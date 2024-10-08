УКР
Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"

Трамп розкритикував допомогу Україні від США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував чинну американську владу за надання військової та фінансової допомоги Україні на тлі урагану "Гелен".

По це Трамп заявив у етері телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, адміністрація Джо Байдена мало допомагає своїм і багато – чужим.

"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України, і все ж вони пропонують людям по $750 негайної допомоги через найгірший ураган, який хтось коли-небудь бачив", - заявив республіканець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про вибори у США: Не знаю, чи будуть вони мирними

Трамп також розкритикував реакцію Білого дому на наслідки, спричинені ураганом. Він розповів, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав внаслідок урагану "Гелен".

За його словами, тамтешні "жителі жаліються на відсутність допомоги" від влади. 

"Я бачив одного чоловіка, він сидів на камені, просто сидів на камені, бо у нього нічого не залишилось", - додав республіканець.

Читайте також: Путін міг би не напасти на Україну, якби президентом США був Трамп, - Джонсон 

Нагадаємо, що станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.

Вважається, що це був один із найбільш смертоносних ураганів після "Катріни" у 2005 році та "Марії" у 2017 році. 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.

допомога (8672) США (24127) Трамп Дональд (6987)
Топ коментарі
+22
Шакал спекулює на людському горі. Падло.
показати весь коментар
08.10.2024 09:18 Відповісти
+16
будемо сподіватися, що не буде.... Принаймі, Президентом США не буде...
показати весь коментар
08.10.2024 09:21 Відповісти
+15
Гробові будеш виплачувати американцям якщо зараз не допомогатимеш українцям
показати весь коментар
08.10.2024 09:17 Відповісти
Гробові будеш виплачувати американцям якщо зараз не допомогатимеш українцям
показати весь коментар
08.10.2024 09:17 Відповісти
будемо сподіватися, що не буде.... Принаймі, Президентом США не буде...
показати весь коментар
08.10.2024 09:21 Відповісти
Трамп Орбан і ФІцо - це все про Кремль і його гроші
показати весь коментар
08.10.2024 09:18 Відповісти
Шакал спекулює на людському горі. Падло.
показати весь коментар
08.10.2024 09:18 Відповісти
Та ти и без урагану не дуже рвався допомагати Украіні - причину можна завжди знаити - то нелегали з Мексики лізуть - то до дівок вже не тягне
показати весь коментар
08.10.2024 09:19 Відповісти
Ну, що, будемо дивуватися черговій брехні ЕрЗе "Зеленський заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав чітку інформацію, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах"©????
Чи звикли вже?
показати весь коментар
08.10.2024 09:19 Відповісти
Оце, народ, дивіться і знайте: обидва клоуни - брехуни.
показати весь коментар
08.10.2024 09:22 Відповісти
Руда шльондра має нагоду попіаритися перед виборами.
показати весь коментар
08.10.2024 09:19 Відповісти
Тварь неисправимая. Нужно на него уже в суд подавать за клевету. Откуда оно такие цифры берет
показати весь коментар
08.10.2024 09:21 Відповісти
Як там у рашці співали: "вибори, вибори, кандидати - ...."
показати весь коментар
08.10.2024 09:28 Відповісти
ти ж власник будівельного бізнесу збудуй будинок чоловіку що сидів на камені !
показати весь коментар
08.10.2024 09:32 Відповісти
літом трумп казав додікам на своїх концертах про 100 лярдів, потім про 200, вже 300.

Там кожен місяць сума на сотку зростає? і ведуться ж йолопи на це
показати весь коментар
08.10.2024 09:33 Відповісти
А Будапештський меморандум цей йолоп не розкритикував? Щось з Велткою Америкою не так, якщо такі типи є претендентами на Президента.
показати весь коментар
08.10.2024 09:45 Відповісти
"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України..."
Американське "зубожіння" у стилі Юлі Тимошенко.
показати весь коментар
08.10.2024 09:46 Відповісти
ну і де ті тутешні магодрочери секонди фірсти і прочі трампісти? хоча.. зараз вилізуть і напишуть, що Рудий такого не казав і це все перекрутили лівацькі змі. )
показати весь коментар
08.10.2024 09:47 Відповісти
"майже $300 млрд для України"
А скільки дійшло до України?
показати весь коментар
08.10.2024 10:04 Відповісти
90% осіло в сша, але яка різниця
показати весь коментар
08.10.2024 22:17 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2024 10:15 Відповісти
Трамп яка ж ти мерзота ,такого президента в США ще не було ,брехлива ,цинічна і труслива істота яка поклоняєтся світовим диктатором ,в першій своїй каденції було кому поставити на місце цього виродка тоді був сенатор Макейн і Помпео в адміністрації зараз схоже там одна протрампівська команда.
показати весь коментар
08.10.2024 11:06 Відповісти
Калькуляцію будь-ласка на 300 міфічних мільярдів,
а от Україну роззброїли саме США, частину літаків стратегічної авіації примусили віддати за безцінь Росії, яка тепер з них випускає по нам ракети, іншу частину примусили порубати на металолом, ядерні боєзаряди теж примусили віддати оркам, які тепер ними весь світ шантажують,
все це, а особливо наша безпека певно ж коштували більше, ніж 300 млрд., так тварюко Трампе?
показати весь коментар
08.10.2024 11:14 Відповісти
"Кандидат в президенты США от Республиканской партии раскритиковал действующую американскую власть за предоставление военной и финансовой помощи Украине на фоне урагана "Хелен""

В интервью, по факту он больше критиковал действующую власть, что недостаточно помогает своим гражданам

Все же "знают", что Джонсон "слушает" Трампа, но все таки в апреле проголосовали 61млрд Украине.
В которых президенту дали право подписать 7.8млрд PDA помощи Украине
До конца срока действия 1 октября 2024 - президент проявил желание подписать 2.3млрд
Остальные хорошо, что не сгорели, успели подать запрос в Конгрес и президент пообещал подписать до 20 января 2025

25 сентября, последний PDA на 375млн
Сентябрь 2022 - 1.275млрд
Сентябрь 2023 - 500млн, за счет аудита который нашел 6.2млрд+2млрд+100млн
Сентябрь 2024 - 625млн, имея право на 5.8млрд

Остаток 2022-2023 составляет 4.8млрд, и обещаний использовать не дают
показати весь коментар
08.10.2024 11:47 Відповісти
Руда псіна. Бреше - як дихає.
показати весь коментар
08.10.2024 14:22 Відповісти
Дивно чому він в цьому контексті завжди згадує тільки допомогу для України і завжди забуває про аналогічну допомогу для Ізраїля
показати весь коментар
08.10.2024 16:52 Відповісти
ето другое, в його розумінні
показати весь коментар
08.10.2024 22:19 Відповісти
 
 