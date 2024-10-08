Трамп раскритиковал оказание помощи Украине от США на фоне урагана "Хелен"
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующую американскую власть за предоставление военной и финансовой помощи Украине на фоне урагана "Хелен".
Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, администрация Джо Байдена мало помогает своим и много - чужим.
"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за худшего урагана, который кто-то когда-либо видел", - заявил республиканец.
Трамп также раскритиковал реакцию Белого дома на последствия, вызванные ураганом. Он рассказал, что посетил штат Северная Каролина, который пострадал в результате урагана "Хелен".
По его словам, тамошние "жители жалуются на отсутствие помощи" от властей.
"Я видел одного человека, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", - добавил республиканец.
Напомним, что по состоянию на конец сентября ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 - в Южной Каролине, по меньшей мере 25 - в Джорджии, 13 - во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое - в Вирджинии.
Считается, что это был один из самых смертоносных ураганов после "Катрины" в 2005 году и "Марии" - в 2017 году.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.
Чи звикли вже?
Там кожен місяць сума на сотку зростає? і ведуться ж йолопи на це
Американське "зубожіння" у стилі Юлі Тимошенко.
А скільки дійшло до України?
а от Україну роззброїли саме США, частину літаків стратегічної авіації примусили віддати за безцінь Росії, яка тепер з них випускає по нам ракети, іншу частину примусили порубати на металолом, ядерні боєзаряди теж примусили віддати оркам, які тепер ними весь світ шантажують,
все це, а особливо наша безпека певно ж коштували більше, ніж 300 млрд., так тварюко Трампе?
В интервью, по факту он больше критиковал действующую власть, что недостаточно помогает своим гражданам
Все же "знают", что Джонсон "слушает" Трампа, но все таки в апреле проголосовали 61млрд Украине.
В которых президенту дали право подписать 7.8млрд PDA помощи Украине
До конца срока действия 1 октября 2024 - президент проявил желание подписать 2.3млрд
Остальные хорошо, что не сгорели, успели подать запрос в Конгрес и президент пообещал подписать до 20 января 2025
25 сентября, последний PDA на 375млн
Сентябрь 2022 - 1.275млрд
Сентябрь 2023 - 500млн, за счет аудита который нашел 6.2млрд+2млрд+100млн
Сентябрь 2024 - 625млн, имея право на 5.8млрд
Остаток 2022-2023 составляет 4.8млрд, и обещаний использовать не дают