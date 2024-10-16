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Новини
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Трамп не підтвердив і не спростував інформацію про телефонні розмови з Путіним після завершення президентського терміну, - Bloomberg

Трамп не спростував й не підтвердив розмови з Путіним

Колишній президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи розмовляв він із Володимиром Путіним після закінчення своєї каденції. Водночас він зазначив, що було б "розумно" зробити це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ну, я не коментуватиму це. Але я скажу вам, що якби я це зробив, то це було б розумно. Якщо я дружелюбний з людьми, якщо я маю стосунки з людьми, це добре, а не погано", – сказав Трамп.

Нагадаємо, американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

При цьому у Білому домі заявили, що не мають підтвердження, що Трамп спілкувався з Путіним.

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Автор: 

путін володимир (24080) Трамп Дональд (6054)


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Топ коментарі
+12
Еще наделает беды этот рыжий фрик. Дебилы избиратели, оказывается, есть не только у нас.
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16.10.2024 10:23
+7
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16.10.2024 10:27
+3
Куда смотрят американские спецслужбы? У них уже в Белом доме сидят комуняки и сепаратисты
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16.10.2024 10:47
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Еще наделает беды этот рыжий фрик. Дебилы избиратели, оказывается, есть не только у нас.
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16.10.2024 10:23 Відповісти
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16.10.2024 10:27 Відповісти
...бо Третя Влада насправді є Першою.
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16.10.2024 10:40 Відповісти
"...не підтвердив і не спростував інформацію..." Джерело:

Яка інтрига!!!
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16.10.2024 10:25 Відповісти
"Загадкова невизначеність" перед виборами.
Як ото воно корелюється із гаслом "MAGA"?
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16.10.2024 10:27 Відповісти
Куда смотрят американские спецслужбы? У них уже в Белом доме сидят комуняки и сепаратисты
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16.10.2024 10:47 Відповісти
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16.10.2024 10:53 Відповісти
***** -Трамп секс по телнфону.
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16.10.2024 10:58 Відповісти
- Мілий трампушка, я сцу тібє прямо на літцо!
- Валодья! Валодья! Ох,ох!
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16.10.2024 12:54 Відповісти
- Я не сказала "да", милорд
- Вы не сказали "нет".
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16.10.2024 11:17 Відповісти
Такий сором цей трамп !!! робить зі США підстілку ,у сажу, для руснявих свиней !!!
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16.10.2024 11:24 Відповісти
 
 