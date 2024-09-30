Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским: Он мне нравится

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошо относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом американский политик сказал в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - заявил Трамп.

В этом контексте республиканец вспомнил действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом Трампу в 2019 году.

"Он (Зеленский. - Ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор. - Ред.) был записан... Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп. - Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого",- сказал экс-президент США.

Отметим, что рассказ Дональда Трампа касался его телефонного разговора с украинским президентом, в котором тогдашний президент США просил его возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена - конкурента на выборах 2020 года. Учитывая это, Трампу хотели объявить импичмент, но Зеленский не подтвердил давление со стороны главы Белого дома во время того разговора.

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