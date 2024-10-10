Білий дім не може підтвердити інформацію про можливі таємні розмови Трампа з Путіним, - речниця Жан-П’єр

У Білому домі наразі немає офіційного підтвердження того, що колишній лідер США Дональд Трамп після завершення свого президентського терміну у 2021 році таємно спілкувався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що якщо це відповідає дійсності, то це викликає серйозне занепокоєння.

"Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так", - заявила речниця Білого дому.

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За її словами, факт таких розмов особливо викликає занепокоєння з урахуванням того, що колишній президент виступав проти збільшення допомоги Україні, яка захищається від агресії РФ.

"Тож, якщо це правда, це викликає занепокоєння", - наголосила Жан-П’єр.

Що передувало?

Американський журналіст Боб Вудворд видав нову книгу War, в якій йдеться про зв'язки між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, пише The Washington Post.

За словами автора, на початку 2024 року Трамп наказав помічнику вийти з кабінету, щоби він міг провести приватну телефонну розмову з російським диктатором.

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У книзі не описується, про що могли говорити Трамп і Путін, однак зазначається, що у команді кандидата в президенти США висловлюють сумніви щодо цього епізоду. Втім, за словами неназваного помічника Трампа, експрезидент спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Речник кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що нібито жодна з історій Вудворда у книзі "не відповідає дійсності", а також стверджує, що книга "або має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".