випускники кращих університетів планети на всіх рівнях влади в США?
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21.10.2024 14:59 Ответить
На жаль, є така штука, як "логіка подій". Перша і друга світові війни були неминучі в тих обставинах, що склались тоді.
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21.10.2024 15:05 Ответить
Немає логіки подій. Трамп не переможе. Бо українці і поляки в Пенсильванії проголосують проти дружка путіна
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21.10.2024 17:39 Ответить
До чого тут демократія?
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21.10.2024 15:14 Ответить
Воно таке саме єпануте як і путлєр, але не думаю що у цього недоробка щось вийде, подібного в 21 році вже не допустять!!!
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21.10.2024 15:10 Ответить
А що було у 21? Трамп нічого катастрофічного не вчинив, ну окрім бикування на Хуавей через що на них тепер нема Гугл-сервісів.

А по всім іншим, він перший почав давати зброю Україні, ввів санкції проти СП, замочив Іранського хенерала, майже домовився з Пухляком щоб той став трохи адекватнішим і згадав що при його батькові КНДР мала певне потепління у відносинах з іншими.
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21.10.2024 15:18 Ответить
В хід пішов вже зовсім відчайдушний копіум від демократів.
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21.10.2024 15:10 Ответить
Та ясно. Навкруги одні ІПСО та провокації. А Дональд такий хороший,такий красень...Прямо обійняти та заплакати.
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21.10.2024 15:18 Ответить
Цей чубатий довбой@б-якась абсолютно незрозуміла,абсурдна аномалія в політикумі США. Що,***** відбувається?
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21.10.2024 15:16 Ответить
це ж було вже.
в президентському кріслі - престарілий лівак-інвалід. наукові еліти і кампуси ходять на мітинги, водять хороводи і співають інтернаціонал від ріки до моря. в європі йде наступ фашизму і тліє світова війна. внутрішню політику захоплюють про-фашистські та ізоляціоністські течії типу america first maga на чолі із популярною особистістю любителем авторитаризму чарльзом ліндбергом донні трампом.
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21.10.2024 15:34 Ответить
це ж підготовка до фальсифікації результатів виборів після новин про перевагу Трампа над Харіс... Авжеж не важливо як голосують, а важливо як рахують, і як захищають результати підрахуйництва. Майдан 1 буде дітячим садочком в порівнянні з подіями 2024/2025 в США.
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21.10.2024 15:40 Ответить
"готовится захватить власть даже в случае поражения на выборах" Источник:
Так может сделать любой кандидат!
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21.10.2024 15:51 Ответить
Трамп добился в суде решения о том, что президент США может нарушать закон и делать, что угодно, но только не в сугубо личных интересах. До инагурации в январе 2025 года президент Байден и он может просто уничтожить разжигателя гражданской войны в стране любым способом, учитывая поправку Трампа. Нужны только яйца для Байдена.
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21.10.2024 16:36 Ответить
 
 