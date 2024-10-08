Трамп розкритикував надання допомоги Україні від США на тлі урагану "Гелен"
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував чинну американську владу за надання військової та фінансової допомоги Україні на тлі урагану "Гелен".
По це Трамп заявив у етері телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, адміністрація Джо Байдена мало допомагає своїм і багато – чужим.
"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України, і все ж вони пропонують людям по $750 негайної допомоги через найгірший ураган, який хтось коли-небудь бачив", - заявив республіканець.
Трамп також розкритикував реакцію Білого дому на наслідки, спричинені ураганом. Він розповів, що відвідав штат Північна Кароліна, який постраждав внаслідок урагану "Гелен".
За його словами, тамтешні "жителі жаліються на відсутність допомоги" від влади.
"Я бачив одного чоловіка, він сидів на камені, просто сидів на камені, бо у нього нічого не залишилось", - додав республіканець.
Нагадаємо, що станом на кінець вересня ураган "Гелен" забрав життя щонайменше 116 людей: 46 людей загинули в Північній Кароліні, 27 – у Південній Кароліні, щонайменше 25 – у Джорджії, 13 – у Флориді. Ще четверо загинули в Теннессі, двоє – у Вірджинії.
Вважається, що це був один із найбільш смертоносних ураганів після "Катріни" у 2005 році та "Марії" у 2017 році.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах.
Чи звикли вже?
Там кожен місяць сума на сотку зростає? і ведуться ж йолопи на це
Американське "зубожіння" у стилі Юлі Тимошенко.
А скільки дійшло до України?
а от Україну роззброїли саме США, частину літаків стратегічної авіації примусили віддати за безцінь Росії, яка тепер з них випускає по нам ракети, іншу частину примусили порубати на металолом, ядерні боєзаряди теж примусили віддати оркам, які тепер ними весь світ шантажують,
все це, а особливо наша безпека певно ж коштували більше, ніж 300 млрд., так тварюко Трампе?
В интервью, по факту он больше критиковал действующую власть, что недостаточно помогает своим гражданам
Все же "знают", что Джонсон "слушает" Трампа, но все таки в апреле проголосовали 61млрд Украине.
В которых президенту дали право подписать 7.8млрд PDA помощи Украине
До конца срока действия 1 октября 2024 - президент проявил желание подписать 2.3млрд
Остальные хорошо, что не сгорели, успели подать запрос в Конгрес и президент пообещал подписать до 20 января 2025
25 сентября, последний PDA на 375млн
Сентябрь 2022 - 1.275млрд
Сентябрь 2023 - 500млн, за счет аудита который нашел 6.2млрд+2млрд+100млн
Сентябрь 2024 - 625млн, имея право на 5.8млрд
Остаток 2022-2023 составляет 4.8млрд, и обещаний использовать не дают