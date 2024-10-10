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У НАТО пропонують створити "банк" Альянсу на випадок переобрання Трампа, - The Guardian

НАТО пропонують створити

Європа, Велика Британія та Україна повинні терміново "захистити від Трампа" свою колективну безпеку, створивши "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат.

Про це йдеться у звіті британських та німецьких аналітичних центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

У доповіді йдеться про те, що європейцям доведеться визнати реальність того, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.

Такі кроки матимуть величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5 – найважливішого положення НАТО про колективну самооборону.

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Країни НАТО мають підтримати створення "банку"

Проєкт "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фонд Фрідріха Еберта, пов'язаний із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца, підготували звіт щодо створення "банку НАТО" у разі переобрання Дональда Трампа.

"Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у США, то скаже Україні, що їй доведеться укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Залишилося всього три місяці, щоб переконати його, що ціна миру, яку, ймовірно, вимагатиме Кремль, є неприйнятною", - йдеться у звіті.

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Тому, щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи, на практиці - банку НАТО.

Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам Альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення. Банк фінансуватиметься коштом початкових внесків членів НАТО в обмін на статутний капітал.

Автор: 

НАТО (6509) США (23303) допомога і підтримка (1165) Трамп Дональд (6037)


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Топ коментарі
+8
А кроме США еще ряд стран с президентами-*************** типо Турции, Венгрии и Словакии могут выйти из НАТО. Вот вам и НАТО и гарантии безопасности. Единственная гарантия ето ЯО которое нужно Украине быстрыми темпами востанавливать ради выживания
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10.10.2024 08:48
+7
З Трампом чи без Трампа банк має бути - бо світ такии не постіинии
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10.10.2024 08:48
+6
Німцям треба відроджувати свою ядерну енергетику, яку подружка пуйла фрау Меркель ефективно понищила, створивши енергетичну кризу.
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10.10.2024 08:53
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З Трампом чи без Трампа банк має бути - бо світ такии не постіинии
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10.10.2024 08:48 Відповісти
трампон самозакоханий принц - він НЕ піде на кроки що у вислідку підірвуть його "значимість" в очах американського народу
Це Любий крок що підриває тезу про могутність США - розвал НАТО чи демонстративний програш України,...
жовано пережовано
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10.10.2024 13:20 Відповісти
А кроме США еще ряд стран с президентами-*************** типо Турции, Венгрии и Словакии могут выйти из НАТО. Вот вам и НАТО и гарантии безопасности. Единственная гарантия ето ЯО которое нужно Украине быстрыми темпами востанавливать ради выживания
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10.10.2024 08:48 Відповісти
простите, в рашке есть упомянутое вами "яо" , что не мешает нам наносить удары по их территории - где ж тут гарантия безопасности?
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10.10.2024 08:55 Відповісти
ЯО применяется в крайнем случае когда есть угроза полного уничтожения или окупации страны. Пока что кремлевский режим не считает что захваченные несколько районов курской области ето угроза существованию Сосии.
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10.10.2024 08:59 Відповісти
"ЯО применяется в крайнем случае" - как вы в случае с рашкой определите вот этот самый "крайний случай"??? Яо за собой тянет кучу бабла на разработку, производство и содержание, что может себе позволить не такая нищая страна как Украина. Логичней потратить средства на обычные вооружения , которыми с успехом можно нанести поражение россии
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10.10.2024 09:27 Відповісти
Не нужно вот ето разносить росийскую чушь что ЯО стоит очень дорого и дороже чем обычное оружие. Украина в год тратит на войну с союзниками около 100млрд. долларов, а мы даже не остановили врага. Зато посмотри Бульбофюрер или Ын сами голые но имеют ядреную бомбу и перед ними все на полусогнутых ходят. Все потому что обычного оружия никто не боится. А ядерной дубинкой помахать сразу все на колени падают. Да и в третих, тех у кого есть ядерная бомба уважают.
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10.10.2024 09:41 Відповісти
не нужно говорить чушь про российскую чушь - наличие ядерки являеться дорогим удовольствием, раше и узкоглазым его разрабатывать не нужно, они это реализовывали на протяжении десятилетий. Поинтересуйтесь плиз сколько обогащенного урана нужно для производство одного боезаряда? сколько времени занимает его обогатить? какое оборудование для этого используется и кто вам его продаст? "мы даже не остановили врага" - да неужели? армия противника уже в Киеве и мы капитулировали? " у кого есть ядерная бомба уважают" - ну это довод вообще какой-то убогий
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10.10.2024 10:01 Відповісти
Нам так. А подивіться на союзників з їхніми червоними лініями. Ще незрозуміло?
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10.10.2024 09:26 Відповісти
Це нормально, коли альянс створює механізми захисту від свого ж голови?
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10.10.2024 08:51 Відповісти
Німцям треба відроджувати свою ядерну енергетику, яку подружка пуйла фрау Меркель ефективно понищила, створивши енергетичну кризу.
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10.10.2024 08:53 Відповісти
трампакс - не *****.

В сенсі був такий анекдот, що татари дуже ображалися на вивслів "незванный гость хуже татарина" і тому вислів змінили на "незванный гость лучше татарина".
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10.10.2024 08:53 Відповісти
щас дєрьмозеки запропонують його на банковій створити. саме надійне місце та й назва підходяща. але при умові, що тримати там всі свої фінанси нато тільки налом буде.
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10.10.2024 09:02 Відповісти
тобто, сша залишається головною державою у світі.
і вибори президента сша, мають великий вплив, навіть на європу.
ось вам лідирування, шрьодера меркель, багато років, у європі.
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10.10.2024 09:07 Відповісти
Угорщина вето покладе на той банк, невже не зрозуміло
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10.10.2024 09:24 Відповісти
Безпека є в Європі, в Україні ніякої безпеки немає вже 2-11 років, є лише спроба використати її як буфер, інструмент стримування орди заради власної безпеки.
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10.10.2024 09:50 Відповісти
"якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО"(с) - трампіст обов'язково зараз розпочне , на цей раз від https://www.theguardian.com/world/2024/oct/09/trump-proof-european-security-by-setting-up-nato-bank-thinktanks-urge The Guardian .
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10.10.2024 10:33 Відповісти
Вже пізно , буде трамп 3 світова , світ обнулиться і все з чистого листа піде
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10.10.2024 11:24 Відповісти
 
 