В НАТО предлагают создать "банк" Альянса на случай переизбрания Трампа, - The Guardian
Европа, Великобритания и Украина должны срочно "защитить от Трампа" свою коллективную безопасность, создав "банк НАТО" для финансирования оборонных расходов.
Об этом говорится в отчете британских и немецких аналитических центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
В докладе говорится о том, что европейцам придется признать реальность того, что если Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем месяце, он может быстро сократить расходы США на оборону в Европе, попытаться навязать Украине мирное соглашение, которое оставит часть ее территории в руках России, и даже полностью выйти из НАТО.
Такие шаги будут иметь огромные последствия для обмена разведданными и жизнеспособности статьи 5 - важнейшего положения НАТО о коллективной самообороне.
Страны НАТО должны поддержать создание "банка"
Проект "Новая дипломатия", консультантом которого является сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в Вашингтоне, и Фонд Фридриха Эберта, связанный с Социал-демократической партией (СДП) канцлера Олафа Шольца, подготовили отчет о создании "банка НАТО" в случае переизбрания Дональда Трампа.
"Трамп заявил, что если он победит на выборах в США, то скажет Украине, что ей придется заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Осталось всего три месяца, чтобы убедить его, что цена мира, которую, вероятно, потребует Кремль, является неприемлемой", - говорится в отчете.
Поэтому, чтобы смягчить последствия второго президентства Трампа, страны НАТО должны поддержать создание союзного многостороннего кредитного учреждения, на практике - банка НАТО.
Это могло бы "сэкономить странам миллионы на закупке необходимого оборудования, предложить низкие процентные ставки по кредитам членам Альянса и ввести новую линию финансирования с более длительными сроками погашения. Банк будет финансироваться за счет первоначальных взносов членов НАТО в обмен на уставный капитал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це Любий крок що підриває тезу про могутність США - розвал НАТО чи демонстративний програш України,...
жовано пережовано
В сенсі був такий анекдот, що татари дуже ображалися на вивслів "незванный гость хуже татарина" і тому вислів змінили на "незванный гость лучше татарина".
і вибори президента сша, мають великий вплив, навіть на європу.
ось вам лідирування, шрьодера меркель, багато років, у європі.