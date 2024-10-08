РУС
Трамп раскритиковал оказание помощи Украине от США на фоне урагана "Хелен"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал действующую американскую власть за предоставление военной и финансовой помощи Украине на фоне урагана "Хелен".

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, администрация Джо Байдена мало помогает своим и много - чужим.

"Итак, мы имеем почти $300 млрд для Украины, и все же они предлагают людям по $750 немедленной помощи из-за худшего урагана, который кто-то когда-либо видел", - заявил республиканец.

Трамп также раскритиковал реакцию Белого дома на последствия, вызванные ураганом. Он рассказал, что посетил штат Северная Каролина, который пострадал в результате урагана "Хелен".

По его словам, тамошние "жители жалуются на отсутствие помощи" от властей.

"Я видел одного человека, он сидел на камне, просто сидел на камне, потому что у него ничего не осталось", - добавил республиканец.

Напомним, что по состоянию на конец сентября ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 116 человек: 46 человек погибли в Северной Каролине, 27 - в Южной Каролине, по меньшей мере 25 - в Джорджии, 13 - во Флориде. Еще четверо погибли в Теннесси, двое - в Вирджинии.

Считается, что это был один из самых смертоносных ураганов после "Катрины" в 2005 году и "Марии" - в 2017 году.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече 27 сентября дал "четкую информацию", что будет поддерживать Украину в случае победы на выборах.

помощь (8063) США (27762) Трамп Дональд (6452)
Топ комментарии
+22
Шакал спекулює на людському горі. Падло.
08.10.2024 09:18 Ответить
+16
будемо сподіватися, що не буде.... Принаймі, Президентом США не буде...
08.10.2024 09:21 Ответить
+15
Гробові будеш виплачувати американцям якщо зараз не допомогатимеш українцям
08.10.2024 09:17 Ответить
Гробові будеш виплачувати американцям якщо зараз не допомогатимеш українцям
08.10.2024 09:17 Ответить
будемо сподіватися, що не буде.... Принаймі, Президентом США не буде...
08.10.2024 09:21 Ответить
Трамп Орбан і ФІцо - це все про Кремль і його гроші
08.10.2024 09:18 Ответить
Шакал спекулює на людському горі. Падло.
08.10.2024 09:18 Ответить
Та ти и без урагану не дуже рвався допомагати Украіні - причину можна завжди знаити - то нелегали з Мексики лізуть - то до дівок вже не тягне
08.10.2024 09:19 Ответить
Ну, що, будемо дивуватися черговій брехні ЕрЗе "Зеленський заявив, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп на зустрічі 27 вересня дав чітку інформацію, що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах"©????
Чи звикли вже?
08.10.2024 09:19 Ответить
Оце, народ, дивіться і знайте: обидва клоуни - брехуни.
08.10.2024 09:22 Ответить
Руда шльондра має нагоду попіаритися перед виборами.
08.10.2024 09:19 Ответить
Тварь неисправимая. Нужно на него уже в суд подавать за клевету. Откуда оно такие цифры берет
08.10.2024 09:21 Ответить
Як там у рашці співали: "вибори, вибори, кандидати - ...."
08.10.2024 09:28 Ответить
ти ж власник будівельного бізнесу збудуй будинок чоловіку що сидів на камені !
08.10.2024 09:32 Ответить
літом трумп казав додікам на своїх концертах про 100 лярдів, потім про 200, вже 300.

Там кожен місяць сума на сотку зростає? і ведуться ж йолопи на це
08.10.2024 09:33 Ответить
А Будапештський меморандум цей йолоп не розкритикував? Щось з Велткою Америкою не так, якщо такі типи є претендентами на Президента.
08.10.2024 09:45 Ответить
"Отже, ми маємо майже $300 млрд для України..."
Американське "зубожіння" у стилі Юлі Тимошенко.
08.10.2024 09:46 Ответить
ну і де ті тутешні магодрочери секонди фірсти і прочі трампісти? хоча.. зараз вилізуть і напишуть, що Рудий такого не казав і це все перекрутили лівацькі змі. )
08.10.2024 09:47 Ответить
"майже $300 млрд для України"
А скільки дійшло до України?
08.10.2024 10:04 Ответить
90% осіло в сша, але яка різниця
показать весь комментарий
08.10.2024 22:17 Ответить
08.10.2024 10:15 Ответить
Трамп яка ж ти мерзота ,такого президента в США ще не було ,брехлива ,цинічна і труслива істота яка поклоняєтся світовим диктатором ,в першій своїй каденції було кому поставити на місце цього виродка тоді був сенатор Макейн і Помпео в адміністрації зараз схоже там одна протрампівська команда.
08.10.2024 11:06 Ответить
Калькуляцію будь-ласка на 300 міфічних мільярдів,
а от Україну роззброїли саме США, частину літаків стратегічної авіації примусили віддати за безцінь Росії, яка тепер з них випускає по нам ракети, іншу частину примусили порубати на металолом, ядерні боєзаряди теж примусили віддати оркам, які тепер ними весь світ шантажують,
все це, а особливо наша безпека певно ж коштували більше, ніж 300 млрд., так тварюко Трампе?
08.10.2024 11:14 Ответить
"Кандидат в президенты США от Республиканской партии раскритиковал действующую американскую власть за предоставление военной и финансовой помощи Украине на фоне урагана "Хелен""

В интервью, по факту он больше критиковал действующую власть, что недостаточно помогает своим гражданам

Все же "знают", что Джонсон "слушает" Трампа, но все таки в апреле проголосовали 61млрд Украине.
В которых президенту дали право подписать 7.8млрд PDA помощи Украине
До конца срока действия 1 октября 2024 - президент проявил желание подписать 2.3млрд
Остальные хорошо, что не сгорели, успели подать запрос в Конгрес и президент пообещал подписать до 20 января 2025

25 сентября, последний PDA на 375млн
Сентябрь 2022 - 1.275млрд
Сентябрь 2023 - 500млн, за счет аудита который нашел 6.2млрд+2млрд+100млн
Сентябрь 2024 - 625млн, имея право на 5.8млрд

Остаток 2022-2023 составляет 4.8млрд, и обещаний использовать не дают
08.10.2024 11:47 Ответить
Руда псіна. Бреше - як дихає.
08.10.2024 14:22 Ответить
Дивно чому він в цьому контексті завжди згадує тільки допомогу для України і завжди забуває про аналогічну допомогу для Ізраїля
08.10.2024 16:52 Ответить
ето другое, в його розумінні
08.10.2024 22:19 Ответить
 
 