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Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским: Он мне нравится

Трамп про ставлення до Зеленського

Экс-президент и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хорошо относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Об этом американский политик сказал в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - заявил Трамп.

В этом контексте республиканец вспомнил действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом Трампу в 2019 году.

"Он (Зеленский. - Ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор. - Ред.) был записан... Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп. - Ред.) не сделал абсолютно ничего плохого",- сказал экс-президент США.

Отметим, что рассказ Дональда Трампа касался его телефонного разговора с украинским президентом, в котором тогдашний президент США просил его возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын Джо Байдена - конкурента на выборах 2020 года. Учитывая это, Трампу хотели объявить импичмент, но Зеленский не подтвердил давление со стороны главы Белого дома во время того разговора.

Читайте также: Трамп по приглашению Зеленского пообещал посетить Украину: "Обязательно. Это прекрасная страна"

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) США (26889) Трамп Дональд (5414)


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Топ комментарии
+37
подобається - забирайте.
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30.09.2024 19:29
+15
Як людина із словарним запасом 5 річної дитини, могла бути обрана президентом? При чому в обох країнах
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30.09.2024 19:34
+13
Я, моя сім'я, усі мої друзі, за винятком одного дурника, будуть голосувати за Камалу Гарріс!
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30.09.2024 19:40
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то, от звідки байка від зе!гундоса, про потужну дипломатію.
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30.09.2024 20:32 Ответить
*******, два чоботи - взуття!
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30.09.2024 20:36 Ответить
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30.09.2024 20:36 Ответить
***** ***** бачить здалека!
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30.09.2024 20:43 Ответить
Эк тебе, ржавый дятел, х-ло проаи*дона дал, аж полюбил зелупка. А то не хочу, не буду встречаться...
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30.09.2024 20:52 Ответить
як воєнні замовлення для України рятують міста США від злиднів

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw5yp0nr84o
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30.09.2024 20:53 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cpw5yp0nr84o
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30.09.2024 20:57 Ответить
Так він же засирав нашого президента буквально кілька днів тому, тепер подобається?
Ще один з "ментальними розладами", коректно кажучи.
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30.09.2024 21:24 Ответить
Це прояв біполярочки. А до цієї штуки додайте ще деменцію. І на виході отримаєте рівно все те, що говорить ротом те Руде Чуперадло.
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30.09.2024 23:01 Ответить
Сьогодні сусідка розповіла, її син вже років з 20-ть в США працює по запрошенню якогось університету і наразі проживає в штаті, який контролюють республіканці, місто мільйонник, але я не зауважив назву. Там місцяни в 22-му дуже активно взялись нас підтримувати через різні фонди і т.п., на багатьох будинках американці вивисіли українські прапори. Сусідка бачила все це на власні очі ще в минулому році, а недавно син зателефонував після торнадо заспокоїти, що з ним все добре, і розповів, що влада штату (трампісти) заборонила українські прапори і навіть штрафували тих, що відразу не підкорились і не зняли. Це дуже показово демонструє, який демарш з боку США нас очікує в разі перемоги Трампа на виборах.
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30.09.2024 22:59 Ответить
Та бути не може. Навіть у найреспубліканськішому штаті не можуть заборонити вивішувати прапори, хоч би яких країн (хіба що терористичних держав якихось). Сама зараз у республіканському штаті, наших прапорів повно.
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01.10.2024 00:32 Ответить
Місто Остін, Техас. Можливо не влада штату, а міська і, як я зрозумів, це відбулось напередодні приїзду Трампа. Видумувати сусідка чи її син не будуть, це не такі люди.
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02.10.2024 21:51 Ответить
Мені здається, що він бреше.
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30.09.2024 23:02 Ответить
Насправді це важливо хто сидітиме президентом США, від цього і залежить хід подій.
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01.10.2024 05:09 Ответить
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01.10.2024 08:44 Ответить
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