Трамп не подтвердил и не опроверг информацию о телефонных разговорах с Путиным по истечении президентского срока, - Bloomberg
Бывший президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, разговаривал ли он с Владимиром Путиным после окончания своей каденции. В то же время он отметил, что было бы "разумно" сделать это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
"Ну, я не буду комментировать это. Но я скажу вам, что если бы я это сделал, то это было бы разумно. Если я дружелюбен с людьми, если я имею отношения с людьми, это хорошо, а не плохо", - сказал Трамп.
Напомним, американский журналист Боб Вудворд издал новую книгу War, в которой говорится о связях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, пишет The Washington Post.
По словам автора, в начале 2024 года Трамп приказал помощнику выйти из кабинета, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским диктатором.
В книге не описывается, о чем могли говорить Трамп и Путин, однако отмечается, что в команде кандидата в президенты США выражают сомнения относительно этого эпизода. Впрочем, по словам неназванного помощника Трампа, экс-президент общался с Путиным аж семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.
При этом в Белом доме заявили, что не имеют подтверждения, что Трамп общался с Путиным.
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