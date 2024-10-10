У НАТО пропонують створити "банк" Альянсу на випадок переобрання Трампа, - The Guardian

Європа, Велика Британія та Україна повинні терміново "захистити від Трампа" свою колективну безпеку, створивши "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат.

Про це йдеться у звіті британських та німецьких аналітичних центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

У доповіді йдеться про те, що європейцям доведеться визнати реальність того, що якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО.

Такі кроки матимуть величезні наслідки для обміну розвідданими та життєздатності статті 5 – найважливішого положення НАТО про колективну самооборону.

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Країни НАТО мають підтримати створення "банку"

Проєкт "Нова дипломатія", консультантом якого є сер Девід Меннінг, колишній посол Великобританії у Вашингтоні, та Фонд Фрідріха Еберта, пов'язаний із Соціал-демократичною партією (СДП) канцлера Олафа Шольца, підготували звіт щодо створення "банку НАТО" у разі переобрання Дональда Трампа.

"Трамп заявив, що якщо він переможе на виборах у США, то скаже Україні, що їй доведеться укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Залишилося всього три місяці, щоб переконати його, що ціна миру, яку, ймовірно, вимагатиме Кремль, є неприйнятною", - йдеться у звіті.

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Тому, щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, країни НАТО повинні підтримати створення союзної багатосторонньої кредитної установи, на практиці - банку НАТО.

Це могло б "заощадити країнам мільйони на закупівлі необхідного обладнання, запропонувати низькі відсоткові ставки за кредитами членам Альянсу та запровадити нову лінію фінансування з більш тривалими термінами погашення. Банк фінансуватиметься коштом початкових внесків членів НАТО в обмін на статутний капітал.