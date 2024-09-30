Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским: Он мне нравится
Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошо относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Об этом американский политик сказал в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - заявил Трамп.
В этом контексте республиканец вспомнил действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом Трампу в 2019 году.
"Он (Зеленский. - Ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор. - Ред.) был записан... Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп. - Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого",- сказал экс-президент США.
Отметим, что рассказ Дональда Трампа касался его телефонного разговора с украинским президентом, в котором тогдашний президент США просил его возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена - конкурента на выборах 2020 года. Учитывая это, Трампу хотели объявить импичмент, но Зеленский не подтвердил давление со стороны главы Белого дома во время того разговора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw5yp0nr84o
Ще один з "ментальними розладами", коректно кажучи.