Трамп не підтвердив і не спростував інформацію про телефонні розмови з Путіним після завершення президентського терміну, - Bloomberg

Колишній президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи розмовляв він із Володимиром Путіним після закінчення своєї каденції. Водночас він зазначив, що було б "розумно" зробити це.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ну, я не коментуватиму це. Але я скажу вам, що якби я це зробив, то це було б розумно. Якщо я дружелюбний з людьми, якщо я маю стосунки з людьми, це добре, а не погано", – сказав Трамп.

Нагадаємо, американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

При цьому у Білому домі заявили, що не мають підтвердження, що Трамп спілкувався з Путіним.

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