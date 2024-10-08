Трамп раскритиковал оказание помощи Украине от США на фоне урагана "Хелен"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующую американскую власть за предоставление военной и финансовой помощи Украине на фоне урагана "Хелен".

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, администрация Джо Байдена мало помогает своим и много - чужим.

"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за худшего урагана, который кто-то когда-либо видел", - заявил республиканец.

Трамп также раскритиковал реакцию Белого дома на последствия, вызванные ураганом. Он рассказал, что посетил штат Северная Каролина, который пострадал в результате урагана "Хелен".

По его словам, тамошние "жители жалуются на отсутствие помощи" от властей.

"Я видел одного человека, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", - добавил республиканец.

Напомним, что по состоянию на конец сентября ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 - в Южной Каролине, по меньшей мере 25 - в Джорджии, 13 - во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое - в Вирджинии.

Считается, что это был один из самых смертоносных ураганов после "Катрины" в 2005 году и "Марии" - в 2017 году.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.