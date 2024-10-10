РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
2 435 18

В НАТО предлагают создать "банк" Альянса на случай переизбрания Трампа, - The Guardian

НАТО пропонують створити

Европа, Великобритания и Украина должны срочно "защитить от Трампа" свою коллективную безопасность, создав "банк НАТО" для финансирования оборонных расходов.

Об этом говорится в отчете британских и немецких аналитических центров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

В докладе говорится о том, что европейцам придется признать реальность того, что если Дональд Трамп победит на президентских выборах в следующем месяце, он может быстро сократить расходы США на оборону в Европе, попытаться навязать Украине мирное соглашение, которое оставит часть ее территории в руках России, и даже полностью выйти из НАТО.

Такие шаги будут иметь огромные последствия для обмена разведданными и жизнеспособности статьи 5 - важнейшего положения НАТО о коллективной самообороне.

Также читайте: Если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не произойти, - Столтенберг

Страны НАТО должны поддержать создание "банка"

Проект "Новая дипломатия", консультантом которого является сэр Дэвид Мэннинг, бывший посол Великобритании в Вашингтоне, и Фонд Фридриха Эберта, связанный с Социал-демократической партией (СДП) канцлера Олафа Шольца, подготовили отчет о создании "банка НАТО" в случае переизбрания Дональда Трампа.

"Трамп заявил, что если он победит на выборах в США, то скажет Украине, что ей придется заключить сделку с российским диктатором Владимиром Путиным. Осталось всего три месяца, чтобы убедить его, что цена мира, которую, вероятно, потребует Кремль, является неприемлемой", - говорится в отчете.

Читайте также: В случае победы на выборах Трамп не будет ждать инаугурации, чтобы добиться мира в Украине, - Орбан

Поэтому, чтобы смягчить последствия второго президентства Трампа, страны НАТО должны поддержать создание союзного многостороннего кредитного учреждения, на практике - банка НАТО.

Это могло бы "сэкономить странам миллионы на закупке необходимого оборудования, предложить низкие процентные ставки по кредитам членам Альянса и ввести новую линию финансирования с более длительными сроками погашения. Банк будет финансироваться за счет первоначальных взносов членов НАТО в обмен на уставный капитал.

Автор: 

НАТО (10267) США (27780) помощь и поддержка (885) Трамп Дональд (6480)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А кроме США еще ряд стран с президентами-*************** типо Турции, Венгрии и Словакии могут выйти из НАТО. Вот вам и НАТО и гарантии безопасности. Единственная гарантия ето ЯО которое нужно Украине быстрыми темпами востанавливать ради выживания
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
+7
З Трампом чи без Трампа банк має бути - бо світ такии не постіинии
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
+6
Німцям треба відроджувати свою ядерну енергетику, яку подружка пуйла фрау Меркель ефективно понищила, створивши енергетичну кризу.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Трампом чи без Трампа банк має бути - бо світ такии не постіинии
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
трампон самозакоханий принц - він НЕ піде на кроки що у вислідку підірвуть його "значимість" в очах американського народу
Це Любий крок що підриває тезу про могутність США - розвал НАТО чи демонстративний програш України,...
жовано пережовано
показать весь комментарий
10.10.2024 13:20 Ответить
А кроме США еще ряд стран с президентами-*************** типо Турции, Венгрии и Словакии могут выйти из НАТО. Вот вам и НАТО и гарантии безопасности. Единственная гарантия ето ЯО которое нужно Украине быстрыми темпами востанавливать ради выживания
показать весь комментарий
10.10.2024 08:48 Ответить
простите, в рашке есть упомянутое вами "яо" , что не мешает нам наносить удары по их территории - где ж тут гарантия безопасности?
показать весь комментарий
10.10.2024 08:55 Ответить
ЯО применяется в крайнем случае когда есть угроза полного уничтожения или окупации страны. Пока что кремлевский режим не считает что захваченные несколько районов курской области ето угроза существованию Сосии.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:59 Ответить
"ЯО применяется в крайнем случае" - как вы в случае с рашкой определите вот этот самый "крайний случай"??? Яо за собой тянет кучу бабла на разработку, производство и содержание, что может себе позволить не такая нищая страна как Украина. Логичней потратить средства на обычные вооружения , которыми с успехом можно нанести поражение россии
показать весь комментарий
10.10.2024 09:27 Ответить
Не нужно вот ето разносить росийскую чушь что ЯО стоит очень дорого и дороже чем обычное оружие. Украина в год тратит на войну с союзниками около 100млрд. долларов, а мы даже не остановили врага. Зато посмотри Бульбофюрер или Ын сами голые но имеют ядреную бомбу и перед ними все на полусогнутых ходят. Все потому что обычного оружия никто не боится. А ядерной дубинкой помахать сразу все на колени падают. Да и в третих, тех у кого есть ядерная бомба уважают.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:41 Ответить
не нужно говорить чушь про российскую чушь - наличие ядерки являеться дорогим удовольствием, раше и узкоглазым его разрабатывать не нужно, они это реализовывали на протяжении десятилетий. Поинтересуйтесь плиз сколько обогащенного урана нужно для производство одного боезаряда? сколько времени занимает его обогатить? какое оборудование для этого используется и кто вам его продаст? "мы даже не остановили врага" - да неужели? армия противника уже в Киеве и мы капитулировали? " у кого есть ядерная бомба уважают" - ну это довод вообще какой-то убогий
показать весь комментарий
10.10.2024 10:01 Ответить
Нам так. А подивіться на союзників з їхніми червоними лініями. Ще незрозуміло?
показать весь комментарий
10.10.2024 09:26 Ответить
Це нормально, коли альянс створює механізми захисту від свого ж голови?
показать весь комментарий
10.10.2024 08:51 Ответить
Німцям треба відроджувати свою ядерну енергетику, яку подружка пуйла фрау Меркель ефективно понищила, створивши енергетичну кризу.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:53 Ответить
трампакс - не *****.

В сенсі був такий анекдот, що татари дуже ображалися на вивслів "незванный гость хуже татарина" і тому вислів змінили на "незванный гость лучше татарина".
показать весь комментарий
10.10.2024 08:53 Ответить
щас дєрьмозеки запропонують його на банковій створити. саме надійне місце та й назва підходяща. але при умові, що тримати там всі свої фінанси нато тільки налом буде.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:02 Ответить
тобто, сша залишається головною державою у світі.
і вибори президента сша, мають великий вплив, навіть на європу.
ось вам лідирування, шрьодера меркель, багато років, у європі.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:07 Ответить
Угорщина вето покладе на той банк, невже не зрозуміло
показать весь комментарий
10.10.2024 09:24 Ответить
Безпека є в Європі, в Україні ніякої безпеки немає вже 2-11 років, є лише спроба використати її як буфер, інструмент стримування орди заради власної безпеки.
показать весь комментарий
10.10.2024 09:50 Ответить
"якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах наступного місяця, він може швидко скоротити витрати США на оборону в Європі, спробувати нав'язати Україні мирну угоду, яка залишить частину її території в руках Росії, та навіть повністю вийти із НАТО"(с) - трампіст обов'язково зараз розпочне , на цей раз від https://www.theguardian.com/world/2024/oct/09/trump-proof-european-security-by-setting-up-nato-bank-thinktanks-urge The Guardian .
показать весь комментарий
10.10.2024 10:33 Ответить
Вже пізно , буде трамп 3 світова , світ обнулиться і все з чистого листа піде
показать весь комментарий
10.10.2024 11:24 Ответить
 
 