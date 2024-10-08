Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував чинну американську владу за надання військової та фінансової допомоги Україні на тлі урагану "Гелен".

По це Трамп заявив у етері телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація Джо Байдена мало допомагає своїм і багато – чужим.

"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України, і все ж вони пропонують людям по $750 негайної допомоги через найгірший ураган, який хтось коли-небудь бачив", - заявив республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про вибори у США: Не знаю, чи будуть вони мирними

Трамп також розкритикував реакцію Білого дому на наслідки, спричинені ураганом. Він розповів, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав внаслідок урагану "Гелен".

За його словами, тамтешні "жителі жаліються на відсутність допомоги" від влади.

"Я бачив одного чоловіка, він сидів на камені, просто сидів на камені, бо у нього нічого не залишилось", - додав республіканець.

Читайте також: Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон

Нагадаємо, що станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Вважається, що це був один із найбільш смертоносних ураганів після "Катріни" у 2005 році та "Марії" у 2017 році.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.